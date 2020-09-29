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Газета.Ru
Газета.Ru

Французская Total спрогнозировала конец нефтяной эпохи

Французская компания Total, которая занимается добычей нефти и газа, спрогнозировала конец нефтяной эры.В источнике
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Фонтанка.Ру

Total вслед за BP предсказывает конец нефтяной эры и собирается вкладываться в «чистую энергетику»

Фонтанка.Рувчера в 16:25
РИА Новости

Предсказан конец нефтяной эры

РИА Новостивчера в 15:03
РЕН ТВ

Во Франции предсказали конец нефтяной эры

РЕН ТВвчера в 15:29
Газета.Ru

Французская Total спрогнозировала конец нефтяной эпохи

Газета.Ruвчера в 15:28
НТВ

Эксперты из Total предсказали конец нефтяной эры и переход на газ

НТВвчера в 15:28
Life.ru

Миру предрекли окончание эпохи нефти в ближайшие годы

Life.ruвчера в 15:52
Lenta.ru

Предсказан конец эпохи нефти

Lenta.ruвчера в 13:24

Трамп прилетел в Кливленд для участия в теледебатах с Байденом

Президент США Дональд Трамп прилетел на борту самолета Air Force One в Кливленд (штат Огайо) для участия в первых теледебатах с кандидатом на президентский пост от Демократической партии Джозефом Байденом, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-пула Белого дома.
BFM.ruвчера в 16:38
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Многомиллиардное состояние патриарха Кирилла опровергли

Бывший пресс-секретарь патриархов Алексия II и Кирилла, настоятель храма Святой Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский опроверг информацию о наличии у патриархов Русской православной церкви (РПЦ) многомиллиардных состояний.
Lenta.ru20:25
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Восемь депутатов Госдумы госпитализированы с COVID-19 за неделю

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил об увеличении за неделю числа госпитализированных с коронавирусом депутатов и уходе нижней палаты парламента частично на дистанционную форму работы.
Интерфаксвчера в 05:34
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