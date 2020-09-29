Трамп прилетел в Кливленд для участия в теледебатах с Байденом

Президент США Дональд Трамп прилетел на борту самолета Air Force One в Кливленд (штат Огайо) для участия в первых теледебатах с кандидатом на президентский пост от Демократической партии Джозефом Байденом, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-пула Белого дома.