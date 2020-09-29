Президент США Дональд Трамп прилетел на борту самолета Air Force One в Кливленд (штат Огайо) для участия в первых теледебатах с кандидатом на президентский пост от Демократической партии Джозефом Байденом, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-пула Белого дома.
Бывший пресс-секретарь патриархов Алексия II и Кирилла, настоятель храма Святой Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский опроверг информацию о наличии у патриархов Русской православной церкви (РПЦ) многомиллиардных состояний.