Проект «Цифровая Земля» (Digital Earth), направленный на популяризацию современных технологий с точки зрения доступности и поддержку творческого потенциала, объявляет open call с 23 сентября до 23 октября 2020 года.
«Принимая во внимание не раз продемонстрированную политическую ангажированность и предвзятость руководства Техсекретариата, не сомневаемся, что в готовящемся докладе об оказании по просьбе ФРГ «технического содействия» будет зафиксировано наличие следов так называемого «Новичка» в биопробах А. Навального», — говорится в документе.
Мир стал менее устойчивым, люди живут в состоянии хронического стресса, и тревожных расстройств, особенно среди молодежи, по которой кризис, связанный с пандемией, ударил в первую очередь, становится все больше.