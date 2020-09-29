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Газета.Ru
Газета.Ru

Французская Total спрогнозировала конец нефтяной эпохи

Французская компания Total, которая занимается добычей нефти и газа, спрогнозировала конец нефтяной эры.В источнике
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Фонтанка.Ру

Total вслед за BP предсказывает конец нефтяной эры и собирается вкладываться в «чистую энергетику»

Фонтанка.Рувчера в 16:25
Life.ru

Миру предрекли окончание эпохи нефти в ближайшие годы

Life.ruвчера в 15:52
РИА Новости

Предсказан конец нефтяной эры

РИА Новостивчера в 15:03
Газета.Ru

Французская Total спрогнозировала конец нефтяной эпохи

Газета.Ruвчера в 15:28
НТВ

Эксперты из Total предсказали конец нефтяной эры и переход на газ

НТВвчера в 15:28
РЕН ТВ

Во Франции предсказали конец нефтяной эры

РЕН ТВвчера в 15:29
Lenta.ru

Предсказан конец эпохи нефти

Lenta.ruвчера в 13:24

Совбез ООН призвал к немедленному прекращению огня в Нагорном Карабахе

Совбез Организации Объединенных Наций обратился к Азербайджану и Армении с призывом остановить боевые действия на территории непризнанной Нагорного-Карабахской республики в незамедлительном порядке.
Совбез ООН призвал к немедленному прекращению огня в Нагорном Карабахе
ТК Звезда19:07
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Восемь депутатов Госдумы госпитализированы с COVID-19 за неделю

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил об увеличении за неделю числа госпитализированных с коронавирусом депутатов и уходе нижней палаты парламента частично на дистанционную форму работы.
Интерфаксвчера в 05:34
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МИД РФ обвинил ОЗХО в предвзятости в ситуации с Навальным

«Принимая во внимание не раз продемонстрированную политическую ангажированность и предвзятость руководства Техсекретариата, не сомневаемся, что в готовящемся докладе об оказании по просьбе ФРГ «технического содействия» будет зафиксировано наличие следов так называемого «Новичка» в биопробах А. Навального», — говорится в документе.
Известия19:06
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Выпил – и успокоился. Какие успокоительные могут вызвать зависимость?

Мир стал менее устойчивым, люди живут в состоянии хронического стресса, и тревожных расстройств, особенно среди молодежи, по которой кризис, связанный с пандемией, ударил в первую очередь, становится все больше.
РИА Новости19:05