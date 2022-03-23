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Французская Sanofi приостановила поставки некоторых лекарств в Россию

Французская фармацевтическая компания Sanofi объявила о приостановке поставок не жизненно важных лекарств и вакцин в Россию и Белоруссию, сообщает Reuters.
РБК
Отмечается, что речь в том числе идёт о рекламных расходах и прекращении нового набора пациентов для текущих клинических испытаний.
RT на русском
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи.
ТАСС
Хотя международные фармацевтические компании официально не заявляли о приостановке поставок, в аптеках наблюдается нехватка некоторых препаратов.
Новая газета

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