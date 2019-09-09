с чего всё началось

Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины. Как отмечается, газета обнародовала на сайте видео, на котором изображен украинский президент Владимир Зеленский.

Происшествия Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву Мужчина умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву, по предварительным данным, от сердечного приступа.

Армия и оружие Российский боевой вертолет Ми-24 прошел цифровую модернизацию По словам главы концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимира Михеева, вертолет получил около 90% нового цифрового оборудования.

Экономика В России увеличат детские пособия Из федерального бюджета России планируют выделить втрое больше средств на выплаты пособий в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.

Футбол Сборная России определилась с формой на матч с Казахстаном 9 сентября в Калининграде состоится матч 6-го тура отборочного турнира Евро-2020 между сборными России и Казахстана.

Футбол Кикнадзе рассказал об интересе «Локомотива» к топ-игроку Гендиректор московского ФК «Локомотив» Василий Кикнадзе рассказал, что перед самым закрытием летнего трансферного окна «железнодорожники» могли подписать футболиста мирового уровня.

Общество Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.

Общество Прокурор Москвы подал иск к Навальному, Яшину и другим оппозиционерам Прокурор Москвы подал иск к Алексею Навальному, Илье Яшину, Любови Соболь и другим оппозиционерам.

Общество Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.

Происшествия В Краснодаре скончалась девочка, на которую упало дерево в детсаду В больнице Краснодара скончалась маленькая девочка, на которую рухнуло дерево во время прогулки в детском саду, сообщает прокуратура города.

Авто Lada Priora с трёхметровыми колесами появилась в Краснодаре В социальной сети Instagram появилось занятное видео, героем которого стала необычная кастомная Priora, которую оборудовали колесами от кареты.

Армия и оружие Ядерные бомбы США оказались дефектными Выпуск боеприпасов должен был начаться в 2020 году, однако тестирование показало, что компоненты бомбы и боеголовки содержат дефектные детали — они не могут работать на протяжении 30 лет, стандартного срока службы такого оружия.

Общество В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.

Политика Биатлонист Антон Шипулин избран в Государственную думу Знаменитый российский биатлонист, олимпийский чемпион Антон Шипулин избран депутатом Государственной думы.

Общество Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.

Политика В МИД Украины рассказали о возможной встрече Зеленского с Путиным О перспективах проведения мероприятия в понедельник, 9 сентября, рассказал глава МИД Украины Вадим Пристайко, передает ТАСС.

Общество Женщина вышла замуж за дерево в Великобритании Жительница Великобритании и мать двоих детей связала себя узами брака с растением и теперь планирует сменить фамилию на название вида дерева.

Политика Google и Facebook ответили на обвинения во вмешательстве в выборы Google и Facebook ответили на обвинения Роскомнадзора о распространении политической рекламы во время выборов депутатов Мосгордумы 8 сентября.

Происшествия В Тульской области десять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом Десять человек пострадали при столкновении микроавтобуса с автомобилем в Тульской области в понедельник, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев.

Политика Врио главы Башкирии назначил премьер-министра правительства Назначен исполняющий обязанности заместителя премьер-министра правительства. Как и предполагалось, им стал Назаров Андрей Геннадьевич.

Происшествия В Грозном убит открывший стрельбу по полицейским водитель В Грозном водитель автомобиля открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД.

Политика Шойгу заявил о готовности РФ наладить близкие связи с Францией Министры обменялись мнениями по региональным проблемам в контексте развития сотрудничества России и Франции, отметили в Минобороны.