с чего всё началось

Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины. Как отмечается, газета обнародовала на сайте видео, на котором изображен украинский президент Владимир Зеленский.

Политика Зеленский провел телефонный разговор с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.

Происшествия В Нижнем Новгороде умер мальчик, спасавший дедушку из горящей бани Шестилетний мальчик из Карелии, получивший ожоги 90% тела при спасении дедушки из горящей бани, скончался в понедельник в ожоговом центре Нижнего Новгорода, сообщила РИА Новости пресс-секретарь регионального министерства здравоохранения Елена Коковурова.

Политика Памфилова призвала Миненко не спешить с итогами выборов в Петербурге В понедельник, 9 сентября, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила о недопустимости подведения итогов по губернаторским и муниципальным выборам в Петербурге до тех пор, пока не будут рассмотрены все жалобы.

Общество В Омске директора гимназии уволили после травли ученика Директора омской гимназии №62 уволили после длительного конфликта администрации учреждения с местной жительницей Натальей Граф, которая ранее заявляла о травле сына.

Происшествия Рогозин прокомментировал задержания на режимном объекте «Роскосмоса» 8 сентября стало известно о задержании 14 человек, которые, как отмечали в «Роскосмосе», планировали повредить оборудование центра ракетно-космической промышленности.

Происшествия На Камчатке мать заподозрили в убийстве двоих детей Камчатские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двоих детей. В совершении преступления обвиняют их собственную мать.

Хоккей Величкин: не думаем на тему Бурдасова и не занимаемся этим вопросом Вице-президент по хоккейной деятельности «Металлурга» Геннадий Величкин сообщил, что клуб не собирается предлагать контракт нападающему Антону Бурдасову.

Политика Додон назвал новую цену на российский газ для Молдавии Ранее Додон анонсировал снижение с 1 октября цены на газ из России для граждан Молдавии.

Политика Путин и Миллер обсудили работу «Газпрома» с Украиной и Евросоюзом Президент России Владимир Путин провел в Москве встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

Политика Кремль назвал прошедшие выборы успешными для «Единой России» Прошедшая избирательная оказалась успешной, она показала политическое лидерство «Единой России», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Театры Машков рассказал о фестивале учеников Олега Табакова «Атом солнца» В МХТ имени Чехова покажут спектакль "Идеальный муж", в котором сыграет вдова Олега Павловича Марина Зудина, в Театре Олега Табакова — постановку "Матросская тишина" и премьеру спектакля Сергея Газарова "Ревизор".

Здоровье В Китае у женщины на ресницах развелись клещи В Китае у женщины на ресницах обнаружили огромное число клещей из-за того, что она плохо смывала косметику. Об этом сообщил портал AsiaOne.

Общество Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.

Экономика В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.

Политика Названа дата визита Зеленского в США Визит президента Украины Владимира Зеленского в США начнется 23 сентября.

Общество Прокурор Москвы подал иск к Навальному и другим оппозиционерам Прокурор Москвы подал иск к Алексею Навальному, Любови Соболь, Илье Яшину и другим оппозиционерам, говорится в картотеке Черемушкинского районного суда.

Общество В сухих завтраках для школьников обнаружили токсины В шоколадных шариках для сухого завтрака нескольких марок обнаружили токсин.

Шоу-бизнес 41-летняя телеведущая Ирина Муромцева разводится с мужем Ведущая шоу «Доброе утро» на Первом канале Ирина Муромцева разводится с мужем – продюсером Максимом Волковым, сообщает «СтарХит» .

Здоровье Голикова предлагает провести в регионах инвентаризацию здравоохранения «Регионам придется провести инвентаризацию системы здравоохранения для того, чтобы понять как модернизировать систему обязательного медицинского страхования», — уточнила Голикова.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева учит годовалую дочь плаванию Что правда, учит годовалую дочь телеведущей Леры Кудрявцевой не она сама, а профессиональный тренер.

Наука В голове древнего тираннозавра Рекса был своего рода «кондиционер» В голове древнего тираннозавра Рекса ученые обнаружили два отверстия, которые оказались своего рода «кондиционером».

Политика Неизвестные данные о сбитом «Боинге» предложили Малайзии «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года.

Авто Представили гибридные Mercedes-Benz GLC и GLE Немецкая компания Mercedes-Benz представила новые кроссоверы GLC и GLE с подключаемым гибридным приводом EQ Power.

Политика Евросоюз заявил о непризнании проведения выборов в Крыму Евросоюз не признает состоявшиеся в воскресенье выборы в Крыму, так как не признает воссоединение полуострова с Россией.

Экономика Рынок труда улучшился во всех регионах РФ, кроме Хакасии Согласно исследованию агентства «Прайм», рынок труда по итогам 2018 года улучшился во всех регионах России, кроме Республики Хакасия.