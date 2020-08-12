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РИА Новости
РИА Новости

Французская газета поместила на обложку Путина в костюме Бонда

Французская газета Liberation поместила на обложку нового номера изображение президента России Владимира Путина в костюме суперагента Джеймса Бонда. При этом вместо пистолета у него в руках шприц с российской вакциной от коронавируса.В источнике
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РБК

Liberation поставила на обложку фото Путина в смокинге и со шприцом

РБК09:44
Газета.Ru

Французская газета Liberation разместила фото Путина в костюме Бонда на обложку

Газета.Ru07:39
Lenta.ru

Путин-суперагент с вакциной от коронавируса попал на обложку крупной газеты

Lenta.ru05:47
Национальная служба новостей

«Завтра не умрёт никогда». Путина представили в образе Бонда с вакциной от COVID

Национальная служба новостей06:29
РИА Новости

Французская газета поместила на обложку Путина в костюме Бонда

РИА Новости05:59
Царьград

«Завтра не умрёт никогда»: Liberation сравнила Путина с Бондом после регистрации российской вакцины

Царьград05:55
Инфорос

Французская газета поместила на обложку Путина в костюме Бонда

Инфорос06:37

Спиваков отказался от врученного Лукашенко ордена

Лукашенко наградил Спивакова орденом в 2014 году за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, а также за успехи на почве национально-государственного возрождения, в защите человеческого достоинства и прав граждан Белоруссии.
РИА Новости09:36
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Лавров обсудил с главой МИД Финляндии действия НАТО на Балтике

"В контексте обсуждения вопросов безопасности Сергей Лавров указал на деструктивный характер деятельности НАТО в регионе Балтийского моря, выступил за продолжение реализации мер доверия, включая инициативу президента Финляндии Саули Ниинистё по повышению безопасности полетов авиации над Балтикой", - говорится в сообщении МИД РФ.
РИА Новости09:46

Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъвчера в 07:09
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«ПСЖ» обыграет «Аталанту» в четвертьфинале Лиги чемпионов 12 августа

Ставший чемпионом Франции досрочно, "ПСЖ" завершил сезон, выиграв Кубок Франции и Кубок Лиги, в то время как "Аталанта" завоевала "бронзу" Серии А. На стадии 1/8 финала клуб из Бергамо прошел "Валенсию", а коллектив Тухеля "расправился" с дортмундской "Боруссией".
ODDS.ru02:56

Российский разработчик вакцины от COVID-19 заключил новый контракт на исследование ее безопасности

Как стало известно «Фонтанке» 12 августа, Институт Гамалеи заключил дополнительный контракт стоимостью 4,4 миллиона рублей на организацию работ в рамках клинических исследований безопасности, переносимости и иммуногенности вакцины от COVID-19.
Фонтанка.Ру08:43

Сын Ефремова рассказал о домогательствах на съемках детского фильма

Рассказывая о проблеме культуры обращения с жертвами насилия в России, актер Никита Ефремов признался, что и сам подвергался домогательствам на съемках детского фильма со стороны человека нетрадиционной сексуальной ориентации.
Газета.Ru07:08
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Минтранс изучит жалобы авиакомпаний на подорожание топлива до 62%

Минтранс изучит обращение Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, объединяет крупнейшие российские авиакомпании) о резком подорожании авиатоплива, пообещал представитель ведомства.
Интерфакс07:25
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