Французская газета поместила на обложку Путина в костюме Бонда
Смотрите также
Первые вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель
Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск»
Восьмилетняя дочь Кристины Орбакайте записала песню на испанском языке
Федун передумал снимать «Спартак» с чемпионата России
В Боткинской больнице сообщили, что у них нет пациента Ефремова
37-летняя актриса Наталья Рудова ждет первенца
Спиваков отказался от врученного Лукашенко ордена
AP: при сходе с рельсов поезда в Шотландии погиб человек
В Бресте милиция открыла огонь на поражение по протестующим
Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта
Украина запросила выдачу 28 задержанных под Минском граждан России
Лукашенко собрал совещание по вопросам защиты конституционного строя
Украина намерена заменить советские Су-27 на бразильские Super Tucano
Сын Ефремова рассказал о домогательствах на съемках детского фильма
Минтранс изучит жалобы авиакомпаний на подорожание топлива до 62%
В Бресте милиция открыла огонь на поражение по протестующим
Спиваков отказался от врученного Лукашенко ордена
В РФС признали ошибочным второй пенальти в матче «Спартака» и «Сочи»
Французская газета поместила на обложку Путина в костюме Бонда
Казахстан объявил о возобновлении авиасообщения с Россией 17 августа
В Москве суд арестовал блогера по делу о незаконном доступе к гостайне
ВОЗ прокомментировала регистрацию вакцины от COVID-19 в России
Власти Москвы опубликовали график переселения по программе реновации
Адвокат сообщил, что у Ефремова был инсульт
Бизнес Ингушетии в период пандемии потерял 1,5 млрд рублей
В Башкирии чиновница назвала высокие пособия причиной безработицы
На Балтийском флоте почтили память погибших подводников «Курска»
Путин поручил разобраться с высокими ценами на Камчатке
Французская газета Liberation поместила на обложку нового номера изображение президента России Владимира Путина в костюме суперагента Джеймса Бонда. При этом вместо пистолета у него в руках шприц с российской вакциной от коронавируса.В источнике
Подробнее о событии
«Завтра не умрёт никогда». Путина представили в образе Бонда с вакциной от COVID
Национальная служба новостей06:29