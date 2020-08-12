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РИА Новости
РИА Новости

Французская газета поместила на обложку Путина в костюме Бонда

Французская газета Liberation поместила на обложку нового номера изображение президента России Владимира Путина в костюме суперагента Джеймса Бонда. При этом вместо пистолета у него в руках шприц с российской вакциной от коронавируса.В источнике
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РЕН ТВ

Путин в образе Бонда попал на обложку французской газеты

РЕН ТВ06:43
Инфорос

Французская газета поместила на обложку Путина в костюме Бонда

Инфорос06:37
ФедералПресс

Путин в образе Бонда с вакциной от COVID украсил обложку французского журнала

ФедералПресс04:48
РИА Новости

Французская газета поместила на обложку Путина в костюме Бонда

РИА Новости05:59
Царьград

«Завтра не умрёт никогда»: Liberation сравнила Путина с Бондом после регистрации российской вакцины

Царьград05:55
Lenta.ru

Путин-суперагент с вакциной от коронавируса попал на обложку крупной газеты

Lenta.ru05:47
Национальная служба новостей

«Завтра не умрёт никогда». Путина представили в образе Бонда с вакциной от COVID

Национальная служба новостей06:29

Госпитализированная с проломленной головой Легкоступова прооперирована

54-летняя Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова, госпитализированная с черепно-мозговой травмой, прооперирована и находится в больнице в состоянии средней тяжести.
Госпитализированная с проломленной головой Легкоступова прооперирована
Российская газета06:32
7

Власти Минска оценили ущерб от беспорядков в более чем $200 тысяч

Минские власти оценили материальный ущерб от столкновений демонстрантов с полицией на фоне президентских выборов в стране в 500 тыс. белорусских рублей (около $203 тыс.), пишет БелТА со ссылкой на слова начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимира Лебедя.
Власти Минска оценили ущерб от беспорядков в более чем $200 тысяч
Газета.Ru05:56
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Сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию в Ивановской области

В Ивановской области сотрудники ФСБ России пресекли деятельность крупной нарколаборатории, которая специализировалась на поточном производстве запрещённых веществ и продаже их через интернет.
RT на русском05:08
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Гергиев заявил об угрозе обрушения Мариинки из-за метро «Театральная»

Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев раскритиковал планы по строительству выхода с будущей станции метро «Театральная» на одноименную площадь в центре Петербурга.
Peterburg2.ru04:53
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СК назвал подозреваемых в создании запрещенного букмекера 1XBet

В организации онлайн-букмекера 1XBet подозреваются Роман Семиохин, Дмитрий Казорин и Сергей Каршков, следует из опубликованной 10 августа информации в разделе «Внимание, розыск!» на сайте следственного управления СКР по Брянской области.
РБКвчера в 12:12