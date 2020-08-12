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Французская газета Liberation поместила на обложку нового номера изображение президента России Владимира Путина в костюме суперагента Джеймса Бонда. При этом вместо пистолета у него в руках шприц с российской вакциной от коронавируса.В источнике
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«Завтра не умрёт никогда». Путина представили в образе Бонда с вакциной от COVID
Национальная служба новостей06:29