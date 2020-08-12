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РИА Новости
РИА Новости

Французская газета поместила на обложку Путина в костюме Бонда

Французская газета Liberation поместила на обложку нового номера изображение президента России Владимира Путина в костюме суперагента Джеймса Бонда. При этом вместо пистолета у него в руках шприц с российской вакциной от коронавируса.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Французская газета Liberation разместила фото Путина в костюме Бонда на обложку

Газета.Ru07:39
Lenta.ru

Путин-суперагент с вакциной от коронавируса попал на обложку крупной газеты

Lenta.ru05:47
Инфорос

Французская газета поместила на обложку Путина в костюме Бонда

Инфорос06:37
Национальная служба новостей

«Завтра не умрёт никогда». Путина представили в образе Бонда с вакциной от COVID

Национальная служба новостей06:29
РИА Новости

Французская газета поместила на обложку Путина в костюме Бонда

РИА Новости05:59
Царьград

«Завтра не умрёт никогда»: Liberation сравнила Путина с Бондом после регистрации российской вакцины

Царьград05:55
РЕН ТВ

Путин в образе Бонда попал на обложку французской газеты

РЕН ТВ06:43

Память погибших моряков подлодки «Курск» почтят в Петербурге

Руководитель операции поиска АПЛ "Курск" раскритиковал фильм о её гибели Памятные мероприятия пройдут по всей стране, в том числе в городах базирования ВМФ: Севастополе, Балтийске, Владивостоке, Североморске и Видяево, a также в Воронеже и Курске, где захоронены моряки подлодки, отмечает RT.
Память погибших моряков подлодки «Курск» почтят в Петербурге
Национальная служба новостей02:34

Казахстан возобновит авиасообщение с Россией, Украиной и Белоруссией

Нур-Султан, 12 августа 2020, 15:03 — REGNUM Авиационные власти Казахстана планируют начать поэтапное возобновление авиасообщения с ОАЭ, Белоруссией, Германией, Нидерландами, Египтом, Украиной и Россией, сообщили 12 августа в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.
REGNUM08:03
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Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь

Российские военные по просьбе властей Крыма провели трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, чтобы перебрасывать пресную воду в крымскую столицу, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты10 августа в 07:05
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Врач рассказала о влиянии коронавируса на мозг

Коронавирус SARS-CoV-2 поражает не только дыхательные пути, но и мозг, а также центральную нервную систему, заявила на форуме "Здоровье нации — основа процветания России" президент Союза педиатров Лейла Намазова-Баранова.
РИА Новости04:57
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