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RT на русском
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Французская газета поместила на обложку Путина в костюме Бонда

Французская газета Libération поместила на обложку изображение российского лидера Владимира Путина в костюме агента Джеймса Бонда со шприцем в руках. Заголовок выпуска газеты, который посвящён вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19, называется «Завтра не умрёт никогда», уточняет РИА Новости.В источнике
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RT на русском

Французская газета поместила на обложку Путина в костюме Бонда

RT на русском10:35
РБК

Liberation поставила на обложку фото Путина в смокинге и со шприцем

РБК09:44
Национальная служба новостей

«Завтра не умрёт никогда». Путина представили в образе Бонда с вакциной от COVID

Национальная служба новостей06:29
Царьград

Терминатор, Дали и Джокер. Какие образы успел примерить Путин на страницах западных журналов

Царьград09:53
Газета.Ru

Французская газета Liberation разместила фото Путина в костюме Бонда на обложку

Газета.Ru07:39
Lenta.ru

Слова Путина о вакцине от коронавируса стали главной темой мировой прессы

Lenta.ru09:57
РИА Новости

Французская газета поместила на обложку Путина в костюме Бонда

РИА Новости05:59

В РФС признали ошибочным второй пенальти в матче «Спартака» и «Сочи»

"Решение арбитра Василия Казарцева о назначении 11-метрового удара признано ошибочным, так как между футболистами Самюэлем Жиго и Анатолием Немченко произошел нормальный игровой контакт", - говорится в заключении комиссии.
В РФС признали ошибочным второй пенальти в матче «Спартака» и «Сочи»
Российская газета08:40

Глава МВД Белоруссии поручил силовикам не трогать журналистов

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев на фоне протестов поручил силовикам "журналистов не трогать", кроме случаев, где они становятся "между нарушителями и силами правопорядка", заявила в среду официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова.
РИА Новости10:39
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В Могилеве задержали белоруса с оружием и взрывным устройством

На кадрах, снятых во время обыска, видно, что у молодого человека обнаружили пачки селитры, пиротехнические изделия, нож, кастет, самодельные взрывные устройства и набор деталей для изготовления огнестрельного оружия.
Lenta.ru10:50
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Иртыш — Чертаново 1:2

15-летний нападающий клуба «Чертаново» Сергей Пиняев забил свой дебютный мяч в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) в матче третьего тура с омским «Иртышом».
RT на русском11:10

В Общественной палате оценили идею увеличить отпуск многодетным семьям

Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец прокомментировала RT инициативу увеличения родителям трёх и более детей ежегодного оплачиваемого отпуска до 35 дней.
RT на русском04:13
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