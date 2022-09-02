Французская Air Liquide, разрабатывающая технологии и предоставляющая услуги для промышленности, решила покинуть российский рынок и передать управления проектами в пользу местного менеджмента, сообщили ив пресс-службе компании.
Корректировщик Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке ареста подорвал гранату в центре города Токмак в Пологском районе Запорожской области, сообщил в Telegram член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.
Вооруженные силы Украины нанесли удары по району города Энергодар, где находится Запорожская АЭС и куда прибыли специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщила пресс-служба Генерального штаба украинских войск в Facebook (соцсеть и ее материнская компания Meta Platforms признаны в России экстремистскими, их деятельность запрещена).
Бывший замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины, бывший замкомандующего Силами специальных операций Украины генерал-майор Сергей Кривонос в интервью с интернет-изданием UMN заявил, что потери Украины с февраля достигают «сотен тысяч погибших».
Сергей Николаев был автором и ведущим музыкальных программ, также играл в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Опера", "Морские дьяволы", "Агент особого назначения", "Литейный", "Тайны следствия", "Мажор-2", "Условный мент".