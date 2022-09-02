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Французская компания Air Liquide приняла решение уйти с российского рынка с 1 сентября

Французская Air Liquide, разрабатывающая технологии и предоставляющая услуги для промышленности, решила покинуть российский рынок и передать управления проектами в пользу местного менеджмента, сообщили ив пресс-службе компании.
ПРАЙМ
О выходе из проектов и прекращении деятельности в стране с 1 сентября 2022 года компания сообщила
 на своем сайте.
Lenta.ru
В России в Air Liquide работает около 720 человек.
Lenta.ru
В штате Air Liquide в России превышает 700 человек, на российский рынок приходится менее 1% от общего оборота группы.
Интерфакс

Подробнее о событии

Французский производитель промышленных газов Air Liquide решил передать бизнес в России
РИА Новости06:45
Французская компания Air Liquide приняла решение уйти с российского рынка с 1 сентября
ПРАЙМ06:36
Air Liquide уходит из России, передаст бизнес в стране местному менеджменту
Finam.Ru06:27
Французский производитель Air Liquide заявил об уходе из России
Lenta.ru06:04
Air Liquide передает активы в России российскому менеджменту
ТАСС05:12
Air Liquide уйдет из России и передаст проекты менеджменту
Интерфакс04:56
Французская химкомпания Air Liquide передаёт активы в России российскому менеджменту
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