Вооруженные силы Украины нанесли удары по району города Энергодар, где находится Запорожская АЭС и куда прибыли специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщила пресс-служба Генерального штаба украинских войск в Facebook (соцсеть и ее материнская компания Meta Platforms признаны в России экстремистскими, их деятельность запрещена).