Lenta.ruФранцузская компания Engie начала обсуждать с «Газпромом» изменение схемы оплаты газаФранцузская энергетическая компания Engie начала обсуждать с российским «Газпромом» новую схему оплаты газа, следует из отчетности европейского предприятия за первый квартал.Lenta.ruПримерно пятая часть от общего объема продаж и потребления газа Engie приходится на долгосрочные контракты с "Газпромом".РИА НовостиВ своих прогнозах на 2022 год французская компания также исходит из того, что поставки газа из России не будут прерваны.ТАССЕврокомиссия сочла, что открытие счета в Газпромбанке в валюте контракта не нарушает санкции.КоммерсантъЧитать далееСвернутьРоссийская газетаРоссийская газетаГазета.RuРБК ИнвестицииREGNUMИА Красная ВеснаФАНПрофильПодробнее о событииФранцузская Engie допустила переход на оплату газа в рубляхКомпания03:40Французская Engie обсуждает с «Газпромом» изменение схемы оплаты российского газаРИА Новости03:24Engie: компания будет платить за российский газ рублями при отсутствии рисковПРАЙМ02:53Французская Engie обсуждает с «Газпромом» схему оплаты российского газаКоммерсантъ03:08Французская Engie обсуждает с «Газпромом» изменение схемы платы за газРоссийская газета03:04Engie готова выполнить свои платежи за поставки российского газа с соблюдением санкций ЕСТАСС02:58Французская компания Engie обсуждает с «Газпромом» изменение оплаты газаМосковский Комсомолец03:18Показать ещёОценить191Поделиться