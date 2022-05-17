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Французская компания Engie начала обсуждать с «Газпромом» изменение схемы оплаты газа

Французская энергетическая компания Engie начала обсуждать с российским «Газпромом» новую схему оплаты газа, следует из отчетности
 европейского предприятия за первый квартал.
Lenta.ru
Примерно пятая часть от общего объема продаж и потребления газа Engie приходится на долгосрочные контракты с "Газпромом".
РИА Новости
В своих прогнозах на 2022 год французская компания также исходит из того, что поставки газа из России не будут прерваны.
ТАСС
Еврокомиссия сочла, что открытие счета в Газпромбанке в валюте контракта не нарушает санкции.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Французская Engie допустила переход на оплату газа в рублях
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Французская компания Engie обсуждает с «Газпромом» изменение оплаты газа
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