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Французская компания L’Occitane заявила о закрытии всех магазинов в России

Французская косметическая компания L'Occitane закроет все магазины и интернет-продажи на территории России из-за проведения специальной военной операции на Украине.
Lenta.ru
Компания решила приостановить планы по инвестициям и расширению в РФ.
URA.Ru
По словам представителей бренда, решение о закрытии магазинов в РФ приняли «в целях защиты сотрудников по всему миру от потенциальной общественной агрессии».
БИЗНЕС Online
Несколько крупных иностранных компаний уже приостановили свою деятельность в России из-за ситуации вокруг Украины.
ТАСС

Подробнее о событии

L’Occitane закроет свои магазины в России
Интерфакс09:37
Французская L’Occitane объявила о закрытии всех магазинов в России
РИА Новости08:26
Французская L’Occitane заявила, что закрывает в России все магазины
Московский Комсомолец08:45
L’Occitane закрывает все магазины в России
Smotrim.ru08:41
Французская компания L’Occitane заявила о закрытии всех магазинов в России
Lenta.ru08:32
Косметический бренд L’Occitane заявил о закрытии магазинов в России
Газета.Ru08:46
Французская косметическая компания L Occitane закрывает все магазины в России
Комсомольская правда08:22

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