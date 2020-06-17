Происшествия
Lenta.ruФранцузская полиция арестовала устроивших беспорядки чеченцев
Французская полиция арестовала членов чеченской диаспоры, причастных к беспорядкам в городе Дижон, сообщает радиостанция Europe 1. Известно о задержании "полудюжины" выходцев из Чечни в ряде городов на востоке Франции, в том числе и в самом Дижоне.
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Здоровье
Названы пять симптомов рака кишечника
Среди основных симптомов заболевания медик выделил тошноту и рвоту, вздутие живота, боли в области пупка, запоры или диарею, а также наличие крови в стуле.
MOS.news 01:55
Происшествия
Банда ловила россиян и отдавала их в рабство
Lenta.ru 05:11
Политика
Суд отказался принять иск к Путину из-за голосования по Конституции
Верховный суд отказался принять иск Геннадия Рудяка, в котором он обжаловал указ президента о назначении голосования по Конституции на 1 июля.
РБК 05:02
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости вчера в 10:47
Экономика
Правительство не обсуждает повышение НДФЛ для богатых граждан
Ранее журнал Forbes со ссылкой на внутренние источники сообщил, что российское правительство на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса обсуждало вопрос увеличения налоговых сборов для людей с доходом выше 2-3 млн рублей в год.
Газета.Ru 02:58
Здоровье
146 человек в Ростовской области за сутки заразились коронавирусом
По информации Роспотребнадзора на четверг, 18 июня, за сутки еще у 146 человек выявлен коронавирус. Днем ранее заразились 152 человека.
Kursk.com 04:28
Здоровье
Ученые оценили устойчивость антител к коронавирусу
Специалисты пришли к выводу, что более чем у десяти процентов пациентов антитела могли исчезнуть из организма в течение месяца после выздоровления.
РИА Новости 03:14
Общество
В России умерли почти 500 медиков с коронавирусом
В России умерли 489 медицинских работников, заразившихся коронавирусом, заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.
Lenta.ru 04:38
Армия и оружие
Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены
Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16 июня в 16:49
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева хранит платье с первого свидания с Павлом Волей
В своем микроблоге девушка поделилась архивным фото в коротком платье с мелким принтом и белоснежным воротником.
Srnsk 03:07
Футбол
«Челси» объявил о переходе Тимо Вернера
Газета.Ru 05:23
Общество
В Краснодарском крае снимают карантин
Краснодар, 18 июня 2020, 12:26 — REGNUM Карантин на территории Краснодарского края будет отменён с 21 июня, об этом 18 июня заявил на заседании оперштаба губернатор Вениамин Кондратьев.
REGNUM 05:26
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 16 июня в 10:29
Космос
В России могут создать сверхлегкую ракету для вывода малых спутников
Российская сверхлегкая ракета-носитель сможет удовлетворить растущий со стороны ИТ-компаний спрос на быстрый способ доставки малых космических аппаратов на орбиту.
Telesputnik.ru 05:45
Общество
Мишустин заявил о снижении темпов прироста случаев коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства заявил, что в стране фиксируется устойчивое снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусом.
RT на русском 05:13
Общество
На Россию надвигается похолодание
Дневная температура в центре Европейской России снизится примерно на 10 градусов, а настоящие холода ждут Урал и некоторые регионы Сибири.
Вести.Ru вчера в 23:21
Экономика
Кабмин выделит на выплаты медикам ещё более 1 млрд рублей
Правительство России направит ещё более 1 млрд рублей на президентские выплаты медицинским работникам, которые работают с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией.
RT на русском 05:30
Общество
В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в рамках расследования задержано порядка 15 человек, «в больших объемах идут оперативные и следственные мероприятия».
Известия 04:17
Общество
Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы
Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
REGNUM вчера в 22:32
Единоборства
Плющенко заявил о готовности выйти на ринг с Навальным
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, что готов провести спарринг с оппозиционным политиком Алексеем Навальным, который осудил семью Плющенко.
Metaratings 02:46
Кино
Актриса Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану
Американская актриса Кристен Стюарт исполнит роль принцессы Дианы в фильме чилийского режиссёра Пабло Ларраина.
News.ru 03:36
Политика
NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
Президент США Дональд Трамп хотел узнать, является ли Финляндия частью России, заявляет в своей книге экс-советник американского лидера Джон Болтон.
Газета.Ru 03:46
Происшествия
В Иркутске арестовали чиновника мэрии за взятку
Начальник департамента комитета городского обустройства городской администрации Иркутска, обвиняемый в получении взятки, арестован в Иркутске, сообщает СУСК по региону.
РИА Новости 03:55
Происшествия
Пьяный внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве
Внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева устроил пьяное ДТП в Москве.
Российская газета 02:14
Футбол
«Аякс» интересуется 18-летним нападающим «Локомотива» Турищевым
Апполон Лемонджава, представитель нападающего «Локомотива» Максима Турищева, рассказал об интересе к его клиенту со стороны «Аякса».
Metaratings 05:19
Общество
Пекин приостанавливает межрегиональные пассажирские перевозки
Пекин, 18 июня 2020, 12:42 — REGNUM Власти китайской столицы Пекина с завтрашнего дня, 19 июня, приостановят все пассажирские перевозки в другие регионы страны из-за вспышки коронавируса в городе.
REGNUM 05:42
Политика
Депутаты предложили включить в ТК три вида удаленной работы
Депутаты Госдумы предлагают дополнить Трудовой кодекс России (ТК) и внести поправки с тремя видами удаленной работы.
Ведомости 16 июня в 04:52
Шоу-бизнес
Павел Майков призвал оставить в покое Ефремова
Звезда сериала "Бригада", Павел Майков прокомментировал травлю актёра Михаила Ефремова, связанную с ДТП, которое тот устроил.
Paparazzi.ru 03:41
Здоровье
Глава ВОЗ сообщил о «научном прорыве» в лечении коронавируса
В лечении COVID-19 произошел "научный прорыв", заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 16 июня в 22:33