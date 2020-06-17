Происшествия

Lenta.ruLenta.ruФранцузская полиция арестовала устроивших беспорядки чеченцев

Французская полиция арестовала членов чеченской диаспоры, причастных к беспорядкам в городе Дижон, сообщает радиостанция Europe 1. Известно о задержании "полудюжины" выходцев из Чечни в ряде городов на востоке Франции, в том числе и в самом Дижоне.
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Во Франции после беспорядков в Дижоне задерживают выходцев из Чечни

РИА Новости04:27

Французская полиция провела серию задержаний членов чеченской диаспоры

Взгляд.ру03:18

Несколько чеченцев задержала полиция после беспорядков в Дижоне

News.ru03:37

СМИ: полиция задержала несколько человек из чеченской диаспоры после беспорядков в Дижоне

ТАСС03:04

Французская полиция арестовала устроивших беспорядки чеченцев

Lenta.ru05:03

Чеченцы и арабы примирились в Дижоне

Телеканал 360°вчера в 18:19

Арабы и чеченцы во Франции договорились прекратить столкновения

Московский Комсомолецвчера в 13:24
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Происшествия

В жилом доме в Москве открыли стрельбу

На севере Москвы в жилом доме мужчина открыл стрельбу.
Коммерсантъ 08:44
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Общество

ФСБ рассекретила новые имена действовавших под Псковом карателей

Управление ФСБ по Псковской области обнародовало новый список эстонских карателей, действовавших на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны.
РИА Новости 08:27
2
Происшествия

Экс-полицейскому в деле об убийстве Брукса грозит смертная казнь

РИА Новости вчера в 16:31
30
Общество

Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram

Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
Известия 08:05
439
Происшествия

Школьницы в белье станцевали у мемориала в Калуге

7 новостей 07:43
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Происшествия

Суд в Волгограде вернул генпрокурору дела о поджоге дома губернатора

Дело о поджоге дома В январе 2020 года волгоградцев Дмитрия Ушакова и Виталия Семисотнова, осужденных ранее за поджог и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, этапировали в Москву для проведения следственных действий в рамках расследования уголовного дела в отношении экс-главы управления СК РФ по Волгоградской области Михаила Музраева.
ТАСС 06:56
Общество

В захваченном монастыре обнаружен участник «Уральских пельменей»

Экспресс газета вчера в 08:01
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Политика

Путин готовит обращение к россиянам по поправкам в конституцию

Президент готовит обращение к россиянам по поводу поправок в конституцию. Об этом «Интерфаксу» рассказали два информированных источника.
BFM.ru вчера в 23:44
3,3K
Единоборства

Плющенко хочет провести бой с Навальным

Тренер сборной России по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил о том, что готов провести бой с Алексеем Навальным.
Pravda.Ru 05:31
3
Общество

У Назарбаева обнаружили коронавирус

RT на русском 03:06
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Политика

Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках

Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
842
Общество

В госпитале Минобороны провели первые испытания вакцины от COVID-19

Опытная вакцина против коронавирусной инфекции была введена первым 18 добровольцам в военном госпитале имени Бурденко.
Известия 06:23
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Политика

Володин порассуждал о будущем России после Путина

Володин дал большое интервью «Газете.Ru», в котором порассуждал о том, что будет после президента России Владимира Путина.
Lenta.ru 08:48
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Общество

На Кубани с 21 июня отменяют режим карантина

«Сегодняшний результат позволяет отменить режим карантина с 21 июня», — цитирует главу региона ТАСС.
RT на русском 05:39
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Футбол

Прядкин: больше никто не пойдет навстречу «Тамбову»

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию с реконструкцией домашнего стадиона «Тамбова», которая проходит с 2017 года.
Metaratings 08:06
Политика

Порошенко заявил о возбуждении против него уголовного дела

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что против него возбудили уголовное дело в связи с получением Украиной томоса об автокефалии церкви.
RT на русском 08:39
10
Политика

Экс-помощник Трампа оценил отношение Путина к президенту США

Болтон добавил, что Путин, китайский лидер Си Цзиньпин и глава Северной Кореи Ким Чен Ын стремятся встречаться с Трампом наедине, чтобы льстить ему и манипулировать президентом США.
РБК 01:21
2
Кино

Скончался актер и режиссер Олег Борецкий

Ушел из жизни актер и режиссер Олег Борецкий.
Пятый канал 05:52
2
Происшествия

На Сахалине медведь напал на пенсионерку

РИА Новости 07:46
8
Общество

В России умерли почти 500 медиков с коронавирусом

В России умерли 489 медицинских работников, заразившихся коронавирусом, заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.
Lenta.ru 04:38
1K
Энергетика

Стоимость бензина АИ-95 на бирже побила новый рекорд

Стоимость бензина марки АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) второй день бьет исторические рекорды, поднявшись до 57,3 тыс. рублей за тонну.
Российская газета 08:21
3,8K
Политика

FT: США прекратили переговоры со странами ЕС по цифровому налогу

США вышли из переговоров с европейскими странами по поводу введения глобального цифрового налога для технологических компаний и пригрозили ответными мерами в случае, если те будут продвигать собственные налоги.
ТАСС 03:23
Шоу-бизнес

Сын звезды «Шерлока Холмса» Екатерины Зинченко попал в сумасшедший дом

Дочь Ксения родную маму ненавидит, а сын Феликс попал в сумасшедший дом.
Комсомольская правда 07:43
Технологии

Эксперт рассказал, что нельзя разрешать приложениям на смартфонах

Николаев предупредил, что большинству приложений все же нельзя давать доступ к контактам, так как злоумышленники благодаря этому получат также доступ к социальным сетям.
Piter.tv 01:16
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Финансы

От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки

По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM 16 июня в 04:49
110
Политика

Президент Азербайджана отказался приезжать на парад Победы в Москву

Президент Азербайджана отказался приезжать на парад Победы в Москву Он сослался на сложную обстановку в азербайджанском государстве из-за коронавируса.
Экспресс газета 07:41
7
Политика

Песков назвал чушью статью «Дождя» о ложных аккаунтах для голосования

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чушью репортаж журналиста телеканала «Дождь» Антона Баева о подделке аккаунтов для электронного голосования по поправкам в Конституцию, из-за которого к редакции накануне ночью приехала полиция, и напомнил об ответственности за распространение ложной информации.
Ведомости 06:58
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Наука

Ростовские ученые исследовали кариес на самой ранней стадии

В Донском государственном техническом университете пришли к выводу, что кариес на самой ранней стадии вызывает патологические изменения не только пораженной зубной эмали, но и прилежащих структур без визуально различимых изменений.
КП - Ростов-на-Дону 06:52
Политика

Трамп подписал закон о санкциях против Китая за притеснение уйгуров

Президент США Дональд Трамп 17 июня подписал законопроект, позволяющий вводить санкции в отношении иностранных чиновников, повинных в притесении уйгуров и других меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.
Фергана вчера в 18:47
79
Политика

ЕС продлил санкции против Крыма

Ограничительные меры продлены до 23 июня 2021 года. Ранее, 11 июня, послы стран — членов ЕС согласовали продление санкций по Крыму.
BFM.ru 08:21
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