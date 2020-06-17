Происшествия
Lenta.ruФранцузская полиция арестовала устроивших беспорядки чеченцев
Французская полиция арестовала членов чеченской диаспоры, причастных к беспорядкам в городе Дижон, сообщает радиостанция Europe 1. Известно о задержании "полудюжины" выходцев из Чечни в ряде городов на востоке Франции, в том числе и в самом Дижоне.
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Происшествия
В жилом доме в Москве открыли стрельбу
На севере Москвы в жилом доме мужчина открыл стрельбу.
Коммерсантъ 08:44
Общество
ФСБ рассекретила новые имена действовавших под Псковом карателей
Управление ФСБ по Псковской области обнародовало новый список эстонских карателей, действовавших на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны.
РИА Новости 08:27
Происшествия
Экс-полицейскому в деле об убийстве Брукса грозит смертная казнь
РИА Новости вчера в 16:31
Общество
Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram
Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
Известия 08:05
Происшествия
Школьницы в белье станцевали у мемориала в Калуге
7 новостей 07:43
Происшествия
Суд в Волгограде вернул генпрокурору дела о поджоге дома губернатора
Дело о поджоге дома В январе 2020 года волгоградцев Дмитрия Ушакова и Виталия Семисотнова, осужденных ранее за поджог и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, этапировали в Москву для проведения следственных действий в рамках расследования уголовного дела в отношении экс-главы управления СК РФ по Волгоградской области Михаила Музраева.
ТАСС 06:56
Общество
В захваченном монастыре обнаружен участник «Уральских пельменей»
Экспресс газета вчера в 08:01
Политика
Путин готовит обращение к россиянам по поправкам в конституцию
Президент готовит обращение к россиянам по поводу поправок в конституцию. Об этом «Интерфаксу» рассказали два информированных источника.
BFM.ru вчера в 23:44
Единоборства
Плющенко хочет провести бой с Навальным
Тренер сборной России по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил о том, что готов провести бой с Алексеем Навальным.
Pravda.Ru 05:31
Общество
У Назарбаева обнаружили коронавирус
RT на русском 03:06
Политика
Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках
Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
Общество
В госпитале Минобороны провели первые испытания вакцины от COVID-19
Опытная вакцина против коронавирусной инфекции была введена первым 18 добровольцам в военном госпитале имени Бурденко.
Известия 06:23
Политика
Володин порассуждал о будущем России после Путина
Володин дал большое интервью «Газете.Ru», в котором порассуждал о том, что будет после президента России Владимира Путина.
Lenta.ru 08:48
Общество
На Кубани с 21 июня отменяют режим карантина
«Сегодняшний результат позволяет отменить режим карантина с 21 июня», — цитирует главу региона ТАСС.
RT на русском 05:39
Футбол
Прядкин: больше никто не пойдет навстречу «Тамбову»
Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию с реконструкцией домашнего стадиона «Тамбова», которая проходит с 2017 года.
Metaratings 08:06
Политика
Порошенко заявил о возбуждении против него уголовного дела
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что против него возбудили уголовное дело в связи с получением Украиной томоса об автокефалии церкви.
RT на русском 08:39
Политика
Экс-помощник Трампа оценил отношение Путина к президенту США
Болтон добавил, что Путин, китайский лидер Си Цзиньпин и глава Северной Кореи Ким Чен Ын стремятся встречаться с Трампом наедине, чтобы льстить ему и манипулировать президентом США.
РБК 01:21
Кино
Скончался актер и режиссер Олег Борецкий
Ушел из жизни актер и режиссер Олег Борецкий.
Пятый канал 05:52
Происшествия
На Сахалине медведь напал на пенсионерку
РИА Новости 07:46
Общество
В России умерли почти 500 медиков с коронавирусом
В России умерли 489 медицинских работников, заразившихся коронавирусом, заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.
Lenta.ru 04:38
Энергетика
Стоимость бензина АИ-95 на бирже побила новый рекорд
Стоимость бензина марки АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) второй день бьет исторические рекорды, поднявшись до 57,3 тыс. рублей за тонну.
Российская газета 08:21
Политика
FT: США прекратили переговоры со странами ЕС по цифровому налогу
США вышли из переговоров с европейскими странами по поводу введения глобального цифрового налога для технологических компаний и пригрозили ответными мерами в случае, если те будут продвигать собственные налоги.
ТАСС 03:23
Шоу-бизнес
Сын звезды «Шерлока Холмса» Екатерины Зинченко попал в сумасшедший дом
Дочь Ксения родную маму ненавидит, а сын Феликс попал в сумасшедший дом.
Комсомольская правда 07:43
Технологии
Эксперт рассказал, что нельзя разрешать приложениям на смартфонах
Николаев предупредил, что большинству приложений все же нельзя давать доступ к контактам, так как злоумышленники благодаря этому получат также доступ к социальным сетям.
Piter.tv 01:16
Финансы
От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM 16 июня в 04:49
Политика
Президент Азербайджана отказался приезжать на парад Победы в Москву
Президент Азербайджана отказался приезжать на парад Победы в Москву Он сослался на сложную обстановку в азербайджанском государстве из-за коронавируса.
Экспресс газета 07:41
Политика
Песков назвал чушью статью «Дождя» о ложных аккаунтах для голосования
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чушью репортаж журналиста телеканала «Дождь» Антона Баева о подделке аккаунтов для электронного голосования по поправкам в Конституцию, из-за которого к редакции накануне ночью приехала полиция, и напомнил об ответственности за распространение ложной информации.
Ведомости 06:58
Наука
Ростовские ученые исследовали кариес на самой ранней стадии
В Донском государственном техническом университете пришли к выводу, что кариес на самой ранней стадии вызывает патологические изменения не только пораженной зубной эмали, но и прилежащих структур без визуально различимых изменений.
КП - Ростов-на-Дону 06:52
Политика
Трамп подписал закон о санкциях против Китая за притеснение уйгуров
Президент США Дональд Трамп 17 июня подписал законопроект, позволяющий вводить санкции в отношении иностранных чиновников, повинных в притесении уйгуров и других меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.
Фергана вчера в 18:47
Политика
ЕС продлил санкции против Крыма
Ограничительные меры продлены до 23 июня 2021 года. Ранее, 11 июня, послы стран — членов ЕС согласовали продление санкций по Крыму.
BFM.ru 08:21