Происшествия

Газета.RuГазета.RuФранцузская полиция задержала подозреваемого в поджоге собора XV века

В Нанте задержан подозреваемый в поджоге одной из крупнейших готических церквей Франции - собора святых Петра и Павла. На время расследования полицейские взяли под стражу 39-летнего мигранта, работавшего в соборе добровольцем.
Читать в источнике
Комментировать32

Подробнее о событии

Французская полиция задержала подозреваемого в поджоге собора XV века

Газета.Ru06:35

В Нанте задержали подозреваемого по делу о поджоге католического собора

РБК04:30

В Нанте на причастность к пожару в соборе проверяют выходца из Руанды

Вести.Ru04:02

Мужчина задержан в Нанте в связи с расследованием пожара в соборе

Интерфакс03:55

Полиция Франции задержала выходца из Руанды по делу о пожаре в соборе Нанта

ТАСС03:53

В Нанте задержали подозреваемого после пожара в соборе

РИА Новости03:28

Во Франции задержали мужчину по делу о пожаре в соборе Святых Петра и Павла

Известия03:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 07:23, Ашберн
Общество

Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 17 июля в 05:24
193
Единоборства

Дагестанцы на UFC Fight Night 172: Аскаров выиграл, Ибрагимов проиграл

Двое бойцов из Дагестана – Аскар Аскаров и Хадис Ибрагимов – приняли участие в турнире UFC Fight Night 172 в Объединенных Арабских Эмиратах в воскресенье.
Молодежь Дагестана 07:09
Происшествия

На берегу реки в Волгограде нашли части тела жителя Саратова

РИА Новости 06:23
8
Политика

Профессор: Ющенко мог заразить Путина и других глав стран опасной болезнью

Специалист сделал вывод, что бывший президент Украины мог передать «ленивую смерть» и другим лидерам и ключевым политикам ряда стран, с которыми он контактировал, уточняет «Царьград».
News.ru 07:02
165
Происшествия

В Подмосковье грибники нашли тело женщины в чемодане

Российская газета 05:43
62
Общество

В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога

Автовладельцев следует освобождать от уплаты транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев.
РБК вчера в 05:32
386
Наука

Ученые предсказали образование нового океана после раскола Африки

РБК 04:23
340
Общество

Число умерших от коронавируса в мире превысило 600 тыс. человек

Число умерших от коронавируса в мире достигло 600 тыс. человек, следует из сводной статистики Университета Джонса Хопкинса.
РБК вчера в 20:42
10
Шоу-бизнес

Маша Распутина посетовала на низкий уровень современной культуры

Распутина придерживается мнения Марии Шукшиной, которая недавно заявила, что современные артисты уничтожают духовность российской молодежи.
Подмосковье Сегодня 16 июля в 13:20
80
Происшествия

В троллейбусном парке Астрахани произошел пожар

В Астрахани на территории муниципального автобусно-троллейбусного парка произошел пожар.
Газета.Ru 04:56
3
Армия и оружие

Пашинян назвал цель боев Азербайджана с Арменией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что настоящей целью нападения Азербайджана на армянских пограничников была демонстрация военной силы и нападение на Карабах.
Суть событий вчера в 11:20
1
Авто

Российская компания ГАЗ запатентовала переднюю панель для новой ГАЗели

На сайте Федерального института промышленной собственности были опубликованы изображения передней панели новой "ГАЗели NN".
Новые автомобили 17 июля в 05:58
27
Общество

В Сочи объявлено экстренное предупреждение из-за жары в 37 градусов

Накануне.Ru 06:45
Футбол

Клюйверт может сменить Сетьена на посту тренера «Барселоны»

Патрик Клюйверт может сменить Кике Сетьена на посту тренера каталонской "Барселоны", сообщает Mundo Deportivo.
Газета.Ru 05:58
Экономика

Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 17 июля в 13:30
2K
Шоу-бизнес

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил во второй раз стали родителями

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил на этой неделе во второй раз стали родителями. 38-летняя актриса держала в тайне свою беременность.
Дни24 03:11
1
Политика

На Украине рассказали об «отказе» от Крыма и Донбасса

Украина отказалась от Донбасса и претензий на Крым. Об этом телеканалу «Наш» заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Lenta.ru вчера в 23:53
76
Происшествия

Во Франции потушен пожар в соборе святых Петра и Павла

Нант, Франция, 18 июля 2020, 22:25 — REGNUM Во французском городе Нант пожарные потушили огонь в кафедральном соборе Святых Петра и Павла.
REGNUM вчера в 15:25
781
Общество

Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова

«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
71
Футбол

Месси сегодня может установить исторический рекорд Ла Лиги

Vprognoze.ru 02:13
Общество

Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском 06:16
1,6K
Шоу-бизнес

Бывшая жена Владимира Машкова Елена Шевченко вышла замуж в США

Бывшая жена актера и режиссера Владимира Машкова актриса Елена Шевченко вышла замуж в США.
Аргументы недели 06:43
2
Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов

На Украине в течение девяти дней петиция за отставку президента страны Владимира Зеленского набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. голосов.
Газета.Ru вчера в 08:21
100
Политика

Премьер Чехии допустил отсутствие итогового соглашения на саммите ЕС

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, представляющий страну на проходящем в воскресенье внеплановом саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе, заявил, что не исключает возможности, что его участникам не удастся достичь соглашения.
Известия 06:13
76
Футбол

Федотов назвал матч «Зенита» и «Спартака» подставой для Иванова

Судья Игорь Федотов отреагировал на назначение арбитра Сергея Иванова на полуфинальную игру Кубка РФ между «Зенитом» и «Спартаком».
ProstoProSport 06:01
Экономика

Для россиян подготовили новые выплаты с 15 июля

Условия получения средств для юридических лиц: предприниматель не идет к ликвидации или банкротству, задолженность максимум три тысячи рублей, срок предоставления субсидии – 15 августа.
ToDay News Ufa 02:40
312
Наука

Ученые подтвердили, что у культуры Кловис в США были предшественники

Археологи в пещерах Пэйсли в штате Орегон почти 100 лет назад нашли следы древнейшего присутствия, тогда их приняли за доказательство пребывания культуры Кловис.
iReactor вчера в 01:37
35
Происшествия

Сторонники Фургала в Хабаровске начали собираться на новую акцию

Участники несанкционированной акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в воскресенье вечером по местному времени вновь пришли на площадь имени Ленина в Хабаровске, где с 11 июля проходят стихийные митинги, сообщает корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс 05:57
Происшествия

В Нью-Йорке задержали выливших краску на надпись Black Lives Matter

Российская газета 17 июля в 23:05
14
Здоровье

Два человека за сутки скончались от коронавируса в Кировской области

По данным на утро 18 июля выявили 51 человека с COVID-19 и симптомами заболевания. Общее число заражение выросло до 4157.
Эхо Москвы в Кирове вчера в 03:27
2
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Нант
Город во Франции
Город, расположенный на западе Франции на Армориканской возвышенности. Находится в устье реки Луары, в 50 км от Атлантического океана. Административный центр департамента Атлантическая Луара и региона Пеи-де-ла-Луар, центр одноимённой метрополии с населением в 609 198 человек. Он первый по населению среди населённых пунктов запада Франции и шестой среди городов страны. Помимо этого, Нант носит звание города искусств и истории.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное