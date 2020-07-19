Происшествия

Газета.RuГазета.RuФранцузская полиция задержала подозреваемого в поджоге собора XV века

В Нанте задержан подозреваемый в поджоге одной из крупнейших готических церквей Франции - собора святых Петра и Павла. На время расследования полицейские взяли под стражу 39-летнего мигранта, работавшего в соборе добровольцем.
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Французская полиция задержала подозреваемого в поджоге собора XV века

Газета.Ru06:35

Во Франции задержали мужчину по делу о пожаре в соборе Святых Петра и Павла

Известия03:41

В Нанте на причастность к пожару в соборе проверяют выходца из Руанды

Вести.Ru04:02

Мужчина задержан в Нанте в связи с расследованием пожара в соборе

Интерфакс03:55

Полиция Франции задержала выходца из Руанды по делу о пожаре в соборе Нанта

ТАСС03:53

В Нанте задержали подозреваемого после пожара в соборе

РИА Новости03:28

В Нанте задержали подозреваемого по делу о поджоге католического собора

РБК04:30
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Общество

Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

Как ранее заявил РИА Новости глава дипмиссии Республики Армении в Российской Федерации Вардан Тоганян, посольство Армении в России попросило московские власти разобраться в ситуации вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок "Фуд Сити" и с действиями сотрудников рынка в отношении армянских дипломатов.
РИА Новости 05:36
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Происшествия

Сестру экс-директора «Ростсельмаша» убили при нападении

При нападении на дом 83-летнего экс-директора завода "Ростсельмаш" Юрия Пескова убита его сестра, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ростовской области.
РИА Новости 11:19
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Общество

Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова

«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
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Общество

В Самарской области умер вице-премьер региона Александр Карпушкин

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подтвердил факт смерти заместителя председателя правительства Самарской области Александра Карпушкина.
ТАСС 10:10
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Наука

В Германии создано самое тонкое оптическое зеркало в мире

В Институте квантовой оптики имени Макса Планка физики разработали специальный зеркальный материал, который состоит из одного структурированного слоя из сотен атомов.
Evo-rus.com 17 июля в 01:38
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Происшествия

Нижегородцы пожаловались на запах газа в нескольких районах города

Специалисты ГУ МЧС по Нижегородской области и Нижегородоблгаза выясняют причину возникновения сильного запаха газа в ряде районов Нижнего Новгорода в воскресенье.
Интерфакс 10:10
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Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

Газета.Ru 02:31
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Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 17 июля в 13:31
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Футбол

Тренер «Химок» Юран подтвердил участие клуба в розыгрыше РПЛ

Главный тренер "Химок" Сергей Юран заявил, что клуб будет выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Газета.Ru 09:20
Здоровье

В Хабаровске зафиксировали рост числа заражений коронавирусом

Стабильный рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией констатировал минздрав Хабаровского края 19 июля на своей странице в социальных сетях.
ИА Красная Весна 09:52
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Происшествия

СКР объявил в розыск основного фигуранта дела о торговле детьми

Москва, 19 июля 2020, 16:58 — REGNUM Следователи объявили в федеральный розыск основного фигуранта уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей, юриста Константина Свитнева.
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Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии

RT на русском 10:59
Шоу-бизнес

Басков подарил матери Ивлеевой раковину для ванной комнаты

Во влоге на YouTube она показала, в каких условиях живет ее мать. Оказалось, что у женщины нет раковины в ванной комнате.
Пенза-Пресс 17 июля в 08:48
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Общество

Скончался лама Санкт-Петербургского дацана Лосал Жамсо

Газета.Ru 09:34
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Происшествия

Россияне восемь минут провисели вниз головой на сломавшейся карусели

Lenta.ru 09:27
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Общество

Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор подготовил новые правила оказания услуг общественного питания.
Газета.Ru 11:00
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Происшествия

СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве

Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана.
RT на русском вчера в 06:11
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Происшествия

Более 10 человек получили ранения при стрельбе в Иллинойсе

Не менее 13 человек получили ранения в результате стрельбы в американском городе Пеория в штате Иллинойс, сообщает NBC Chicago со ссылкой на полицию.
РБК 11:32
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Шоу-бизнес

Игорь Николаев улетел с семьей в отпуск на частном самолете

Игорь Николаев улетел с семьей в отпуск на частном самолете Игорь Николаев увез семью в отпуск и вызвал гнев поклонников.
Экспресс газета вчера в 06:33
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Общество

В Сети опубликовали видео испытаний нового снаряда для РСЗО

Опубликовано видео испытаний нового снаряда для реактивной системы залпового огня (РСЗО) на полигоне НПО «Сплав».
РБК 09:16
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Политика

Ключевая фигура скандала с Wirecard может скрываться в Белоруссии

Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек, который подозревается в манипуляциях на бирже, скрывается от правосудия в Белоруссии.
Коммерсантъ 09:45
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Политика

Трамп сократил отставание от Байдена по уровню поддержки

Действующий президент США Дональд Трамп сократил отставание от своего оппонента Джо Байдена по уровню поддержки.
Известия 10:38
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Автоспорт

Шестикратный чемпион MotoGP Маркес сломал плечо и будет прооперирован

РИА Новости 10:52
Авто

Объявлена стоимость обновленного MINI Countryman в России

Мой Брянск 17 июля в 16:50
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Общество

Ввести новые выплаты для одиноких родителей планируют в Госдуме

Депутаты Государственной думы работают над новым законопроектом, который предусматривает обеспечение мужчин или женщин с детьми, попавших в сложную жизненную ситуацию.
Live24 07:31
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Политика

Рааб обвинил Россию в причастности к кибератакам на разработки вакцины

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что российские спецслужбы участвовали в кибератаках в отношении разработок западных стран по вакцине от коронавируса, об этом министр заявил в воскресенье, выступая в эфире телеканала Sky News.
РИА Новости 08:29
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Политика

Офицера ВМС США арестовали за передачу секретной информации россиянину

Полит.ру вчера в 10:40
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Происшествия

Надпись Black Lives Matter в Нью-Йорке облили краской трижды за неделю

РИА Новости вчера в 23:50
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Наука

В Британии выделили шесть форм коронавируса по тяжести и симптомам

Известия вчера в 17:42
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Политика

Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17

В субботу, 18 июля, стало известно о том, что Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17.
Piter.tv вчера в 03:07
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Город, расположенный на западе Франции на Армориканской возвышенности. Находится в устье реки Луары, в 50 км от Атлантического океана. Административный центр департамента Атлантическая Луара и региона Пеи-де-ла-Луар, центр одноимённой метрополии с населением в 609 198 человек. Он первый по населению среди населённых пунктов запада Франции и шестой среди городов страны. Помимо этого, Нант носит звание города искусств и истории.
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