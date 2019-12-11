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Армия и оружие МГБ ЛНР обнаружило крупнейший за время конфликта склад боеприпасов Крупнейший схрон боеприпасов обнаружили сотрудники министерства госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики у линии соприкосновения в районе участка разведения сил и средств у Станицы Луганской, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

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