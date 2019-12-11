Общество

КоммерсантъКоммерсантъФранцузская реформа дожила до пенсионного возраста

Новые правила постепенно будут введены в силу для тех, кто родился уже после 1975 года, а среди тех, у кого сегодня есть право на повышенную пенсию в будущем,— после 1985 года. Целиком под новую пенсионную реформу подпадут те, кто начнет трудовую деятельность в 2022 году.
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