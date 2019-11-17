Россия успешно продолжает свой путь к независимости от американского доллара, делая выбор в пользу евро и юаней, заявило французское издание Les Echos. Процесс «дедолларизации» экономики и финансовой системы в целом Москва запустила в 2014 году после введения санкций со стороны США.

Французские СМИ констатировали успех России в отказе от доллара

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