Экономика

ИзвестияИзвестияФранцузские СМИ констатировали успех России в отказе от доллара

Россия успешно продолжает свой путь к независимости от американского доллара, делая выбор в пользу евро и юаней, заявило французское издание Les Echos. Процесс «дедолларизации» экономики и финансовой системы в целом Москва запустила в 2014 году после введения санкций со стороны США.
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Французские СМИ сообщили об успехе дедолларизации России

РБК00:59

Экономист рассказал, как девальвация спасет Россию

URA.Ru01:45

Французские СМИ: Россия прокладывает путь к независимости от доллара

Life.ruвчера в 22:56

Французские СМИ констатировали успех России в отказе от доллара

Известиявчера в 23:45

Французские СМИ отметили успехи России в отказе от доллара

RT на русскомвчера в 23:35

Французские СМИ: Россия прокладывает путь к независимости от американского доллара

Московский Комсомолец00:16

Французские СМИ рассказали об успехах России в отказе от доллара

РИА Новостивчера в 22:29
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URA.Ru вчера в 16:18
Общество

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РИА Новости вчера в 19:24
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Почему смартфон быстро разряжается и когда менять батарею: советы эксперта

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ТК Звезда вчера в 19:35
Политика

Помощник Зеленского заявил о последнем этапе передачи кораблей Россией

Процесс передачи кораблей ВМС Украины, задержанных год назад Россией в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
РИА Новости вчера в 16:41
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода на переходе

В подмосковных Мытищах задержан водитель автомобиля "Вольво", зарезавший пешехода. Тот переходил дорогу на красный свет.
Вести.Ru вчера в 14:50
Общество

Список новогодних подарков маленькой девочки потряс ее отца

Список подарков, который составила 10-летняя девочка из Лос-Анжелеса, сильно удивил ее отца.
Газета.Ru вчера в 22:52
Армия и оружие

Израильская армия перехватила ракеты, выпущенные из сектора Газа

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RuNews24.ru вчера в 21:51
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В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах в парламент

Участки для голосования на выборах депутатов нижней палаты парламента открылись в Белоруссии, в основной день голосования они будут работать до 20.00 (совпадает с мск).
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Отец сына скончавшейся певицы Жанны Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал совместный снимок со своей возлюбленной Екатериной Тулуповой.
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Кино

В новых сериях «Ну, погоди!» появятся дополнительные персонажи

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Армия и оружие

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Специалисты рассказали, как распознать женский алкоголизм

МедиаПоток 15 ноября в 11:02
Футбол

Евро-2020: определены 16 участников из 24

В субботу, 16 ноября, прошли очередные матчи отбора на Евро-2020.
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Челябинский симфонический оркестр выступил в Санкт-Петербурге

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Роскосмос потратит 17 млн рублей на новогодние подарки

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Никита Михалков ответил на вопрос, что будет после Путина

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Происшествия

Двое человек погибли в Подмосковье от отравления неизвестной жидкостью

Пять человек отравились неизвестной жидкостью в подмосковном Одинцове. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Вечерняя Москва 01:45
Происшествия

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В Саратовской области обрушилось здание ангарного типа. Под завалами оказались четыре человек, в том числе один ребенок.
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Фигуристка Трусова выиграла этап Гран-при в Москве

Российская фигуристка Александра Трусова заняла первое место в одиночных соревнованиях на этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Москве, передает ТАСС.
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ПК-версия Red Dead Redemption 2 может повторить ошибку Dark Souls II

Напомним, с аналогичной проблемой столкнулись поклонники Dark Souls II, когда вышла её версия для персональных компьютеров.
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Шоу-бизнес

Любовь Успенская поделилась впечатлениями от гастролей на Украине

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«Джокер» собрал миллиард долларов в прокате

По информации Esquire картина «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли собрала в прокате по всему миру уже больше миллиарда долларов.
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Политика

Матвиенко: Россия поможет Кубе реконструировать железные дороги

Валентина Матвиенко назвала замысел «крупным перспективным проектом, который качественно изменит транспортную инфраструктуру на Кубе».
Говорит Москва вчера в 22:44
Авто

УАЗ напомнил об уникальной десятиместной «Буханке» для Минобороны

Впоследствии получившуюся грузовую платформу дополнили парой 4-местных лавок, а также силовым передним бампером, системой отопления и перегородкой кабины с раздвижным окном от «санитарки» УАЗ-3962.
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Раскрыты угрозы бойцов ВСУ в Иловайском котле убивать каждые 15 минут

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На плато Наска обнаружены изображающие монстров рисунки

На знаменитом плато Наска в южном Перу японские исследователи из университета Ямагата обнаружили 142 новых геоглифа, среди которых птицы, верблюды, другие животные, а также загадочные монстры с квадратными головами.
Российская газета вчера в 18:17
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