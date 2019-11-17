Экономика

ИзвестияИзвестияФранцузские СМИ констатировали успех России в отказе от доллара

Россия успешно продолжает свой путь к независимости от американского доллара, делая выбор в пользу евро и юаней, заявило французское издание Les Echos. Процесс «дедолларизации» экономики и финансовой системы в целом Москва запустила в 2014 году после введения санкций со стороны США.
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Французские СМИ сообщили об успехе дедолларизации России

РБК00:59

Французские СМИ: Россия прокладывает путь к независимости от американского доллара

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Французские СМИ: Россия прокладывает путь к независимости от доллара

Life.ruвчера в 22:56

Французские СМИ констатировали успех России в отказе от доллара

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RT на русскомвчера в 23:35

В Европе признали успехи России в борьбе с долларом

URA.Ru00:14

Французские СМИ рассказали об успехах России в отказе от доллара

РИА Новостивчера в 22:29
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