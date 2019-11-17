Экономика

RT на русскомRT на русскомФранцузские СМИ отметили успехи России в отказе от доллара

Французское издание Les Echos пишет, что Россия находится на пути к независимости от доллара США. Издание отмечает, что Россия начала процесс дедолларизации экономики в 2014 году, после возникновения напряжённости в отношениях с США.
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Французские СМИ рассказали об успехах России в отказе от доллара

РИА Новостивчера в 22:29

Французские СМИ отметили успехи России в отказе от доллара

RT на русскомвчера в 23:35

Французские СМИ констатировали успех России в отказе от доллара

Известиявчера в 23:45

Французские СМИ: Россия прокладывает путь к независимости от доллара

Life.ruвчера в 22:56

Французские СМИ: Россия прокладывает путь к независимости от американского доллара

Московский Комсомолец00:16

В Европе признали успехи России в борьбе с долларом

URA.Ru00:14

СМИ Франции заявили об успехе РФ в отказе от доллара

РЕН ТВ00:11
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Футбол

Сборная России уступила команде Бельгии в отборочном матче ЧЕ-2020

В матче группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы по футболу сборная России проиграла команде Бельгии.
RT на русском вчера в 13:52
Происшествия

Мать убитой историком Соколовым аспирантки попала в больницу с похорон

Газета.Ru вчера в 10:33
Политика

Появилось фото Путина в окружении спецназа

Президент России Владимир Путин сфотографировался с солдатами спецназа Бразилии, которые охраняли его во время визита в страну.
Lenta.ru вчера в 14:06
Общество

Пресс-секретарь Никиты Исаева подтвердил его смерть

Пресс-секретарь Никиты Исаева Александр Макаренко подтвердил радиостанции «Говорит Москва», что политик скончался.
Говорит Москва вчера в 03:11
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
Газета.Ru 15 ноября в 07:58
Космос

В Китае испытали аппарат для посадки на Марс

Специалисты Китайского национального космического управления (CNSA) провели в четверг к северу от столицы КНР испытание аппарата для посадки на поверхность Марса.
ТАСС Наука 13 ноября в 23:56
Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте

Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
RT на русском вчера в 02:48
Происшествия

В Гонконге полиция применила слезоточивый газ возле университета

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ против протестующих рядом с кампусом Политехнического университета, сообщает газета South China Morning Post.
РИА Новости вчера в 22:40
Происшествия

В жилом доме в Приморье обрушилась стена

В жилом доме на улице Пушкина города Уссурийска в Приморском крае вечером 16 ноября обрушилась стена, сообщается на сайте городской администрации.
Российская газета вчера в 22:27
Происшествия

Уроженцы Дагестана устроили перестрелку в Якутии

По оперативной информации, ночью 16 ноября на территории увеселительного заведения в Айхале произошел конфликт, переросший в перестрелку.
Obzor.io вчера в 07:27
Политика

Сергей Сивохо раскрыл план «ментального возвращения» жителей Донбасса

В настоящее время команда Сергея Сивохо занимается разработкой новой гуманитарной политики на востоке Украины.
Московский Комсомолец 15 ноября в 23:50
Хоккей

Овечкин высказался о своем силовом приеме в матче против «Монреаля»

Газета.Ru 15 ноября в 23:28
Политика

Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России

Процесс передачи украинских кораблей, задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
РБК вчера в 15:17
Общество

Год Белой Крысы: каким знакам Зодиака повезет в 2020 году

Названы знаки Зодиака, для которых этот период будет особенно удачным.
Стерлеград вчера в 22:00
Кино

Дополнительные герои появятся в новых сериях «Ну, погоди!»

Дополнительные герои появятся в новых сериях знаменитого советского мультфильма «Ну, погоди!».
Вечерняя Москва вчера в 23:44
Фигурное катание

Трусова выиграла у Медведевой этап Гран-при в Москве и вышла в финал

Российская фигуристка Александра Трусова выиграла второй этап Гран-при в дебютном сезоне среди взрослых, а также сумела выйти в финал серии.
Газета.Ru вчера в 12:49
Спорт

Большунов и Непряева победили в спринте на турнире в Финляндии

RT на русском 15 ноября в 09:15
Экономика

Fashion-ритейлеры теряют трафик

Fashion-ритейлеры теряют трафик Снижение доходов населения и распространение идей осознанного потребления привели к тому, что продавцы одежды, обуви и аксессуаров теряют покупателей.
Коммерсантъ 15 ноября в 17:33
Происшествия

Момент падения автомобиля с детьми в реку в Петербурге попал на видео

Камера видеонаблюдения зафиксировала момент падения автомобиля с мужчиной и детьми в реку Фонтанку в Петербурге.
РИА Новости вчера в 15:05
Культура

Челябинский симфонический оркестр выступил в Санкт-Петербурге

АиФ Челябинск вчера в 23:32
Музыка

Первый клип Галустяна за два дня набрал более миллиона просмотров

За два дня назад видео набрало более миллиона просмотров, сообщает РИА Новости.
Политическая Экспертиза вчера в 14:30
Политика

В Белоруссии начались парламентские выборы

В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах депутатов в Палату представителей Национального собрания (нижняя палата парламента).
Коммерсантъ 00:19
Армия и оружие

Израиль перехватил две ракеты из сектора Газа

Российская газета 15 ноября в 19:48
Авто

Назван топ-10 автомобилей премиум-сегмента

Rambler News Service вчера в 07:47
Спорт

Опубликован состав сборной России по биатлону на стартовые этапы КМ

Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) назвала список спортсменов, которые вошли в состав сборной России на стартовые этапы Кубка мира.
RT на русском вчера в 12:05
Происшествия

В общежитии в Киеве прогремел взрыв

В общежитии в Киеве произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщается в Facebook киевской полиции.
РБК вчера в 18:00
Политика

В Белом доме сообщили о состоянии здоровья Трампа

В 2018 году по итогам медобследования врач Ронни Джексон сообщил, что президент США находится в отличной форме, однако обратил внимание на лишний вес Трампа, назвав его следствием любви американского лидера к фастфуду.
РБК вчера в 19:32
Кино

Названы даты выпуска новых фильмов MCU

Disney объявила даты выпуска новых фильмов в рамках кинематографической вселенной Marvel.
Игромания.ру вчера в 14:18
Общество

На тренировку клуба КХЛ «Адмирал» привели кота с рейса «Аэрофлота»

Кот Виктор, хозяину которого, Михаилу Галину, было отказано в проносе животного в салон самолета Москва — Владивосток, провел занятие в тренажерном зале с командой Континентальной хоккейной лиги «Адмирал».
РБК 14 ноября в 07:36
Происшествия

СК проверит инцидент на лекции историка Соколова

Главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проверит жалобу одного из слушателей лекции бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
RT на русском вчера в 17:39
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