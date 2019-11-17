Французское издание Les Echos пишет, что Россия находится на пути к независимости от доллара США. Издание отмечает, что Россия начала процесс дедолларизации экономики в 2014 году, после возникновения напряжённости в отношениях с США.

Французские СМИ отметили успехи России в отказе от доллара

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