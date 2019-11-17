Экономика

RT на русскомRT на русскомФранцузские СМИ отметили успехи России в отказе от доллара

Французское издание Les Echos пишет, что Россия находится на пути к независимости от доллара США. Издание отмечает, что Россия начала процесс дедолларизации экономики в 2014 году, после возникновения напряжённости в отношениях с США.
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Французские СМИ рассказали об успехах России в отказе от доллара

РИА Новостивчера в 22:29

Французские СМИ отметили успехи России в отказе от доллара

RT на русскомвчера в 23:35

Французские СМИ констатировали успех России в отказе от доллара

Известиявчера в 23:45

Французские СМИ: Россия прокладывает путь к независимости от доллара

Life.ruвчера в 22:56

Французские СМИ: Россия прокладывает путь к независимости от американского доллара

Московский Комсомолец00:16

В Европе признали успехи России в борьбе с долларом

URA.Ru00:14

СМИ Франции заявили об успехе РФ в отказе от доллара

РЕН ТВ00:11
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Происшествия

СК проверит инцидент на лекции историка Соколова

Главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проверит жалобу одного из слушателей лекции бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
RT на русском вчера в 17:39
Футбол

Артем Дзюба: «Может, и хорошо, что нам такую пощечину дали»

Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал поражение от Бельгии (1:4) в матче отборочного этапа на чемпионат Европы 2020 года.
Матч ТВ вчера в 14:45
Политика

Климкин назвал успехом Путина разведение сил в Донбассе

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президент России Владимир Путин добился успеха за счет разведения сил в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 22:19
Общество

Умер лидер «Новой России» Никита Исаев

Глава движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в поезде Тамбов-Москва.
Новая газета вчера в 04:29
Политика

В Белом доме сообщили о состоянии здоровья Трампа

В 2018 году по итогам медобследования врач Ронни Джексон сообщил, что президент США находится в отличной форме, однако обратил внимание на лишний вес Трампа, назвав его следствием любви американского лидера к фастфуду.
РБК вчера в 19:32
Общество

Диетолог назвала наименее вредные сладости

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Людмила Зотова рассказала, какие сладости наименее вредны для здоровья.
Известия вчера в 20:45
Кино

Журнал Time назвал главные фильмы десятилетия

Журнал Time предоставил для ознакомления перечень главных фильмов последнего десятилетия.
Актуальные Новости вчера в 06:59
Футбол

Миллионер уволил тренера своего футбольного клуба и занял его пост

РИА Новости 15 ноября в 15:12
Общество

Год Белой Крысы: каким знакам Зодиака повезет в 2020 году

Стерлеград вчера в 22:00
Политика

В Госдуме оценили заявление экс-дипломата Украины о Донбассе

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT предложение бывшего представителя Украины в трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске Романа Бессмертного превратить территории самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик в «дикое поле».
RT на русском вчера в 08:05
Общество

В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России

Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
РИА Новости вчера в 19:24
Фигурное катание

Трусова выиграла у Медведевой этап Гран-при в Москве и вышла в финал

Российская фигуристка Александра Трусова выиграла второй этап Гран-при в дебютном сезоне среди взрослых, а также сумела выйти в финал серии.
Газета.Ru вчера в 12:49
Космос

Завораживающее видео: как бы выглядели планеты Солнечной системы на месте Луны

Николас представил, что было бы, если бы на орбите Луны находились планеты Солнечной системы.
Портал Поиск 14 ноября в 05:42
Общество

В Польше обнаружены теплицы Гитлера

Дилетант вчера в 03:26
Происшествия

В Приморье рухнула стена жилого дома

В Уссурийске произошло обрушение стены в одной из квартир двухэтажного жилого дома, сообщает Primpress со ссылкой на администрацию городского округа.
РБК вчера в 23:54
Энергетика

Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»

«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Мойка78 15 ноября в 13:57
Общество

Мединский раскритиковал деятельность Фонда кино

Мединский заявил, что Фонд кино и профильный департамент Министерства культуры РФ неэффективно продвигают российское кино в малых городах страны и за рубежом.
Собака.ru вчера в 12:05
Политика

В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину

Еврокомиссия спокойна в вопросе транзита российского газа через Украину и продолжает работать с обеими сторонами над заключением нового контракта, сообщила представитель ЕК Мина Андреева.
RT на русском 15 ноября в 06:53
Культура

Выставка работ Марка Шагала открылась в музее «Новый Иерусалим»

Выставка "Шагал: между небом и землей" открылась в музее "Новый Иерусалим", в экспозицию вошли 239 работ Марка Шагала из шести музеев и частных собраний.
ТАСС 15 ноября в 08:51
Происшествия

СБУ сообщила о задержании главы Укрэксимбанка

Глава правления Укрэксимбанка Александр Гриценко был задержан правоохранителями, а не похищен, как сообщалось ранее.
BFM.ru вчера в 09:52
Политика

Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России

Процесс передачи украинских кораблей, задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
РБК вчера в 15:17
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода на переходе

В подмосковных Мытищах задержан водитель автомобиля "Вольво", зарезавший пешехода. Тот переходил дорогу на красный свет.
Вести.Ru вчера в 14:50
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
Газета.Ru 15 ноября в 07:58
Армия и оружие

Американские танкисты испытали российский танк Т-80У

Американские танкисты на военных учениях в Южной Корее испытали российский танк Т-80У и боевую бронированную гусеничную машину БМП-3.
REGNUM вчера в 07:44
Политика

Зеленский подписал документ об отделении ГТС от «Нафтогаза»

По словам, руководителя Офиса президента «самостийной» Юлии Ковалив, подписанный законопроект обеспечивает необходимые условия для выполнения обязательств государства по отделению деятельности по транспортировке «голубого топлива» и обеспечения деятельности оператора газотранспортной системы в соответствии с законодательством ЕС.
Expert.ru 15 ноября в 13:00
Политика

Россия отреагировала на принятие в ООН украинской резолюции по Крыму

Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что украинская резолюция в области прав человека, которая была принята на Генассамблее ООН, станет помехой для визита международных наблюдателей в Крым.
Телеканал 360° 14 ноября в 22:14
Кино

Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа

Газета.Ru вчера в 05:29
Армия и оружие

Британский авианосец HMS Prince of Wales прибыл в порт приписки

Новейший британский авианосец HMS Prince of Wales прибыл в субботу в порт приписки Портсмут, где до конца года будет официально включен в состав ВМС Соединенного Королевства.
ТАСС вчера в 12:55
Шоу-бизнес

Звезда «Битвы экстрасенсов» перенесла 298 операций

Участница телевизионного шоу "Битва экстрасенсов" Николь Кузнецова на своей странице в Instagram рассказала о борьбе с неизлечимой болезнью.
Газета.Ru вчера в 19:28
Кино

Дополнительные герои появятся в новых сериях «Ну, погоди!»

Дополнительные герои появятся в новых сериях знаменитого советского мультфильма «Ну, погоди!».
Вечерняя Москва вчера в 23:44
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