Россия прокладывает путь к независимости от американского доллара, констатирует французское издание Les Echos.

Французские СМИ рассказали об успехах России в отказе от доллара

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