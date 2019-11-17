Экономика
РИА НовостиФранцузские СМИ рассказали об успехах России в отказе от доллара
Россия прокладывает путь к независимости от американского доллара, констатирует французское издание Les Echos.
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 23:17, Вашингтон
Политика
Власти Ирана пригрозили протестующим действиями в ответ на беспорядки
По данным агентства Associated Press, в ходе беспорядков погиб как минимум один человек.
Политика
Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
Фигурное катание
Трусова выиграла у Медведевой этап Гран-при в Москве и вышла в финал
Российская фигуристка Александра Трусова выиграла второй этап Гран-при в дебютном сезоне среди взрослых, а также сумела выйти в финал серии.
Общество
Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева
Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.
Общество
В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России
Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
Шоу-бизнес
Рудковская высказалась об «изменах» супруга Евгения Плющенко
Продюсер Яна Рудковская прокомментировала сообщения СМИ об изменах супруга Евгения Плющенко.
Общество
Охранники Медведева поставили на колени пенсионерку с Алтая
Политика
Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России
Процесс передачи украинских кораблей, задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
Происшествия
Убитую аспирантку СПбГУ Ещенко похоронят в ее родной станице на Кубани
Аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, похоронят в ее родной станице в субботу, отпевание назначено на 11:00 мск, сообщил РИА Новости председатель квартального комитета станицы Старовеличковской Калининского района Краснодарского края Евгений Тарасенко.
Армия и оружие
В Минобороны заявили об отсутствии мужеложства в российской армии
Референт Главного военно-политического управления Минобороны России Рустем Клупов рассказал о работе спецкомиссии ведомства, созванной для расследования убийства восьми военных рядовым Рамилем Шамсутдиновым в Забайкалье.
Происшествия
В Петербурге автомобиль упал в реку Фонтанку
В Санкт-Петербурге на набережной реки Фонтанки легковой автомобиль упал в воду.
Общество
«Желтые жилеты» устроили погром в Париже в годовщину протестов
Кино
Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»
Получив роль в самом ожидаемом фильме "Ангелы Чарли", Кристин Стюарт решила подкорректировать ее.
Хоккей
Дубль Дадонова принес «Флориде» победу над «Рейнджерс»
В составе победителей дубль оформил Евгений Дадонов, также отличились Майк Хоффман и Бретт Коннолли.
Политика
Климкин оценил успех Путина в разведении сил в Донбассе
Бывший глава украинского МИД Павел Климкин назвал успехом президента РФ Владимира Путина процесс разведения сил в Донбассе.
Экономика
Кремль урежет пенсии, если нефть упадет до $45 за баррель
Цены на нефть могут упасть на 30%. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков Morgan Stanley.
Общество
Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой
Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
Общество
Галкин прокомментировал сообщения о запрете концертов
Здоровье
Кардиолог объяснил опасность вейпов
Кандидат медицинских наук, кардиолог Ярослав Ашихмин в интервью телеканалу "360" объяснил опасность электронных сигарет для человеческого организма.
Политика
Трамп потребовал от Токио и Сеула увеличить расходы на контингент США
Президент США Дональд Трамп намерен добиваться у Японии и Республики Корея увеличения расходов в 4–5 раз на содержание американского военного контингента, защищающего их территории.
Общество
Диетолог назвала наименее вредные сладости
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Людмила Зотова рассказала, какие сладости наименее вредны для здоровья.
Происшествия
В серьезном ДТП на трассе Оренбург-Орск погибла женщина
Авария произошла ночью 16 ноября. На трассе Оренбург — Орск в районе поворота на Саракташ столкнулись автомобили «Тойота Королла» и «Хонда».
Шоу-бизнес
Звезда «Битвы экстрасенсов» перенесла 298 операций
Участница телевизионного шоу "Битва экстрасенсов" Николь Кузнецова на своей странице в Instagram рассказала о борьбе с неизлечимой болезнью.
Политика
Матвиенко анонсировала проект по реконструкции железных дорог Кубы
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в Гаване обсудила с вице-премьером Кубы Рикардо Кабрисасом Руисом проект реконструкции кубинских железных дорог.
Армия и оружие
ВСУ продали еще одну партию поставленного из США вооружения
В 46-й бригаде вооруженных формирований выявили недостачу поставленного из Соединенных Штатов Америки вооружения.
Общество
Активы компании Дерипаски в США оказались заблокированы из-за санкций
Из-за санкций счета в Wells Fargo оказались заблокированы, а зарегистрированный в США агент компании полностью прекратил свою деятельность.
Политика
Осуждённый в России за шпионаж Берг вернулся в Норвегию
Осуждённый в России за шпионаж отставной инспектор погранслужбы Норвегии Фруде Берг прибыл в Осло. Об этом сообщает телеканал NRK.