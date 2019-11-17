Экономика

РИА НовостиРИА НовостиФранцузские СМИ рассказали об успехах России в отказе от доллара

Россия прокладывает путь к независимости от американского доллара, констатирует французское издание Les Echos.
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Французские СМИ рассказали об успехах России в отказе от доллара

РИА Новости22:29

Французские СМИ: Россия прокладывает путь к независимости от доллара

Life.ru22:56

Французские СМИ рассказали об успехах РФ в отказе от доллара

iReactor22:54

Французские СМИ заявили о достижениях России в отказе от доллара

Политическая Экспертиза23:07
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 23:17, Вашингтон
Политика

Власти Ирана пригрозили протестующим действиями в ответ на беспорядки

По данным агентства Associated Press, в ходе беспорядков погиб как минимум один человек.
Интерфакс 23:13
Политика

Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
Газета.Ru 18:02
Фигурное катание

Трусова выиграла у Медведевой этап Гран-при в Москве и вышла в финал

Российская фигуристка Александра Трусова выиграла второй этап Гран-при в дебютном сезоне среди взрослых, а также сумела выйти в финал серии.
Газета.Ru 12:49
Общество

Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева

Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.
Известия 15:11
Общество

В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России

Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
РИА Новости 19:24
Шоу-бизнес

Рудковская высказалась об «изменах» супруга Евгения Плющенко

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала сообщения СМИ об изменах супруга Евгения Плющенко.
Слово и Дело вчера в 15:08
Общество

Охранники Медведева поставили на колени пенсионерку с Алтая

Infox.ru 14 ноября в 05:05
Политика

Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России

Процесс передачи украинских кораблей, задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
РБК 15:17
Происшествия

Суд арестовал счета обвиняемой в шпионаже Цуркан на 451 млн рублей

Коммерсантъ 04:36
Происшествия

Убитую аспирантку СПбГУ Ещенко похоронят в ее родной станице на Кубани

Аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, похоронят в ее родной станице в субботу, отпевание назначено на 11:00 мск, сообщил РИА Новости председатель квартального комитета станицы Старовеличковской Калининского района Краснодарского края Евгений Тарасенко.
РИА Новости вчера в 03:57
Армия и оружие

В Минобороны заявили об отсутствии мужеложства в российской армии

Референт Главного военно-политического управления Минобороны России Рустем Клупов рассказал о работе спецкомиссии ведомства, созванной для расследования убийства восьми военных рядовым Рамилем Шамсутдиновым в Забайкалье.
Взгляд.ру вчера в 13:19
Происшествия

В Петербурге автомобиль упал в реку Фонтанку

В Санкт-Петербурге на набережной реки Фонтанки легковой автомобиль упал в воду.
РБК 11:54
Общество

«Желтые жилеты» устроили погром в Париже в годовщину протестов

Политика Сегодня 17:20
Кино

Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»

Получив роль в самом ожидаемом фильме "Ангелы Чарли", Кристин Стюарт решила подкорректировать ее.
Piter.tv 14 ноября в 07:02
Хоккей

Дубль Дадонова принес «Флориде» победу над «Рейнджерс»

В составе победителей дубль оформил Евгений Дадонов, также отличились Майк Хоффман и Бретт Коннолли.
Газета.Ru 22:01
Политика

Климкин оценил успех Путина в разведении сил в Донбассе

Бывший глава украинского МИД Павел Климкин назвал успехом президента РФ Владимира Путина процесс разведения сил в Донбассе.
Российская газета 22:40
Экономика

Кремль урежет пенсии, если нефть упадет до $45 за баррель

Цены на нефть могут упасть на 30%. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков Morgan Stanley.
Свободная Пресса 07:39
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
Газета.Ru вчера в 07:58
Общество

Список новогодних подарков маленькой девочки потряс ее отца

Газета.Ru 22:52
Общество

Галкин прокомментировал сообщения о запрете концертов

БИЗНЕС Online вчера в 15:22
Здоровье

Кардиолог объяснил опасность вейпов

Кандидат медицинских наук, кардиолог Ярослав Ашихмин в интервью телеканалу "360" объяснил опасность электронных сигарет для человеческого организма.
РИА Новости 18:07
Политика

Трамп потребовал от Токио и Сеула увеличить расходы на контингент США

Президент США Дональд Трамп намерен добиваться у Японии и Республики Корея увеличения расходов в 4–5 раз на содержание американского военного контингента, защищающего их территории.
Известия вчера в 23:57
Общество

Диетолог назвала наименее вредные сладости

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Людмила Зотова рассказала, какие сладости наименее вредны для здоровья.
Известия 20:45
Происшествия

В серьезном ДТП на трассе Оренбург-Орск погибла женщина

Авария произошла ночью 16 ноября. На трассе Оренбург — Орск в районе поворота на Саракташ столкнулись автомобили «Тойота Королла» и «Хонда».
Prooren.ru 02:12
Шоу-бизнес

Звезда «Битвы экстрасенсов» перенесла 298 операций

Участница телевизионного шоу "Битва экстрасенсов" Николь Кузнецова на своей странице в Instagram рассказала о борьбе с неизлечимой болезнью.
Газета.Ru 19:28
Политика

Матвиенко анонсировала проект по реконструкции железных дорог Кубы

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в Гаване обсудила с вице-премьером Кубы Рикардо Кабрисасом Руисом проект реконструкции кубинских железных дорог.
Российская газета 21:05
Армия и оружие

ВСУ продали еще одну партию поставленного из США вооружения

В 46-й бригаде вооруженных формирований выявили недостачу поставленного из Соединенных Штатов Америки вооружения.
КП - Донецк 08:22
Армия и оружие

Израильские истребители F-35 отработали «уход» от С-400

Известия 21:12
Общество

Активы компании Дерипаски в США оказались заблокированы из-за санкций

Из-за санкций счета в Wells Fargo оказались заблокированы, а зарегистрированный в США агент компании полностью прекратил свою деятельность.
РИА Новости вчера в 16:36
Политика

Осуждённый в России за шпионаж Берг вернулся в Норвегию

Осуждённый в России за шпионаж отставной инспектор погранслужбы Норвегии Фруде Берг прибыл в Осло. Об этом сообщает телеканал NRK.
RT на русском 19:43
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