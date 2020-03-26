Коронавирус

REGNUMREGNUMФранцузские военные выведены из Ирака

Багдад, 25 марта 2020, 16:10 — REGNUM О выводе французской составляющей антитеррористической коалиции в Ираке сообщило 25 марта Иракское агентство новостей. По данным командования иракских вооружённых сил, французские войска ушли с территории Ирака, эвакуировав авиабазу международной коалиции.
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