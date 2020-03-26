Багдад, 25 марта 2020, 16:10 — REGNUM О выводе французской составляющей антитеррористической коалиции в Ираке сообщило 25 марта Иракское агентство новостей. По данным командования иракских вооружённых сил, французские войска ушли с территории Ирака, эвакуировав авиабазу международной коалиции.

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Гаджеты Samsung выпустила первый миллион модулей памяти EUV DRAM Сувон, Южная Корея, 25 марта 2020, 13:04 — REGNUM Компания Samsung объявила о начале производства и отгрузке первого миллиона модулей памяти (D1x) DDR4 DRAM, выполненных с использованием технологии EUV.