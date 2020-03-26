Коронавирус
REGNUMФранцузские военные выведены из Ирака
Багдад, 25 марта 2020, 16:10 — REGNUM О выводе французской составляющей антитеррористической коалиции в Ираке сообщило 25 марта Иракское агентство новостей. По данным командования иракских вооружённых сил, французские войска ушли с территории Ирака, эвакуировав авиабазу международной коалиции.
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Общество
Путин подписал указ об объявлении в России нерабочей недели
Российский лидер Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля.
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В Магадане собака напала на шестилетнюю девочку
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах
Минобороны РФ опубликовало видео полетов истребителей пятого поколения Су-57.
Энергетика
КНР возобновила импорт природного газа из США
Происшествия
Власти опровергли «панические слухи» о больных коронавирусом на Алтае
Онгудайский район, Алтай, 25 марта 2020, 11:53 — REGNUM Сообщения о появлении первых заболевших коронавирусом в Онгудайском районе Республики Алтай не соответствуют действительности.
Здоровье
Медики объяснили причину отсутствия коронавируса в Алтайском крае
Медицинские специалисты объяснили причину отсутствия заболевших новым коронавирусом в Алтайском крае.
Музыка
Гудков и Варнава поддержали флешмоб Little Big
Ради нового ролика Варнава и Гудков облачились в костюмы в стиле 70-х годов прошлого века и поддержали запущенный клипом Little Big на песню Uno флэшмоб.
Происшествия
Военные отремонтировали квартиры, обстрелянные из авиапушки в Чите
Представители военного ведомства восстановили балкон и окно квартир в Чите, которые 14 марта случайно попали под огонь боевого вертолета.
Шоу-бизнес
Дочь Татьяны Догилевой снялась обнаженной
Единственная дочь Татьяны Догилевой Екатерина пошла по маминым стопам и стала актрисой.
Общество
В Москве скончались два пациента с коронавирусом
«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
Гаджеты
Xiaomi представила флагманский Redmi K30 Pro
Xiaomi на прошедшей сегодня презентации представила доступный флагман Redmi K30 Pro.
Единоборства
Шлеменко прокомментировал вызов от Емельяненко
Ранее Емельяненко бросил вызов Шлеменко в своем Instagram, предложив сопернику бой по правилам бокса.
Происшествия
Два человека с лайнера Grand Princess стали жертвами коронавируса
Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
Экономика
Ритейлеры допустили падение потребительского рынка до уровня XIX века
По уровню потребительского рынка Россия может вернуться к показателям XIX или начала XX века.
Общество
Число инфицированных коронавирусом в Якутии выросло до 14
Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Якутии увеличилось до 14, сообщил в четверг на брифинге глава Якутии Айсен Николаев.
Кино
Скончался сценарист Илья Рубинштейн
Сценарист, писатель и режиссер Илья Рубинштейн скончался в Москве в возрасте 57 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление матери умершего.
Кино
Финал десятого сезона «Ходячих мертвецов» перенесли из-за коронавируса
Ранее стало известно, что также не выйдет третий спин-офф по вселенной «Ходячих мертвецов» — «Ходячие мертвецы: мир за пределами».
Транспорт
РЖД отменяют курсирование некоторых поездов внутри России
Некоторые поезда будут временно отменены из-за отсутствия спроса, сообщили журналистам в РЖД.
Экономика
Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
Гаджеты
Опубликовано первое фото с камеры Honor 30S
В сети появилась первая фотография, сделанная на основную камеру смартфона Honor 30S, выход которого ожидается 30 марта.
Гаджеты
Samsung выпустила первый миллион модулей памяти EUV DRAM
Сувон, Южная Корея, 25 марта 2020, 13:04 — REGNUM Компания Samsung объявила о начале производства и отгрузке первого миллиона модулей памяти (D1x) DDR4 DRAM, выполненных с использованием технологии EUV.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека
В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека. На сегодняшний день жертвами инфекции в стране стали 6820 человек.
Общество
Власти Москвы готовят новые ограничительные меры из-за коронавируса
Дополнительные ограничительные меры, которые будут действовать на время нерабочей недели в Москве, могут быть представлены в четверг, 26 марта.
Экономика
Путин предложил ввести налог 13% на вклады свыше 1 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13%.
Общество
Опубликовано видео с Путиным в защитном костюме в Коммунарке
Президента России Владимира Путина одели в защитный костюм во время посещения больницы в Коммунарке, где лечат пациентов с новым коронавирусом.
Общество
Медики готовятся к «взрывной» ситуации с коронавирусом в России
Российские медики готовятся к «взрывному» развитию ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.