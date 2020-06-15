Происшествия
Lenta.ruЧеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами. По сообщениям местных СМИ, 15 июня более 150 уроженцев Чечни собрались на улицах Дижона для свершения мести.
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Чеченцы наводят свои порядки во Франции. Война с местными наркодилерами началась с избитого подростка
Телеканал 360°вчера в 19:05
Чеченская диаспора приехала в столицу Бургундии разбираться с наркоторговцами
Московский Комсомолецвчера в 19:50
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 08:23, Ашберн
Общество
В Госдуму внесли законопроект о регулировании удаленной работы
В Госдуму внесли законопроект о регулировании условий дистанционного режима работы.
Известия 05:38
Происшествия
В Челябинской области фура без тормозов смяла пять машин на трассе М5
В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро.
Российская газета 07:30
Общество
Сенатор предложил в 2021 году сократить новогодние каникулы
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — цитирует 16 июня документ «РИА Новости».
Известия 03:41
Общество
Синоптики предупредили о новой волне жары в европейской части России
Во многих регионах европейской части России ожидается аномально жаркая погода, сообщил Росгидромет.
Газета.Ru 06:40
Общество
В российских школах установят камеры с функцией распознавания лиц
В российских школах установят камеры с функцией распознавания лиц Orwell 2k, которые должны помочь обеспечить безопасность детей.
Lenta.ru 06:29
Происшествия
Три человека погибли при перестрелке в Ингушетии
RT на русском 07:53
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
На похоронах сатирика Анатолия Трушкина мужчина, представившийся помощником Евгения Петросяна, украл крупную сумму денег у одного из присутствующих.
РИА Новости 06:40
Происшествия
Ефремова снова вызвали на допрос
Актёра Михаила Ефремова вызвали на допрос 17 июня по делу о ДТП в центре Москвы.
RT на русском 07:52
Музыка
Группу Little Big обвинили в плагиате
Вести.Ru 07:25
Политика
В КНДР подтвердили уничтожение межкорейского офиса связи
"Отдел по борьбе с врагами принял меры по полному уничтожению офиса межкорейской координации в Кэсоне", - подчеркнули в заявлении.
Газета.Ru 07:40
Авто
Changan начал собирать свои автомобили в Беларуси
Китайская компания Changan локализовала производство своих автомобилей на заводе «Юнисон» под Минском.
Автоновости дня 06:41
Армия и оружие
МИД не видит русских наемников в Ливии. Где тогда погиб боец «Вагнера» Володя «Морпех»?
Если есть сомнения в присутствии группы «Вагнера» в Ливии — можно узнать, где и при каких обстоятельствах погиб петербуржец Владимир Скопинов, 39 лет, ветеран Донбасса, известный по позывному «Морпех».
Новая газета 05:17
Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
Авто
Nissan представил кроссовер Nissan X-Trail нового поколения
Продажи нового Nissan X-Trail в США (там он представлен под именем Rogue) начнутся уже этой осенью.
Автоновости дня вчера в 09:27
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил, зачем Наталии Орейро российское гражданство
Как писал NEWS.ru, Орейро впервые упомянула о желании получить российское гражданство на шоу «Вечерний Ургант», правда, сделала это в шутку.
News.ru вчера в 09:21
Политика
«Газпром» начал демонтаж труб для транзита через Украину
На фоне отсутствия контракта на поставки газа на Украину «Газпром» начал демонтаж труб на своей территории у границы с республикой.
Lenta.ru 08:06
Происшествия
О «тяжелом состоянии» Ефремова после ДТП рассказал его адвокат
Live24 вчера в 05:50
Финансы
Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки ЦБ до 4%
По оценке г-на Минко, если регулятор предпочтет в июне снизить ставку больше чем на 50 базисных пунктов, это будет означать, что ключевая ставка достигнет уровня 4% уже в июле.
Финансовая газета 08:13
Происшествия
В Ленобласти нашли расчлененное тело мужчины с грудными имплантами
В реке Мга Кировского района найдено расчлененное тело мужчины с женскими грудными имплантами, информирует пресс-служба следственного управления РФ по Ленинградской области во вторник, 16 июня.
Известия 06:53
Кино
Вышел трейлер продолжения «Поезда в Пусан»
Премьера запланирована на 6 августа. На YouTube появился трейлер второй части хоррора "Поезд в Пусан" южнокорейского режиссера Ён Сан Хо.
Piter.tv 08:07
Здоровье
Коронавирус выявили у 11 работников Ванкорского месторождения
Одиннадцать случаев заболевания COVID-19 обнаружено у сотрудников подрядной организации компании ООО "РН-Ванкор" на севере Красноярского края, говорится в совместном заявлении пресс-службы губернатора и правительства региона и ООО "РН-Ванкор".
РИА Новости 07:25
Армия и оружие
Российский бронетранспортер подорвался на бомбе в Сирии
На пути российско-турецкого патруля в Идлибе взорвалась бомба, российский бронетранспортер получил небольшие повреждения, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
РИА Новости 06:43
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских
По словам временно исполняющего обязанности главы Дербентского района Фуада Шихиева, открытия границ ожидают около 600 граждан Азербайджана.
Газета.Ru 06:29
Общество
Правительство увеличило размер пособия по безработице
С 13 июня минимальное пособие по безработице увеличилось до 4500 рублей. Выплаты продлили и для тех, кто потерял бизнес.
Астрахань.Ру 07:15
Происшествия
На сотрудников «Норникеля» завели дело о сбросе сточных вод в реку
Следственный комитет России (СКР) сообщил о возбуждении еще одного уголовного дела против сотрудников компании «Норильский никель» — оно связано со сбросом сточных вод в реку Томулах в пригороде Норильска в 2017–2019 годах.
Коммерсантъ 07:06
Здоровье
В Нижегородской области выявили 14 204 носителя коронавируса
Как сообщало ИА REGNUM, максимальное число новых носителей коронавируса в Нижегородской области было зафиксировано 2 июня — 354 человека.
REGNUM вчера в 04:26
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости вчера в 04:20
Общество
Александр Лебедев запустит русскоязычный сайт The Independent
Российский предприниматель Александр Лебедев запустит русскоязычный сайт британского издания The Independent, которым владеет с 2010 года, заявил он в интервью телеканалу РБК.
Коммерсантъ 07:10