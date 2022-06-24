РБКФранцузский Генштаб усомнился в захвате САУ Caesar российской армиейДоказательств того, что французские самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar были захвачены российской армией, пока не представлено, заявили в Генеральном штабе Франции изданию L'Independant.РБККак сообщало ИА REGNUM, Режис Кастельно первым сообщил СМИ о том, что французские гаубицы, поставленные Украине, уже попали в руки российских военных и изучены на «Уралвагонзаводе».REGNUMФранция отправила Украине 18 единиц Caesar.РИА НовостиНесмотря на многочисленные поставки оружия Украине, неофициальные лица стран Запада отмечали, что стране придется пойти на территориальные уступки.ВедомостиЧитать далееСвернутьРБКРБКИзвестияЦарьградГазета.RuНТВLife.ruREGNUMИА Красная ВеснаRT на русскомРамблерКомсомольская правдаВоенное обозрениеПятый каналВечерняя МоскваВоенное делоПодробнее о событииВ Главном штабе ВС Франции назвали ложной информацию о захвате РФ САУ Caesar на УкраинеТАССвчера в 16:55Indépendant: ВС Франции считают неправдоподобными сообщения Уралвагонзавода о CAESARRT на русскомвчера в 14:27Генштаб Франции ответил на благодарность Уралвагонзавода за САУ CAESARОбщественная служба новостейвчера в 12:04Французский Генштаб сомневается в попадании САУ CAESAR в руки российских военныхВоенное обозрениевчера в 12:54Генштаб Франции влез в историю с САУ CAESAR, попавшими на УралвагонзаводREGNUMвчера в 12:15Генштаб французской армии опроверг данные о захвате Россией САУ Caesar на УкраинеLenta.ruвчера в 13:50Французский Генштаб назвал маловероятным возможность захвата российской армией САУ CaesarРИА Новостивчера в 11:39Показать ещёОценить2,1KПоделиться