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Французский Генштаб усомнился в захвате САУ Caesar российской армией

Доказательств того, что французские самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar были захвачены российской армией, пока не представлено, заявили в Генеральном штабе Франции изданию L'Independant
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РБК
Как сообщало ИА REGNUM, Режис Кастельно первым сообщил СМИ о том, что французские гаубицы, поставленные Украине, уже попали в руки российских военных и изучены на «Уралвагонзаводе».
REGNUM
Франция отправила Украине 18 единиц Caesar.
РИА Новости
Несмотря на многочисленные поставки оружия Украине, неофициальные лица стран Запада отмечали, что стране придется пойти на территориальные уступки.
Ведомости

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