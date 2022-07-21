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Французский экономист Оливье Де Мейзон Руж: ЕС забыл об уроке блокады Англии 1806 года

Вводя санкции против России, Европа должна была вспомнить разрушительные последствия континентальной блокады Англии, установленной Наполеоном в 1806 году, пишет в Le Figaro
 французский эксперт в области экономики и права Оливье Де Мейзон Руж.
РИА Новости
"Последствия блокады оказались контрпродуктивными, поскольку сырье и станки были в дефиците, а продажи за пределами Европы так и не были замещены", — говорится в тексте.
РИА Новости
Автор подчеркнул, что отрезанная от европейских рынков Британия была вынуждена наладить торговлю с партнерами за океаном, что пошло на пользу империи.
Lenta.ru
Франция же сдала позиции морской державы, позволив молодым Соединенным Штатам нарастить мощь.
РИА Новости

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