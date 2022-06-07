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Французский эксперт Жантийе: Россия победит в спецоперации на Украине

Действия вооруженных сил России приближают неизбежную победу в спецоперации на Украине, заявил
 в колонке для Valeurs Actuelles член Бюро франко-российского диалога Пьер Жантийе.
РИА Новости
"Победа российской армии была неизбежна и остается неизбежной. <…> Окончательный исход <…> не вызывает сомнений. Россия со своей армией выйдет победителем из конфликта", — добавил специалист.
РИА Новости
Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.
Известия
24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Газета.Ru

Подробнее о событии

Valeurs Actuelles: действия ВС России неизбежно приближают победу в спецоперации на Украине
RT на русском21:12
Французский политик Жантийе заявил о неизбежной победе России на Украине
Life.ru20:21
Член Бюро франко-российского диалога Жантийе: Россия победит в спецоперации
РЕН ТВ19:43
Во Франции предсказали неизбежную победу России в спецоперации
URA.Ru20:03
Член Бюро франко-российского диалога Жантийе: Россия победит в спецоперации
Известия20:15
Член Бюро франко-российского диалога Жантийе предсказал неизбежную победу РФ на Украине
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Член Бюро франко-российского диалога Жантийе: Россия победит в спецоперации на Украине
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