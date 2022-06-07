Газета.RuФранцузский эксперт Жантийе: Россия победит в спецоперации на УкраинеДействия вооруженных сил России приближают неизбежную победу в спецоперации на Украине, заявил в колонке для Valeurs Actuelles член Бюро франко-российского диалога Пьер Жантийе.РИА Новости"Победа российской армии была неизбежна и остается неизбежной. <…> Окончательный исход <…> не вызывает сомнений. Россия со своей армией выйдет победителем из конфликта", — добавил специалист.РИА НовостиНесколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.Известия24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.Газета.RuЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuЯмал-МедиаРЕН ТВPravda.RuРоссийская газетаГлавный региональныйФАНРамблерАбзацТК ЗвездаТелеканал 360°REGNUMПодробнее о событииValeurs Actuelles: действия ВС России неизбежно приближают победу в спецоперации на УкраинеRT на русском21:12Французский политик Жантийе заявил о неизбежной победе России на УкраинеLife.ru20:21Член Бюро франко-российского диалога Жантийе: Россия победит в спецоперацииРЕН ТВ19:43Во Франции предсказали неизбежную победу России в спецоперацииURA.Ru20:03Член Бюро франко-российского диалога Жантийе: Россия победит в спецоперацииИзвестия20:15Член Бюро франко-российского диалога Жантийе предсказал неизбежную победу РФ на УкраинеLenta.ru19:32Член Бюро франко-российского диалога Жантийе: Россия победит в спецоперации на УкраинеРИА Новости19:23Показать ещёОценить245Поделиться