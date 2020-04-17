Коронавирус

Вести.RuВести.RuФранцузский футболист Ле Таллек проходит самоизоляцию в Москве

Французский футболист Дамьен Ле Таллек находится в Москве, где уже три недели соблюдает режим самоизоляции. Кроме того, полузащитник "Монпелье" в ближайшее время станет гражданином России. Российским болельщикам Дамьен Ле Таллек известен по выступлениям за саранскую "Мордовию".
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Ле Таллек получает российский паспорт: он женат на «Мисс Мордовии-2008» и любит наш менталитет. Играл в «Боруссии» Клоппа и «Мордовии» Семина

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Французский футболист Ле Таллек проходит самоизоляцию в Москве

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Metaratings11:59
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 18:35, Ашберн
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