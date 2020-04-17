Коронавирус
Вести.RuФранцузский футболист Ле Таллек проходит самоизоляцию в Москве
Французский футболист Дамьен Ле Таллек находится в Москве, где уже три недели соблюдает режим самоизоляции. Кроме того, полузащитник "Монпелье" в ближайшее время станет гражданином России. Российским болельщикам Дамьен Ле Таллек известен по выступлениям за саранскую "Мордовию".
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Здоровье
Медики Покровской больницы Петербурга просят власти о помощи
Коллектив Покровской больницы опубликовал письмо к губернатору Петербурга Александру Беглову.
Что происходит 12:30
Здоровье
Путин поблагодарил строителей за возведение новых медцентров
Моя Москва.онлайн 10:23
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
Здоровье
В Бразилии 11 человек скончались после испытания препарата от COVID-19
Бразилия прекращает исследование действия на коронавирус лекарственного препарата хлорохин, поощряемого президентом США Дональдом Трампом, в связи с тем, что 11 из 81 участника эксперимента умерли после его приема.
Российская газета 03:55
Культура
BadComedian высмеял Егора Крида перед миллионами зрителей
Известный видеоблогер Евгений Баженов выпустил очередной ролик, в котором тщательно разбирает фильм «Неидеальный мужчина».
Родной город 15 апреля в 02:34
Экономика
ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения
Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС 05:10
Культура
Тесты на коронавирус сдадут участники шоу «Голос. Дети»
Участники мероприятия, не попадающие в кадр, обязаны надеть перчатки и маски. Каждые 3 часа на съемках будет проводиться дезинфекция.
Live24 вчера в 04:47
Политика
Путин перенес срок предоставления деклараций о доходах чиновников
Президент Владимир Путин перенес на 1 августа срок отчета чиновников о доходах и расходах за 2019 год, а также об имуществе и обязательствах имущественного характера.
РБК 16:05
Общество
Несколько сотрудников ОАК заразились коронавирусом
Коронавирусная инфекция выявлена у нескольких сотрудников офисов Объединеной авиастроительный корпорации (ОАК) в Москве.
ТАСС 17:09
Политика
Зеленский сообщил об обсуждении с Россией обмена пленными
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об обсуждении с Россией обмена пленными в эфире шоу «Свобода слова Савика Шустера».
Lenta.ru 16:38
Здоровье
В России опробован новый метод лечения коронавируса
Врачи Федерального медико-биологического центра (ФМБЦ) имени Бурназяна ФМБА России опробовали новый метод лечения коронавируса.
Известия 11:47
Наука
Во Франции определили температуру гибели коронавируса
Образцы с коронавирусом становятся безопасными для персонала если подвергнуть их тепловой обработке, выяснили специалисты из исследовательского университета Экс-Марсель (Франция).
Pravda.Ru 06:59
Шоу-бизнес
Седокова и Тимма почти разделись для совместного фото в ванной
Известная певица, актриса, ведущая, бывшая солистка украинского коллектива «ВИА Гра», мать троих детей Анна Седокова показала поклонникам пикантное фото.
SM News вчера в 15:24
Игры
Kotaku: следующей игрой Rockstar станет новая часть GTA
Новая часть боевика GTA станет следующей игрой студии Rockstar Games. При этом проект находится на ранней стадии разработки.
News.ru вчера в 06:11
Космос
США осуществят пилотируемый запуск в космос впервые за девять лет
Первый испытательный полет американского космического корабля Crew Dragon запланирован на 27 мая 2020 года, заявил директор NASA Джим Брайденстайн на своей странице в Twitter.
Газета.Ru 12:35
Киберспорт
В Dota 2 вышел новый патч 7.26. Изменили атрибуты и награды золотом
Разработчики Dota 2 выпустили новый патч — 7.26, который привнесет ряд изменений в игру.
Bethub.org 17:28
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Общество
Продажу алкоголя в жилых домах и небольших барах запретили
Государственная дума РФ приняла закон, запрещающий продажу алкоголя в объектах общественного питания площадью менее 20 квадратных метров, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.
Би-порт 06:44
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс 14:21
Музыка
Продюсер «Ласкового мая» обвинил Пугачеву и Леонтьева в краже песен
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил Аллу Пугачеву и Валерия Леонтьева в плагиате.
АБН 02:59
Происшествия
Представителя охранного предприятия судят на Сахалине за мошенничество на 42 млн рублей
Для возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 130 млн рублей и предъявлен гражданский иск.
Интерфакс - Россия 08:04
Политика
Зеленский посоветовал украинцам думать о том, чтобы выжить
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ситуации, когда страна борется с распространением коронавируса COVID-19, гражданам нужно думать не о комфорте, а о том, чтобы выжить.
РИА Новости 16:16
Общество
Девять тонн защитных масок доставил Ан-225 «Мрия» в Варшаву
На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело 15 апреля в 04:50
Общество
Депутаты попросили власти начать выплачивать пособия всем россиянам
Депутаты Мосгордумы, муниципальных округов столицы и часть представителей региональных парламентов обратились к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой начать выплачивать всем гражданам страны пособия, сообщил РБК депутат Мосгордумы Евгений Ступин.
РБК 12:28
Общество
Собянин допустил усиление ограничений в Москве из-за коронавируса
Столичные власти могут ужесточить пропускной режим, если увеличится количество нарушений со стороны жителей и предприятий, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 14:38
Экономика
Около 1 тыс. предприятий могут войти в списки системообразующих
Минэкономразвития РФ рассчитывает, что в отраслевые списки системообразующих предприятий войдут 1-1,1 тыс. компаний, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в интервью телеканалу РБК.
ТАСС 14:41
Здоровье
Город Ершов в Саратовской области закрыли на карантин
Власти Саратовской области ввели режим карантина в Ершове, где выявили 15 случаев коронавирусной инфекции, въезд и выезд из города запретили, проводится дезинфекция зданий, сообщило министерство информации и печати области.
РИА Новости 05:30
Общество
В Коммунарке врач дал прогноз по пику эпидемии коронавируса в России
В настоящий момент Россия не приблизилась к пику заболеваемости COVID-19, и наступит он не в самое ближайшее время.
Суть событий 13:00