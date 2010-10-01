Общество
Невские НовостиФранцузский иммунолог рассказал о роли генов в сопротивляемости коронавирусу
Жан-Лоран Казанова в интервью изданию Le Mond рассказал о том, как гены могут влиять на сопротивляемость к коронавирусной инфекции. Он отмечает, что даже молодые люди «из-за генов» могут быть подвержены серьезному течению заболевания.
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Общество
Москвичи с ОРВИ начнут получать бесплатные лекарства
Собянин отметил, что, по мнению врачей, в нынешних условиях вероятность того, что за обычной ОРВИ скрывается коронавирус, — очень высока, поэтому следует сразу же начинать адекватное лечение.
Известия 02:44
Транспорт
Собянин ужесточил введенные из-за коронавируса ограничения
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 1 мая ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Коммерсантъ 03:11
Религия
Церемония освящения Благодатного огня началась в Иерусалиме
Церемония освящения Благодатного огня началась в храме Гроба Господня в Иерусалиме без присутствия верующих и паломников.
ПолитРоссия 03:33
Космос
США осуществят пилотируемый запуск в космос впервые за девять лет
Первый испытательный полет американского космического корабля Crew Dragon запланирован на 27 мая 2020 года, заявил директор NASA Джим Брайденстайн на своей странице в Twitter.
Газета.Ru вчера в 12:35
Происшествия
Из закрытой на карантин российской больницы сбежали врачи
Из закрытой на карантин больницы в Уфе сбежали семь врачей и медперсонал.
Lenta.ru 01:54
Происшествия
Стало ясно, как женщина заразилась коронавирусом в брянской больнице
2 апреля Надежду выписали в первой половине дня, а во второй половине к нам поступил списки, из которых следовало, что один человек, который контактировал с прихожанами, находится у нас.
Новый путь (Рогнединский район) 01:18
Общество
Финал Всероссийской олимпиады школьников отменен
Изначально Минпросвещения России перенесло срок окончания олимпиад на 30 июня.
Учительская газета вчера в 04:06
Общество
Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению
Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 10:10
Здоровье
На Украине растет заболеваемость коронавирусом — Минздрав
На Украине с начала эпидемии зафиксировано 4662 случая коронавируса, 125 летальных, 246 пациентов выздоровели.
Украина.ру вчера в 02:51
Космос
Российский аппарат показал, как выглядит точка Лагранжа L2 из космоса
Российская астрофизическая обсерватория # СпектрРГ стала первым отечественным аппаратом, облетевшим точку Лагранжа L2 — https: / / t.co / WlTKRY2ucx Её траектория похожа на спираль, и вращается вокруг точки Лагранжа L2, которая находится в 1,5 млн км на линии "Солнце-Земля" pic.twitter.com / CiAVGTaRSk — РОСКОСМОС (@ roscosmos) April 16, 2020 Основная цель миссии — построение карты всего неба.
SM News 16 апреля в 11:00
Экономика
Правительство одобрило проект плана новых мер в условиях коронавируса
Кабмин РФ поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову 20 апреля доложить премьер-министру Михаилу Мишустину о предложениях по оптимизации расходов федерального бюджета, сообщается на сайте правительства РФ.
РИА Новости 02:28
Общество
Еще 162 пациента вылечились после коронавируса в Москве
Общее число выздоровевших после коронавируса в Москве выросло до 1679 человек, за сутки поправились 162 пациента.
ТАСС 03:19
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс вчера в 14:21
Авто
Власти Китая дадут деньги на покупку автомобилей
Власти Китая дадут деньги людям на покупку автомобилей. Об этом сообщается на сайте «Lenta.ru».
Лезги газет 16 апреля в 13:06
Здоровье
В России снизились заболеваемость ВИЧ-инфекцией и смертность из-за нее
Кемеровская область, несмотря на снижение смертности, осталась в России лидером по смертям, вызванным ВИЧ-инфекцией.
РБК 02:00
Общество
В Москве 111 человек оштрафованы за нарушение самоизоляции
С начала действия в Москве режима самоизоляции к административной ответственности привлечены 111 человек, которые нарушили домашний карантин.
Московский Комсомолец 03:29
Общество
У санитара Покровской больницы подтвердился коронавирус
АиФ Санкт-Петербург 15 апреля в 08:37
Политика
Зеленский посоветовал украинцам думать о выживании
В условиях борьбы с коронавирусом украинцам следует думать не о комфорте, а о том, чтобы выжить, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Известия вчера в 18:06
Шоу-бизнес
Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова
Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews вчера в 07:16
Культура
Россиянам покажут постановку Вырыпаева и научат смотреть в небо в Okko
Онлайн-кинотеатр Okko покажет постановку Ивана Вырыпаева «Интертеймент».
Lenta.ru вчера в 00:04
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия приготовились к новым действиям по нефти
Россия и Саудовская Аравия дали понять, что готовы к дальнейшему сокращению добычи нефти на фоне продолжающегося падения стоимости сырья, пишет Bloomberg.
Lenta.ru вчера в 13:40
Общество
Кадыров объявил в Чечне строгий карантин на выходные
Это Кавказ вчера в 08:23
Общество
В России за сутки выявили 3448 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 3448 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Газета.Ru 16 апреля в 03:48
Политика
Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу
Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК 16 апреля в 10:05
Общество
Во вторник в Казань привезут россиян из Индии
21 апреля предполагается вывоз туристов из Гоа в Казань. Предположительно рейс выполнит авиакомпания "Уральские авиалинии".
Реальное время вчера в 16:29
Общество
В Италии выздоровело рекордное число больных коронавирусом за сутки
По словам главы службы гражданской обороны Анджело Боррелли, в Италии число зараженных составляет 106 962 человека, а число излечившихся – достигло 42 727.
ToDay News Ufa вчера в 13:53
Общество
В Свердловской области впервые умер пациент с коронавирусом
В Свердловской области зарегистрирована первая жертва коронавируса.
JustMedia вчера в 15:17
Наука
Связали тяжелые формы COVID-19 с чрезмерной активностью иммунитета
Причиной смерти от китайского вируса может быть активность иммунных клеток в организме человека, об этом сообщает новостное издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 14:21