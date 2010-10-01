Жан-Лоран Казанова в интервью изданию Le Mond рассказал о том, как гены могут влиять на сопротивляемость к коронавирусной инфекции. Он отмечает, что даже молодые люди «из-за генов» могут быть подвержены серьезному течению заболевания.

Французский иммунолог рассказал о роли генов в сопротивляемости коронавирусу

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