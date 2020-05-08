Общество

REGNUMREGNUMФранцузский историк назвала главные отличия русских от европейцев

Париж, 8 мая 2020, 10:31 — REGNUM Есть как минимум две особенности, которые отличают русских от европейцев. Об этом в интервью газете Le Figaro заявила французский историк Элен Каррер д'Анкосс. Одна из них — обострённое чувство истории.
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Французский историк назвала разницу между русскими и европейцами

Life.ru01:07

Историк назвал различия между жителями России и Западной Европы

Телеканал 360°02:09

Французский историк рассказала об отличиях русских от европейцев

Известия01:22

Французский историк нашла отличия между европейцами и русскими

News.ru01:11

Сванидзе оценил слова французского историка о различиях русских и европейцев

Взгляд.ру06:06

Французский историк назвала отличия между русскими и европейцами

РЕН ТВ00:50

Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами

РИА Новостивчера в 23:46
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Общество

Минздрав допускает перенос ЕГЭ на август — сентябрь

Москва, 8 мая 2020, 12:48 — REGNUM Глава Минздрава Михаил Мурашко предостерег от проведения ЕГЭ в июне, экзамен скорее всего состоится в июле-августе, передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая.
REGNUM 05:48
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Происшествия

Суд в Красноярске арестовал бизнесмена Анатолия Быкова

Свердловский районный суд Красноярска арестовал на срок до 4 июля предпринимателя Анатолия Быкова по делу о заказном убийстве двух жителей города в 1994 году.
ТАСС 05:56
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Общество

Пациентка назвала пребывание в обсервации Петербурга «кромешным адом»

«Кромешным адом» назвала пребывание во временном госпитале для больных с легкой формой COVID-19 петербурженка Оксана Кутафина-Шишлова 7 мая на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
ИА Красная Весна 03:55
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Футбол

«Зенит» станет чемпионом, если РПЛ досрочно завершат

Сезон в российской Премьер-лиге может быть завершен досрочно.
Vprognoze.ru вчера в 03:24
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Политика

Грузия отозвала посла с Украины

Грузия отзывает своего посла из Киева для проведения консультаций, однако не будет разрывать с Украиной дипломатические отношения, заявили в МИД.
BFM.ru 03:19
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Армия и оружие

Минобороны рассекретило архивы об освобождении Праги

Общественное телевидение России 03:27
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Общество

Минздрав рассказал об остатке коек для больных с коронавирусом

Мурашко добавил, что на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 1,2 тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 06:05
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Финансы

Минфин решил утроить ежедневные продажи валюты из ФНБ

Минфин решил почти утроить объемы продаж иностранной валюты из Фонда национального благосостояния в рамках бюджетного правила в период с 13 мая по 4 июня.
Интерфакс 05:27
5
Общество

Суды России могут вернуться к работе с 12 мая

Суды России начнут возвращаться к обычному режиму работы с 12 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судебной системе.
Газета.Ru 03:13
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Политика

Путин поздравил народы бывшего СССР с 75-й годовщиной Победы в войне

RT на русском 05:17
37
Общество

Ученые назвали основную причину распространения коронавируса

Ученые Федерального университета Баии в Бразилии назвали путешествия основной причиной распространения коронавируса по планете.
Lenta.ru вчера в 22:26
3
Фигурное катание

Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко

Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru 06 мая в 07:56
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Финансы

Курс рубля растет к доллару и евро

На открытии торгов в пятницу, 8 мая, курс рубля растет к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:16
Политика

Германия назвала единственного виновника в развязывании Второй мировой

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и директор Института современной истории Андреас Виршинг в статье для журнала Spiegel назвали нацистский режим Третьего рейха единственным виновником в развязывании Второй мировой войны.
Lenta.ru 04:09
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Происшествия

Бизнесмена Анатолия Быкова задержали по подозрению в двойном убийстве

В Красноярске по подозрению в организации заказных убийстве задержали предпринимателя и политика Анатолия Быкова, сообщают агентства со ссылкой на источники.
Вести.Ru вчера в 02:09
2,5K
Общество

Названа причина остановки торгов на Московской бирже

Торги на фондовом рынке Московской биржи были прерваны из-за ошибки в программном обеспечении, сообщил представитель биржи.
Интерфакс 06:09
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Общество

Еще четыре человека умерли от коронавируса в Ростовской области

За сутки число летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией в Ростовской области выросло до 16.
Kursk.com 04:51
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Происшествия

Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»

RT на русском вчера в 03:55
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Космос

Посадочный модуль китайского космического корабля успешно приземлился

В автономном районе КНР Внутренняя Монголия успешно приземлился посадочный модуль пилотируемого китайского космического корабля.
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Игры

Humble Bundle дарит Steam-версию стратегии Ashes of the Singularity: Escalation

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Здоровье

Глава Минздрава РФ: о плато заболевания коронавирусом пока не говорим

Interfax-Russia.ru - Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что выписка и поступление больных коронавирусом в России сбалансировались, но о плато говорить пока рано.
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Здоровье

Врач 52-й больницы рассказала о прорывной технологии лечения СOVID-19

Пациенты поступают в клинику в состоянии различной степени тяжести, тактика их лечения ежедневно обсуждается на консилиумах.
Московский Комсомолец вчера в 12:03
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Футбол

«Интер» и «Милан» представили проект нового стадиона

Милан, Италия, 8 мая 2020, 11:13 — REGNUM Совместный проект нового стадиона представили итальянские футбольные клубы «Милан» и «Интер».
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Арнольд Шварценеггер продемонстрировал шпагат в 72 года

Слово и Дело 03:22
Происшествия

Российского священника арестовали за сексуальное насилие над детьми

На два месяца арестован мужчина, которому предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении троих несовершеннолетних, сообщила «Ленте.ру» представитель управления Следственного комитета России по Оренбургской области Анжелика Линькова.
Lenta.ru 05:53
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Общество

ВОЗ пока не нашла доказательств уханьского источника коронавируса

Всемирная организация здравоохранения не располагает подтверждённой информацией, что рынок в китайской Ухани стал первым источником коронавируса.
RT на русском 05:30
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Происшествия

В НИИ скорой помощи в Петербурге умерла третья медсестра

REGNUM 05:52
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Футбол

Соболев купил у Кокорина Porsche за 8 млн

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В Татарстане найден мертвым глава исполкома Сармановского района

АиФ Казань 01:56
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Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
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