Париж, 8 мая 2020, 10:31 — REGNUM Есть как минимум две особенности, которые отличают русских от европейцев. Об этом в интервью газете Le Figaro заявила французский историк Элен Каррер д'Анкосс. Одна из них — обострённое чувство истории.

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Общество Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло. 17

Экономика ВЭБ договорился о покупке доли в КБ «Стрелка» Госкорпорация развития ВЭБ.РФ договорилась о покупке доли в КБ «Стрелка» Александра Мамута, рассказал РБК источник в ВЭБе.

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