Общество
ИзвестияФранцузский историк рассказала об отличиях русских от европейцев
Что касается обостренного восприятия смерти, то здесь д'Анкосс приводит в пример культуру и религию.
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Общество
Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство
Paparazzi.ru 06 мая в 15:44
Происшествия
COVID-19 выявили у 120 сотрудников ВТБ
В группе ВТБ подтверждены 120 случаев заражения коронавирусом у сотрудников банка, заявил журналистам член правления компании Дмитрий Пьянов.
Интерфакс 03:04
Футбол
Чонбук Хёндэ Моторс – Сувон Самсунг Блюуингз: первый матч сезона
Эксперт сайта Legalbet Валерий Непомнящий предлагает прогноз на победу Чонбук Хёндэ Моторс в матче чемпионата Южной Кореи по футболу.
Legalbet вчера в 08:10
Технологии
Samsung выпустит «инновационную» банковскую карту
Руководители южнокорейского бренда объявили, что выпустят банковскую карту этим летом, причем как они заявляют, она будет инновационного характера.
The GEEK 02:02
Общество
ФБК обнаружил у вице-мэра Москвы Анастасии Раковой одежду, аксессуары и украшения на 15 миллионов рублей
50 тысяч рублей на сайте магазина ЦУМ стоит брендовый кожаный ремень, которым подпоясана заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в видеоролике с обращением к медицинским работникам столицы.
Эхо Москвы вчера в 10:06
Здоровье
Нижегородец рассказал, как его лечат от коронавируса
Нижегородский юрист Александр Маслов сообщил в своем блоге 7 мая, что заразился коронавирусом и со 2 мая находится в больнице №28 Нижнего Новгорода.
КозаПресс вчера в 11:27
Экономика
Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России
Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 06 мая в 13:54
Здоровье
Собянин подписал постановление о доплатах медработникам
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о дополнительных выплатах лаборантам, врачам, работникам поликлиник и скорой помощи, работающим с заразившимися коронавирусом.
Газета.Ru 03:12
Общество
Вирусолог назвал часто забываемый путь заражения коронавирусом
Специалист отметил, что о подобном способе заражения многие люди забывают и не применяют соответствующие меры защиты.
Известия 02:45
Технологии
Хакеры завели страничку на WordPress
По данным компании, в 2020 году около 730 тыс. пользователей сайтов из доменной зоны .ru под управлением WordPress столкнулись с вредоносным софтом, а число уникальных адресов, с которых распространялись вредоносные объекты, достигло 38 тыс.
Коммерсантъ вчера в 18:53
Происшествия
В Крыму вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку
Военный вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку на территории аэродрома в Крыму, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
РИА Новости вчера в 10:36
Происшествия
В Новосибирской области выявили 63 новых случая коронавируса
Шестьдесят три новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, общее количество превысило 800, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 06 мая в 01:16
Здоровье
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в РФ
Москва, 8 мая 2020, 09:05 — REGNUM Сценарий развития эпидемии коронавируса в России может не иметь взрывного пика.
REGNUM 02:05
Авто
Кроссовер Zotye TS5 скоро выйдет на рынок
Компания Zotye стала известной благодаря широкому использованию «пиратского» автодизайна: в ее гамме были клоны автомобилей Volkswagen Touareg, а также Porsche Macan.
32CARS.ru 06 мая в 12:17
Армия и оружие
В Минобороны назвали срок поставки первых С-500 в войска
Первые зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-500 могут поступить в Вооруженные силы России в 2021 году.
РБК 01:05
Общество
Власти Петербурга анонсировали введение масочного режима
Масочный режим и ношение перчаток станут обязательными.
РБК вчера в 12:55
Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Решетников: в России предоставили отсрочки по налогам на 217 млрд рублей Президент также исключил из состава рабочей группы замглавы исполнительного комитета движения "Народный фронт за Россию" (ОНФ) Ирину Смирнову.
Право.ру 06 мая в 12:39
Общество
Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России
Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
Общество
Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь на время самоизоляции
Отказ от предъявления документа при законном требовании сотрудника МВД считается административным правонарушением.
ТАСС вчера в 14:40
Политика
Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»
Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета вчера в 16:21
Общество
Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции
Газета.Ru 03:05
Политика
Парламент Белоруссии назначил президентские выборы на 9 августа
Палата представителей (нижняя палата парламента) Национального собрания Белоруссии в пятницу на внеочередном заседании назначила президентские выборы в республике на 9 августа.
ТАСС 03:01
Экономика
Стоимость биткоина впервые с февраля превысила $10 тысяч
RT на русском вчера в 20:32
Общество
Фото Гитлера без усов попало на стену памяти ТРК в Челябинске
Говорит Москва вчера в 10:26
Общество
Граница Финляндии для россиян останется закрытой до 14 июня
Россияне не смогут путешествовать в Финляндию до 14 июня – наши соседи продлили ограничения на передвижение через финские границы, которые были введены в марте этого года.
Мегаполис онлайн вчера в 12:50
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Известия вчера в 02:07
Наука
Химики научились определять следы марихуаны в выдыхаемом воздухе
Ученые нашли простой метод определения содержания следов марихуаны в выдыхаемом воздухе.
N+1 вчера в 21:20
Шоу-бизнес
Дана Борисова рассказала об эскорте, наркотиках и воздержании от секса
В ходе передачи выяснилось, что Борисова употребляла наркотики, и сейчас считает себя главным экспертом в России по вопросам зависимостей.
OvideO.ru вчера в 15:58
Гаджеты
Спортивный электрокар Tesla Roadster задержится с выходом до 2022 года
Спортивный электрокар американского производства Tesla Roadster будет представлен не ранее, чем в 2022 году.
Car.ru 01:41
Общество
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
Lenta.ru вчера в 09:37