Что касается обостренного восприятия смерти, то здесь д'Анкосс приводит в пример культуру и религию.

Французский историк рассказала об отличиях русских от европейцев

Происшествия COVID-19 выявили у 120 сотрудников ВТБ В группе ВТБ подтверждены 120 случаев заражения коронавирусом у сотрудников банка, заявил журналистам член правления компании Дмитрий Пьянов. 1

Футбол Чонбук Хёндэ Моторс – Сувон Самсунг Блюуингз: первый матч сезона Эксперт сайта Legalbet Валерий Непомнящий предлагает прогноз на победу Чонбук Хёндэ Моторс в матче чемпионата Южной Кореи по футболу.

Технологии Samsung выпустит «инновационную» банковскую карту Руководители южнокорейского бренда объявили, что выпустят банковскую карту этим летом, причем как они заявляют, она будет инновационного характера.

Здоровье Нижегородец рассказал, как его лечат от коронавируса Нижегородский юрист Александр Маслов сообщил в своем блоге 7 мая, что заразился коронавирусом и со 2 мая находится в больнице №28 Нижнего Новгорода. 72

Здоровье Собянин подписал постановление о доплатах медработникам Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о дополнительных выплатах лаборантам, врачам, работникам поликлиник и скорой помощи, работающим с заразившимися коронавирусом. 1

Общество Вирусолог назвал часто забываемый путь заражения коронавирусом Специалист отметил, что о подобном способе заражения многие люди забывают и не применяют соответствующие меры защиты. 182

Технологии Хакеры завели страничку на WordPress По данным компании, в 2020 году около 730 тыс. пользователей сайтов из доменной зоны .ru под управлением WordPress столкнулись с вредоносным софтом, а число уникальных адресов, с которых распространялись вредоносные объекты, достигло 38 тыс. 1

Происшествия В Крыму вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку Военный вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку на территории аэродрома в Крыму, сообщили РИА Новости в экстренных службах. 189

Происшествия В Новосибирской области выявили 63 новых случая коронавируса Шестьдесят три новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, общее количество превысило 800, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 449

Авто Кроссовер Zotye TS5 скоро выйдет на рынок Компания Zotye стала известной благодаря широкому использованию «пиратского» автодизайна: в ее гамме были клоны автомобилей Volkswagen Touareg, а также Porsche Macan.

Политика Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам Решетников: в России предоставили отсрочки по налогам на 217 млрд рублей Президент также исключил из состава рабочей группы замглавы исполнительного комитета движения "Народный фронт за Россию" (ОНФ) Ирину Смирнову. 653

Общество Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 195

Политика Парламент Белоруссии назначил президентские выборы на 9 августа Палата представителей (нижняя палата парламента) Национального собрания Белоруссии в пятницу на внеочередном заседании назначила президентские выборы в республике на 9 августа. 2

Общество Граница Финляндии для россиян останется закрытой до 14 июня Россияне не смогут путешествовать в Финляндию до 14 июня – наши соседи продлили ограничения на передвижение через финские границы, которые были введены в марте этого года. 16

Гаджеты Спортивный электрокар Tesla Roadster задержится с выходом до 2022 года Спортивный электрокар американского производства Tesla Roadster будет представлен не ранее, чем в 2022 году.