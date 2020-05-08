Общество

ИзвестияИзвестияФранцузский историк рассказала об отличиях русских от европейцев

Что касается обостренного восприятия смерти, то здесь д'Анкосс приводит в пример культуру и религию.
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Историк назвал различия между жителями России и Западной Европы

Телеканал 360°02:09

Французский историк рассказала об отличиях русских от европейцев

Известия01:22

Французский историк назвала отличия между русскими и европейцами

РЕН ТВ00:50

Французский историк назвала разницу между русскими и европейцами

Life.ru01:07

Французский историк нашла отличия между европейцами и русскими

News.ru01:11

Во Франции назвали главные отличия россиян от европейцев

Профиль00:30

Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами

РИА Новостивчера в 23:46
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Общество

Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство

Paparazzi.ru 06 мая в 15:44
3,2K
Происшествия

COVID-19 выявили у 120 сотрудников ВТБ

В группе ВТБ подтверждены 120 случаев заражения коронавирусом у сотрудников банка, заявил журналистам член правления компании Дмитрий Пьянов.
Интерфакс 03:04
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Футбол

Чонбук Хёндэ Моторс – Сувон Самсунг Блюуингз: первый матч сезона

Эксперт сайта Legalbet Валерий Непомнящий предлагает прогноз на победу Чонбук Хёндэ Моторс в матче чемпионата Южной Кореи по футболу.
Legalbet вчера в 08:10
Технологии

Samsung выпустит «инновационную» банковскую карту

Руководители южнокорейского бренда объявили, что выпустят банковскую карту этим летом, причем как они заявляют, она будет инновационного характера.
The GEEK 02:02
Общество

ФБК обнаружил у вице-мэра Москвы Анастасии Раковой одежду, аксессуары и украшения на 15 миллионов рублей

50 тысяч рублей на сайте магазина ЦУМ стоит брендовый кожаный ремень, которым подпоясана заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в видеоролике с обращением к медицинским работникам столицы.
Эхо Москвы вчера в 10:06
35
Здоровье

Нижегородец рассказал, как его лечат от коронавируса

Нижегородский юрист Александр Маслов сообщил в своем блоге 7 мая, что заразился коронавирусом и со 2 мая находится в больнице №28 Нижнего Новгорода.
КозаПресс вчера в 11:27
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Экономика

Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России

Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 06 мая в 13:54
1,1K
Здоровье

Собянин подписал постановление о доплатах медработникам

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о дополнительных выплатах лаборантам, врачам, работникам поликлиник и скорой помощи, работающим с заразившимися коронавирусом.
Газета.Ru 03:12
1
Общество

Вирусолог назвал часто забываемый путь заражения коронавирусом

Специалист отметил, что о подобном способе заражения многие люди забывают и не применяют соответствующие меры защиты.
Известия 02:45
182
Технологии

Хакеры завели страничку на WordPress

По данным компании, в 2020 году около 730 тыс. пользователей сайтов из доменной зоны .ru под управлением WordPress столкнулись с вредоносным софтом, а число уникальных адресов, с которых распространялись вредоносные объекты, достигло 38 тыс.
Коммерсантъ вчера в 18:53
1
Происшествия

В Крыму вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку

Военный вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку на территории аэродрома в Крыму, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
РИА Новости вчера в 10:36
189
Происшествия

В Новосибирской области выявили 63 новых случая коронавируса

Шестьдесят три новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, общее количество превысило 800, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 06 мая в 01:16
449
Здоровье

Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в РФ

Москва, 8 мая 2020, 09:05 — REGNUM Сценарий развития эпидемии коронавируса в России может не иметь взрывного пика.
REGNUM 02:05
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Авто

Кроссовер Zotye TS5 скоро выйдет на рынок

Компания Zotye стала известной благодаря широкому использованию «пиратского» автодизайна: в ее гамме были клоны автомобилей Volkswagen Touareg, а также Porsche Macan.
32CARS.ru 06 мая в 12:17
Армия и оружие

В Минобороны назвали срок поставки первых С-500 в войска

Первые зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-500 могут поступить в Вооруженные силы России в 2021 году.
РБК 01:05
4
Общество

Власти Петербурга анонсировали введение масочного режима

Масочный режим и ношение перчаток станут обязательными.
РБК вчера в 12:55
1,3K
Политика

Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

Решетников: в России предоставили отсрочки по налогам на 217 млрд рублей Президент также исключил из состава рабочей группы замглавы исполнительного комитета движения "Народный фронт за Россию" (ОНФ) Ирину Смирнову.
Право.ру 06 мая в 12:39
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Общество

Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России

Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
195
Общество

Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь на время самоизоляции

Отказ от предъявления документа при законном требовании сотрудника МВД считается административным правонарушением.
ТАСС вчера в 14:40
594
Политика

Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»

Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета вчера в 16:21
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Общество

Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции

Газета.Ru 03:05
1,6K
Политика

Парламент Белоруссии назначил президентские выборы на 9 августа

Палата представителей (нижняя палата парламента) Национального собрания Белоруссии в пятницу на внеочередном заседании назначила президентские выборы в республике на 9 августа.
ТАСС 03:01
2
Экономика

Стоимость биткоина впервые с февраля превысила $10 тысяч

RT на русском вчера в 20:32
Общество

Фото Гитлера без усов попало на стену памяти ТРК в Челябинске

Говорит Москва вчера в 10:26
130
Общество

Граница Финляндии для россиян останется закрытой до 14 июня

Россияне не смогут путешествовать в Финляндию до 14 июня – наши соседи продлили ограничения на передвижение через финские границы, которые были введены в марте этого года.
Мегаполис онлайн вчера в 12:50
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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Известия вчера в 02:07
2,5K
Наука

Химики научились определять следы марихуаны в выдыхаемом воздухе

Ученые нашли простой метод определения содержания следов марихуаны в выдыхаемом воздухе.
N+1 вчера в 21:20
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Шоу-бизнес

Дана Борисова рассказала об эскорте, наркотиках и воздержании от секса

В ходе передачи выяснилось, что Борисова употребляла наркотики, и сейчас считает себя главным экспертом в России по вопросам зависимостей.
OvideO.ru вчера в 15:58
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Гаджеты

Спортивный электрокар Tesla Roadster задержится с выходом до 2022 года

Спортивный электрокар американского производства Tesla Roadster будет представлен не ранее, чем в 2022 году.
Car.ru 01:41
Общество

Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая

Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
Lenta.ru вчера в 09:37
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Урождённая Зурабишвили, постоянный секретарь Французской академии, историк, политолог, специалист по истории России. Двоюродная сестра нынешнего президента Грузии Саломе Зурабишвили. Сын - известный французский писатель Эмманюэль Каррер.
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