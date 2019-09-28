Французский миллиардер Антуан Арно опроверг слухи о том, что его семья намерена купить «Милан» у компании Elliott Management. Издание La Repubblica сообщило, что сумма сделки может составить 960 миллионов евро.

Общество Гороскоп на 28 сентября: Сегодня не стоит доказывать свою правоту Гороскоп на 28 сентября 2019 года уверен — начинается благоприятный период для того, чтобы наладить непростые отношения с вашим партнером, найти компромисс.

Политика Стал известен новый друг Путина Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга за два года пребывания на посту главы государства подружился с российским коллегой Владимиром Путиным, пишет Bloomberg Businessweek.

Футбол Черышев принёс «Валенсии» победу в Бильбао Победу в поединке отпраздновали гости со счетом 1:0. Единственный гол забил российский хавбек Денис Черышев.

Политика Климкин прокомментировал вероятную отставку Волкера Экс-глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал новости о возможной скорой отставке спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера.

Происшествия Сиамские близнецы родились на Украине Рождение сиамских близнецов произошло в ночь с пятницы на субботу, сообщил агентству УНИАН главный врач черновецкого роддома №2 Альберт Курицын.

Футбол Сергей Семак: «Отношусь к VAR положительно. Оба гола отменены по делу» Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о проигранном матче чемпионата России против «Локомотива» (0:1). По ходу встречи арбитр Михаил Вилков отменил голы Федора Смолова и Роберта Мака после консультации и просмотра видеоповтора.

Политика В бундестаге призвали сделать шаг к снятию санкций с России Представители четырех немецких политических партий в бундестаге призвали смягчить антироссийские санкции.

Шоу-бизнес Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.

Баскетбол ЦСКА проиграл «Енисею» в матче Единой лиги ВТБ Московский ЦСКА уступил в гостях красноярскому "Енисею" в стартовом для себя матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова опубликовала видео с Анастасией Заворотнюк Балерина Анастасия Волочкова в своем микроблоге опубликовала видеоролик, на котором Анастасия Заворотнюк выступает в роли ведущей.

Политика Адвокат Трампа отменил поездку на конференцию с участием Путина Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил поездку на конференцию в Армению. Об этом сообщает The Washington Post.

Политика Джонсону грозит уголовное дело из-за подозрений в злоупотреблениях Против британского премьера Бориса Джонсона, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением, могут начать уголовное дело.

Гаджеты В продажу поступают дешевые 4K телевизоры Xiaomi Mi TV Pro Китайский концерн Xiaomi запустил продажу дешевых 4K телевизоров марки Mi TV Pro.

Футбол Кутепов провел тренировку в защитной маске Защитник «Спартака» Илья Кутепов провел тренировку в защитной маске перед матчем 11-го тура РПЛ против «Оренбурга».

Происшествия В Испании по запросу США задержали россиянина В Испании полицейские задержали россиянина по запросу США, сообщили в посольстве России в Мадриде, передает ТАСС.

Политика США вводят санкции против Рауля Кастро Соединенные Штаты вводят санкции в отношении первого секретаря ЦК Компартии Кубы Рауля Кастро и членов его семьи.

Армия и оружие СМИ Китая рассказали про российский «кошмар авианосца» США В издании отмечается, что дальность ракеты составляет 650 км. При этом авианосцы США способны контролировать вокруг себя зону в 550 км. Также в данном СМИ подозревают, что ракета, выпущенная российской субмариной, может быть оружием для нападения на американский авианосец.

Авто Subaru станет дочерней маркой компании Toyota Toyota планирует увеличить свою долю в Subaru с 17% до более чем 20%.