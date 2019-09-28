Футбол
Спорт-ЭкспрессФранцузский миллиардер опроверг слухи о покупке «Милана»
Французский миллиардер Антуан Арно опроверг слухи о том, что его семья намерена купить «Милан» у компании Elliott Management. Издание La Repubblica сообщило, что сумма сделки может составить 960 миллионов евро.
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Общество
Гороскоп на 28 сентября: Сегодня не стоит доказывать свою правоту
Гороскоп на 28 сентября 2019 года уверен — начинается благоприятный период для того, чтобы наладить непростые отношения с вашим партнером, найти компромисс.
ИА ЯСИА вчера в 18:00
Культура
«ИФ»: Марка Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище
Телеканал 360° 07:15
Автоспорт
Леклер выиграл квалификацию «Гран-при России», Квят ее пропустил
Спорт-Экспресс 09:06
Политика
Стал известен новый друг Путина
Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга за два года пребывания на посту главы государства подружился с российским коллегой Владимиром Путиным, пишет Bloomberg Businessweek.
Lenta.ru 13:30
Футбол
Хосеп Гвардиола: «„Манчестер Сити“ не купит игроков зимой, у нас нет денег»
Ранее Гвардиола объяснил, что клуб не купил защитника Гарри Магуайра у «Лестера» из-за слишком высоких финансовых запросов «лисов».
Sportbox.RU 11:01
Футбол
Черышев принёс «Валенсии» победу в Бильбао
Победу в поединке отпраздновали гости со счетом 1:0. Единственный гол забил российский хавбек Денис Черышев.
Евро-футбол.ру 08:54
Политика
Климкин прокомментировал вероятную отставку Волкера
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал новости о возможной скорой отставке спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера.
Московский Комсомолец 06:02
Происшествия
Сиамские близнецы родились на Украине
Рождение сиамских близнецов произошло в ночь с пятницы на субботу, сообщил агентству УНИАН главный врач черновецкого роддома №2 Альберт Курицын.
ТАСС 09:45
Футбол
Сергей Семак: «Отношусь к VAR положительно. Оба гола отменены по делу»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о проигранном матче чемпионата России против «Локомотива» (0:1). По ходу встречи арбитр Михаил Вилков отменил голы Федора Смолова и Роберта Мака после консультации и просмотра видеоповтора.
Sportbox.RU 14:39
Политика
В бундестаге призвали сделать шаг к снятию санкций с России
Представители четырех немецких политических партий в бундестаге призвали смягчить антироссийские санкции.
Известия 02:14
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания 05:12
Баскетбол
ЦСКА проиграл «Енисею» в матче Единой лиги ВТБ
Московский ЦСКА уступил в гостях красноярскому "Енисею" в стартовом для себя матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
РИА Новости 09:20
Футбол
«Манчестер Сити» в гостях одержал победу над «Эвертоном»
Sportbox.RU 14:26
Армия и оружие
«Калашников» показал видео с «экстремальным тестом» автомата АК-74М
Концерн «Калашников» опубликовал видео «экстремального» испытания автомата АК-74М на прочность в режиме безостановочной стрельбы очередями.
РБК 06:22
Космос
Фотограф на Камчатке снял одновременное падение двух небесных тел
Кам 24 вчера в 03:48
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова опубликовала видео с Анастасией Заворотнюк
Балерина Анастасия Волочкова в своем микроблоге опубликовала видеоролик, на котором Анастасия Заворотнюк выступает в роли ведущей.
Bimru.ru 12:54
Политика
Адвокат Трампа отменил поездку на конференцию с участием Путина
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил поездку на конференцию в Армению. Об этом сообщает The Washington Post.
Газета.Ru 01:05
Политика
Джонсону грозит уголовное дело из-за подозрений в злоупотреблениях
Против британского премьера Бориса Джонсона, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением, могут начать уголовное дело.
Газета.Ru 10:57
Гаджеты
В продажу поступают дешевые 4K телевизоры Xiaomi Mi TV Pro
Китайский концерн Xiaomi запустил продажу дешевых 4K телевизоров марки Mi TV Pro.
МонаВиста 03:43
Футбол
Кутепов провел тренировку в защитной маске
Защитник «Спартака» Илья Кутепов провел тренировку в защитной маске перед матчем 11-го тура РПЛ против «Оренбурга».
Спорт-Экспресс 14:44
Происшествия
В Испании по запросу США задержали россиянина
В Испании полицейские задержали россиянина по запросу США, сообщили в посольстве России в Мадриде, передает ТАСС.
РБК вчера в 20:13
Политика
США вводят санкции против Рауля Кастро
Соединенные Штаты вводят санкции в отношении первого секретаря ЦК Компартии Кубы Рауля Кастро и членов его семьи.
ТАСС 26 сентября в 13:01
Армия и оружие
СМИ Китая рассказали про российский «кошмар авианосца» США
В издании отмечается, что дальность ракеты составляет 650 км. При этом авианосцы США способны контролировать вокруг себя зону в 550 км. Также в данном СМИ подозревают, что ракета, выпущенная российской субмариной, может быть оружием для нападения на американский авианосец.
Газета.Ru 11:24
Авто
Subaru станет дочерней маркой компании Toyota
Toyota планирует увеличить свою долю в Subaru с 17% до более чем 20%.
32CARS.ru вчера в 02:35
Общество
В МЧС рассказали о наказании за курение на балконах
В МЧС России рассказали, что если из-за курения на балконе возникнет пожар, то виновному в этом может грозить штраф в размере до 5 тыс. рублей или уголовное наказание.
RT на русском 26 сентября в 15:47