Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессФранцузский миллиардер опроверг слухи о покупке «Милана»

Французский миллиардер Антуан Арно опроверг слухи о том, что его семья намерена купить «Милан» у компании Elliott Management. Издание La Repubblica сообщило, что сумма сделки может составить 960 миллионов евро.
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Французский миллиардер опроверг слухи о покупке «Милана»

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