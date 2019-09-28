Футбол
Спорт-ЭкспрессФранцузский миллиардер опроверг слухи о покупке «Милана»
Французский миллиардер Антуан Арно опроверг слухи о том, что его семья намерена купить «Милан» у компании Elliott Management. Издание La Repubblica сообщило, что сумма сделки может составить 960 миллионов евро.
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Кино
Sony и Marvel договорились о продолжении «Человека-паука»
News.ru вчера в 12:01
Происшествия
США потребовали выдать задержанного в Испании россиянина
США потребовали выдать задержанного в аэропорту испанской Валенсии россиянина, которого подозревают в крупном мошенничестве.
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Наука
Последствия экологической катастрофы смоделировали на рачках
Российские и немецкие ученые провели сравнительное исследование рачков-бокоплавов, живущих только в Байкале, и рачков, населяющих другие водоемы.
Газета.Ru вчера в 04:38
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Сильные дожди ожидаются в начале октября в средней полосе России
На следующей неделе в Центральную часть России, включая Москву, придут сильные дожди, сообщается на сайте центра погоды "Фобос".
Российская газета 09:10
Политика
Американцы рассказали о дружбе России и Монголии
Баттулга, в отличие от своих предшественников, изначально пытался наладить контакт с РФ, тогда как прошлые главы Монголии старались подружиться с Соединёнными Штатами.
News.ru 15:40
Происшествия
Пятеро детей пострадали при взрыве гранаты в ЛНР
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Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Футбол
«Аякс» обыграл «Гронинген», Промес провел полный матч
Экс-футболист «Спартака» Квинси Промес отыграл полный матч. «Аякс» набрал 20 очков и на данный момент занимает первое место.
Спорт-Экспресс 15:46
Энергетика
«Нафтогаз»: отопительный сезон на Украине находится на грани срыва
Еще 20 августа представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что отопительный сезон 2019-2020 на Украине на фоне споров с "Газпромом" по вопросам транзита российского газа в Европу может оказаться непростым.
Газета.Ru 09:07
Политика
Украинских журналистов возмутило поведение пресс-секретаря Зеленского
Ранее в программе «Схема» на украинском ТВ рассказали, как пресс-секретарь президента Юлия Мендель препятствовала журналисту Сергею Андрушку задать вопрос Владимиру Зеленскому.
ФАН 10:18
Футбол
«Монако» с Головиным обыграли «Брест» с крупным счетом
"Монако" сыграл с "Брестом" в матче восьмого тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.
Газета.Ru 16:18
Хоккей
«Авангард» проиграл «Спартаку» в серии буллитов
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Культура
Познер рассказал о своих встречах с Шаймиевым
Реальное время 03:30
Происшествия
В Черновцах родился ребенок с двумя головами
РИА Новости 08:57
Политика
Скандал с Трампом и Зеленским: Порошенко послал сигнал Байдену
Лидера демократов в Конгресс Пелоси предсказуемо не впечатлили даже расшифровки телефонного разговора Трампа и Зеленского, где Трамп, как выяснилось, не так уж агрессивно, но поднял тему шлейфа, который в Киеве оставили его главный потенциальный соперник на грядущих выборах Джон Байден и его сын-газовик.
Вести.Ru 14:21
Футбол
«Локомотив» оказался сильнее «Зенита»
Вести.Ru 14:06
Культура
Причиной смерти Марка Захарова стало воспаление легких
Известный советский и российский режиссер Марк Захаров скончался 28 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера.
Народные новости 05:39
Происшествия
Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru 10:41
Происшествия
Суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло
Фигурант дела о массовых беспорядках Алексей Миняйло отпущен из сала суда.
Российская газета 26 сентября в 11:01
Армия и оружие
Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца»
По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".
Вести.Ru 13:01
Политика
Пушков предрек Зеленскому трения с Берлином
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что после публикации стенограммы телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, украинского лидера Владимира Зеленского могут ждать «трения с Берлином».
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Анастасия Волочкова опубликовала видео с Анастасией Заворотнюк
Балерина Анастасия Волочкова в своем микроблоге опубликовала видеоролик, на котором Анастасия Заворотнюк выступает в роли ведущей.
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МИД России ответил послу США по делу Пола Уилана
Министерство иностранных дел России ответило на видеообращение посла США Джона Хантсмана, где речь идет о якобы отсутствии доказательств противоправных действий американца Пола Уилана.
Взгляд.ру 12:18
Авто
Бюджетный аналог Toyota Land Cruiser 200 поступил в дилерские салоны
Бюджетный китайский аналог внедорожника Toyota Land Cruiser 200 появится в продажах уже в октябре.
Слово и Дело 16:18
Гаджеты
Новейший смартфон производства КНДР представлен на выставке в Пхеньяне
ТАСС 26 сентября в 10:08