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Французский министр Помпили: страны ЕС хотят продолжать платить за российский газ в евро

Страны ЕС едины в стремлении платить за поставки газа из России в евро, заявила министр экологических преобразований Франции Барбара Помпили.
РИА Новости
"Сегодня мы хотим показать, что мы все единогласны в том, чтобы продолжать платить за контракты (по российскому газу. — Прим. ред.) в евро и не позволим навязать нам односторонние изменения в контрактах", — сказала Помпили перед заседанием.
РИА Новости
23 марта президент РФ Владимир Путин поручил перевести оплату за экспорт газа в недружественные страны на рубли.
ТАСС
Решение о проведении встречи было принято в свете прекращения "Газпромом" поставок в Болгарию и Польшу, отказавшихся оплачивать поставки в рублях.
ТАСС

Подробнее о событии

Французский министр Помпили: страны ЕС хотят продолжать платить за российский газ в евро
РИА Новости09:07
Во Франции заявили, что в ЕС все согласны продолжать платить за российский газ в евро
RT на русском08:52
Во Франции выступили за продолжение оплаты российского газа в евро или долларах
ТАСС05:45
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Комсомольская правда06:18
Французский министр Барбара Помпили: Париж выступает против перехода на расчеты в рублях при оплате российского газа
Аргументы недели06:04
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