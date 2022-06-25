Заместитель председателя Комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал публикацию газеты Express о возможной войне Великобритании и России в случае казни наемников Соединенного Королевства в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Польские власти выступают против действий руководства Музея современной истории, решившего снять флаг страны с мемориальных комплексов «Катынь» и «Медное» под Смоленском и Тверью, заявил замглавы МИД республики Марчин Пшидач в эфире «Польского радио».