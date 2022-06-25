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Французский политик Филиппо заявил, что Россия унизила Макрона захватом пушек Caesar

Россия унизила президента Франции Эммануэля Макрона захватом самоходных артиллерийских установок Caesar, предоставленных Парижем.
РЕН ТВ
Россия 24 февраля начала специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.
РИА Новости
Уралвагонзавод ранее выразил благодарность президенту Франции Эммануэлю Макрону за захваченные САУ.
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