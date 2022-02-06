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Французский президент Макрон встретится в Москве с российским лидером Путиным 7 февраля

Как пишет РИА Новости, целью визита Макрона в Россию является недопущение эскалации и ухудшения ситуации вокруг Украины.
RT на русском
В Кремле заявили, что в рамках переговоров президенты обсудят в первую очередь гарантии безопасности.
RT на русском
За последние недели Макрон в ходе телефонных переговоров неоднократно обменивался мнениями по ситуации на Украине с президентом РФ и украинским коллегой Владимиром Зеленским.
РИА Новости
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва надеется получить от французского лидера ответы на озабоченность России, связанную с гарантиями безопасности.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Президент Франции Макрон встретится с Путиным в Москве, а во вторник отправится в Киев
РИА Новости16:27
Новости на «России 24». Встреча Путина и Макрона: что обсудят президенты
Smotrim.ru04:14
Французский президент Макрон встретится в Москве с российским лидером Путиным 7 февраля
RT на русском18:09
Президент Франции Макрон встретится с Владимиром Путиным в Москве 7 февраля
Lenta.ru02:35
Путин и Макрон проведут встречу в Кремле
ТАСС16:00
Политологи назвали цели визита президента Франции в Россию и на Украину
Газета.Ruвчера в 04:19
Последний раз российский и французский президенты лично встречались в августе 2019-го
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