RT на русскомФранцузский президент Макрон встретится в Москве с российским лидером Путиным 7 февраляКак пишет РИА Новости, целью визита Макрона в Россию является недопущение эскалации и ухудшения ситуации вокруг Украины.RT на русскомВ Кремле заявили, что в рамках переговоров президенты обсудят в первую очередь гарантии безопасности.RT на русскомЗа последние недели Макрон в ходе телефонных переговоров неоднократно обменивался мнениями по ситуации на Украине с президентом РФ и украинским коллегой Владимиром Зеленским.РИА НовостиПо словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва надеется получить от французского лидера ответы на озабоченность России, связанную с гарантиями безопасности.Lenta.ruЧитать далееСвернутьПервый каналПервый каналSmotrim.ruДождьLife.ruПрофильREGNUMИА DixiNews // Новости МосквыПроТуймазыИноСМИГЛАС.RUНовостной фронтЯмал-МедиаЭкономика сегодняNewInformФАНГазета.RuВечерняя МоскваDixiNewsИзвестияПодробнее о событииПрезидент Франции Макрон встретится с Путиным в Москве, а во вторник отправится в КиевРИА Новости16:27Новости на «России 24». Встреча Путина и Макрона: что обсудят президентыSmotrim.ru04:14Французский президент Макрон встретится в Москве с российским лидером Путиным 7 февраляRT на русском18:09Президент Франции Макрон встретится с Владимиром Путиным в Москве 7 февраляLenta.ru02:35Путин и Макрон проведут встречу в КремлеТАСС16:00Политологи назвали цели визита президента Франции в Россию и на УкраинуГазета.Ruвчера в 04:19Последний раз российский и французский президенты лично встречались в августе 2019-гоNews.ruвчера в 03:38Показать ещёОценить68Поделиться