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РИА Новости
РИА Новости

Во Франции назвали условие визита Макрона в Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон приедет с визитом в Россию, как только позволят санитарные условия, заявил глава комиссии французского Сената по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Глава комиссии Сената Франции по международным делам и обороне – об отравлении Алексея Навального и отношениях с Россией

Глава комиссии Сената Франции по международным делам и обороне – об отравлении Алексея Навального и отношениях с Россией Как следует из последних высказываний президента Франции Эмманюэля Макрона, Париж подозревает высшее российское руководство в причастности к отравлению оппозиционера Алексея Навального.
Коммерсантъ14:00
Подробнее о событии
Газета.Ru

Макрон посетит Россию сразу, как только позволит ситуация с коронавирусом

Газета.Ru14:28
News.ru

Во Франции рассказали, при каких условиях Макрон приедет в РФ

News.ru14:59
Наша версия

Французский сенатор назвал главное условие визита Макрона в Россию

Наша версия14:52
Инфорос

Во Франции назвали условие визита Макрона в Россию

Инфорос14:50
ИА Красная Весна

Названо последнее препятствие для визита президента Франции в Россию

ИА Красная Весна15:11
Национальная служба новостей

Стало известно, когда Макрон приедет в Россию

Национальная служба новостей14:06
РИА Новости

Во Франции назвали условие визита Макрона в Россию

РИА Новости14:03

ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР

Центробанк продлил до конца 2020 года срок перевода пенсий и социальных начислений на карту МИР, сообщила директор департамента национальной платёжной системы ЦБ Алла Бакина в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русском14:51
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США рассматривали с помощью коронавируса возможность войны с Китаем

Николай Мендкович поясняет: «Для ведения бактериологической войны против Китая американская армия уже давно рассматривала возможность использования коронавирусных инфекций, передающихся летучими мышами».
ToDay News Ufa02:59
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Роспотребнадзор заявил об ослаблении коронавируса

По мере распространения COVID-19 вирус ослабевает, поэтому вряд ли можно ожидать пессимистичного сценария развития ситуации с коронавирусной инфекцией, заявил РИА Новости замдиректора ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Роспотребнадзора Александр Горелов.
Российская газета10:01
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Минобороны Армении сообщило о наступлении Азербайджана в Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление на юге и северо-востоке в Нагорном Карабахе, сообщает в понедельник, 28 сентября, представитель Минобороны Армении Арцун Ованнисян.
Известия13:30
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Путин поддержал предложение ФАС продавать конфискат через единый сайт

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила законопроект, который предполагает возможность перевода данных о продаже конфискованного и другого госимущества в электронный формат и размещения этой информации на едином сайте, заявил глава ФАС Игорь Артемьев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.
Коммерсантъ13:26
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Во Франции призвали Германию представить доказательства по Навальному

Германия должна допустить российских врачей к совместной работе по случившемуся с Алексеем Навальным и представить свои доказательства, заявил глава комиссии Сената Франции по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон.
РИА Новости14:52