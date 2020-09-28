Во Франции назвали условие визита Макрона в Россию
Президент Франции Эммануэль Макрон приедет с визитом в Россию, как только позволят санитарные условия, заявил глава комиссии французского Сената по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон.В источнике
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Глава комиссии Сената Франции по международным делам и обороне – об отравлении Алексея Навального и отношениях с Россией
Глава комиссии Сената Франции по международным делам и обороне – об отравлении Алексея Навального и отношениях с Россией Как следует из последних высказываний президента Франции Эмманюэля Макрона, Париж подозревает высшее российское руководство в причастности к отравлению оппозиционера Алексея Навального.
Коммерсантъ14:00
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