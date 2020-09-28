Французский сенатор назвал главное условие визита Макрона в Россию
Ранее Эммануэль Макрон в ходе видеоконференции с Владимиром Путиным заявлял, что хотел бы приехать с официальным визитом в Россию в конце лета, если позволит эпидситуация.В источнике
С чего всё началось
Глава комиссии Сената Франции по международным делам и обороне – об отравлении Алексея Навального и отношениях с Россией
Глава комиссии Сената Франции по международным делам и обороне – об отравлении Алексея Навального и отношениях с Россией Как следует из последних высказываний президента Франции Эмманюэля Макрона, Париж подозревает высшее российское руководство в причастности к отравлению оппозиционера Алексея Навального.
Коммерсантъвчера в 14:00
Подробнее о событии