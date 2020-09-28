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Французский сенатор назвал главное условие визита Макрона в Россию

Ранее Эммануэль Макрон в ходе видеоконференции с Владимиром Путиным заявлял, что хотел бы приехать с официальным визитом в Россию в конце лета, если позволит эпидситуация.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Глава комиссии Сената Франции по международным делам и обороне – об отравлении Алексея Навального и отношениях с Россией

Глава комиссии Сената Франции по международным делам и обороне – об отравлении Алексея Навального и отношениях с Россией Как следует из последних высказываний президента Франции Эмманюэля Макрона, Париж подозревает высшее российское руководство в причастности к отравлению оппозиционера Алексея Навального.
Коммерсантъвчера в 14:00
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News.ru

Во Франции рассказали, при каких условиях Макрон приедет в РФ

News.ruвчера в 14:59
ТАСС

Россия и Франция могут создать новую структуру европейской безопасности

ТАСС20:57
Коммерсантъ

Глава комиссии Сената Франции анонсировал скорый визит Макрона в Россию

Коммерсантъвчера в 15:55
Интерфакс

Французский сенатор заявил, что Париж ждет от РФ сигналов для снятия санкций

Интерфакс21:17
Газета.Ru

Макрон посетит Россию сразу, как только позволит ситуация с коронавирусом

Газета.Ruвчера в 14:28
Национальная служба новостей

Стало известно, когда Макрон приедет в Россию

Национальная служба новостейвчера в 14:06
РИА Новости

Во Франции назвали условие визита Макрона в Россию

РИА Новостивчера в 14:03

Лесопромышленники обратились к Меняйло из-за массовых сокращений на «Алтайлесе»

Совет лесопромышленных объединений Сибири обратился к полпреду Сергею Меняйло, министру природных ресурсов РФ Дмитрию Кобылкину и губернатору Алтайского края Виктору Томенко после угрозы сокращения сотрудников «Алтайлеса», откуда в ноябре могут уволить 154 человека, сообщает пресс-служба холдинга.
Тайга.инфо21:14

Японцы резко раскритиковали удаленную инспекцию Курил новым министром

По информации японского агентства "Дзидси цусин", министр по делам Окинавы и Северных территорий (южные острова Курильской гряды) Таро Коно провел дистанционный осмотр Курильских островов с острова Хоккайдо, отметив, что намерен прикладывать усилия к разрешению территориальной проблемы, опираясь на свой опыт переговоров с Россией на посту главы МИД Японии.
Инфоросвчера в 05:27
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ВВС США вывели из Британии стратегические бомбардировщики B-52H

Вашингтон, 28 сентября 2020, 17:45 — REGNUM Группа стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress, которая была временно размещена на авиабазе в Британии, вернулась на территорию США, сообщает 28 сентября пресс-служба Военно-воздушных сил США.
REGNUMвчера в 10:45
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Ученые определили болезни мозга, вызываемые бессонницей

Доктор медицины, научный сотрудник Центра исследования и лечения сна Университета штата Пенсильвания Хулио Фернандес-Мендоса пояснил: «Взрослое население в 10% случаев жалуется на стойкое нарушение сна, невозможность заснуть, либо на частые пробуждения в течение ночи, что делает сон поверхностным, не дающим возможности отдохнуть мозгу».
ToDay News Ufaвчера в 11:58

Рособрнадзор обсудит идею сдачи ЕГЭ только для поступления в вуз

Рособрнадзор получил предложения отказаться от обязательной сдачи Единого госэкзамена (ЕГЭ) всеми выпускниками школ и оставить экзамены только для абитуриентов вузов, сообщила пресс-служба ведомства.
Ведомостивчера в 03:36
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Попова: «Мы уже знаем, что делать, чтобы никто не заболел, ничего не закрывая»

Руководитель Роспотребнадзора и главный государственный санитарный врач России Анна Попова дала эксклюзивное интервью в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» (radiokp.ru).
Радио Комсомольская правдавчера в 09:47
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