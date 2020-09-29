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РБК
РБК

Французский сенатор назвал условие для приезда Макрона в Россию

Президент Франции Эмманюэль Макрон может посетить Россию после снятия ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Об этом заявил председатель комиссии французского сената по международным делам и обороне Кристиан Камбон, передает «Коммерсантъ».В источнике
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Коммерсантъ

Глава комиссии Сената Франции по международным делам и обороне – об отравлении Алексея Навального и отношениях с Россией

Глава комиссии Сената Франции по международным делам и обороне – об отравлении Алексея Навального и отношениях с Россией Как следует из последних высказываний президента Франции Эмманюэля Макрона, Париж подозревает высшее российское руководство в причастности к отравлению оппозиционера Алексея Навального.
Коммерсантъвчера в 14:00
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РБК

Французский сенатор назвал условие для приезда Макрона в Россию

РБК22:30
ТАСС

Россия и Франция могут создать новую структуру европейской безопасности

ТАСС20:57
Национальная служба новостей

Стало известно, когда Макрон приедет в Россию

Национальная служба новостейвчера в 14:06
News.ru

Во Франции рассказали, при каких условиях Макрон приедет в РФ

News.ruвчера в 14:59
Газета.Ru

Макрон посетит Россию сразу, как только позволит ситуация с коронавирусом

Газета.Ruвчера в 14:28
Коммерсантъ

Глава комиссии Сената Франции анонсировал скорый визит Макрона в Россию

Коммерсантъвчера в 15:55
РИА Новости

Во Франции назвали условие визита Макрона в Россию

РИА Новостивчера в 14:03

Экс-министр обороны Украины заявил об упущенном шансе с Крымом

Кузьмук заверил, что неудачи тогдашнее руководство военного ведомства решило списать на неготовность армии, а после упущенного «шанса» сохранить Крым власти якобы начали плодить мифы и обвинять предшественников.
Экс-министр обороны Украины заявил об упущенном шансе с Крымом
Известия19:30
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Азербайджан обвинил Армению в обстреле Дашкесанского района

Баку, 29 сентября 2020, 08:21 — REGNUM Министерство обороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в артиллерийском обстреле территории Дашкесанского района на западе республики, сообщили 29 сентября в пресс-службе оборонного ведомства.
REGNUM01:21

Фотографии скудного завтрака бойцов ВСУ шокировали украинцев

Стеценко опубликовал снимки на своей странице в социальной сети, а также предложил пользователям угадать, на какой фотографии «показушный» завтрак украинского солдата, а на какой — его обычный рацион.
ФАНвчера в 13:36
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Минобороны Армении: Азербайджан потерял в бою десять танков

После конфликта 27 сентября противостояние Армении и Азербайджана продолжилось, в пресс-службе Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики на страничке в Facebook заявила, что в результате отраженной атаки со стороны азербайджанской армии она потеряла 10 танков.
МонаВиставчера в 13:00
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Рядовому Шамсутдинову предъявили счет

Родные убитых требуют компенсацию морального вреда в 27,6 млн рублей Семьи военных, которых в Забайкалье расстрелял солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, подали гражданские иски о взыскании с него компенсации морального вреда в размере 27,6 млн руб. Они заявлены в рамках рассмотрения судом уголовного дела, предварительное заседание по которому назначено на 29 сентября.
Коммерсантъвчера в 12:44
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Торговый диапазон по паре USD/RUB в ближайшие дни составит 74,50-78,00 руб./1$ - Банк «Русский Стандарт»

Торговый диапазон по паре USD/RUB в ближайшие дни составит 74,50-78,00 руб./1$, а по паре EUR/RUB - на уровне 88,00-91,00 руб./EUR, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.
Финмаркетвчера в 03:31