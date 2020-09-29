Французский сенатор назвал условие для приезда Макрона в Россию
Президент Франции Эмманюэль Макрон может посетить Россию после снятия ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Об этом заявил председатель комиссии французского сената по международным делам и обороне Кристиан Камбон, передает «Коммерсантъ».В источнике
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Глава комиссии Сената Франции по международным делам и обороне – об отравлении Алексея Навального и отношениях с Россией
Глава комиссии Сената Франции по международным делам и обороне – об отравлении Алексея Навального и отношениях с Россией Как следует из последних высказываний президента Франции Эмманюэля Макрона, Париж подозревает высшее российское руководство в причастности к отравлению оппозиционера Алексея Навального.
Коммерсантъвчера в 14:00
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