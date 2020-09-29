Фотографии скудного завтрака бойцов ВСУ шокировали украинцев

Стеценко опубликовал снимки на своей странице в социальной сети, а также предложил пользователям угадать, на какой фотографии «показушный» завтрак украинского солдата, а на какой — его обычный рацион.