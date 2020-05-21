с чего всё началось

Позицию телеканала France24, выпустившего в эфир репортаж о бунте в исправительной колонии №15 города Ангарска, следует рассматривать как лживую и направленную на дестабилизацию социальной обстановки в России. Такое заявление сделали РИА Новости в ГУФСИН России по Иркутской области.

Французский телеканал обвинили в дестабилизации социальной обстановки в России

Общество Роспотребнадзор рекомендует не допускать к полету пассажиров без масок От идеи рассадить всех в шахматном порядке пришлось отказаться - полет в полупустом самолете обошелся бы слишком дорого, но держать расстояние все же рекомендуют. 3

Общество В Адыгее 155 человек заразились коронавирусом на похоронах Изначально с диагнозом коронавирус была госпитализирована одна женщина, а к 20 мая число заражённых достигло 155 человек, отмечает издание «Юга.ру». 317

Общество Жириновский предложил продать мумию Ленина Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил продать мумию Владимир Ленина, находящуюся в мавзолее на Красной площади. 229

Футбол Скандинавские легионеры вернулись в расположение «Краснодара» На борту самолета были скандинавские легионеры «Краснодара» — Виктор Классон, Кристоффер Олссон, Маркус Берг и Йон Гудни Фьолусон, сообщает «Спорт-Экспресс».

Футбол РФС назвал сроки начала нового сезона чемпионата России Новый сезон чемпионата России по футболу может начаться 2 или 5 августа.

Общество 22 мая вспоминают Николая Чудотворца: как и когда молятся святому 22 мая православные отмечают день памяти Николая Чудотворца, или Николая Угодника - так любовно называют святителя в народе, а в Церкви торжественно - святителя и чудотворца Николая Мирликийского, особо почитаемого в России. 27

Общество Прокуратура ответила на данные о вызове медиков в СК из-за выплат Как сообщало издание «Подъем», правоохранительные органы грозят уголовными делами медикам за то, что они записали видеообращение, где пожаловались на то, что до них не дошли президентские выплаты. 23

Культура «Россия 24» отказала Михалкову в показе очередного выпуска «Бесогона» Михалков отметил, что программа всегда делалась для зрителей, а канал "Россия 24" оказывал поддержку в распространении мыслей, озвученных в "Бесогоне", до широкой аудитории, но, как добавил режиссёр, если и в дальнейшем канал откажет в сотрудничестве, то программа всё равно будет выходить в интернете. 599

Футбол Сегодня «Герта» встретится с «Унионом» в матче Бундеслиги Обе команды являются соседями в турнирной таблице Бундеслиги. «Герта» располагается на одиннадцатом месте с 31 очков в активе.

Происшествия В нацпарке Приморья задержали браконьера с винтовкой Мосина У злоумышленника изъято необычное оружие: самостоятельно модифицированная винтовка Мосина с пулеметным дальнобойным стволом армейского образца и оптическим прицелом.

Общество Forbes опубликовал рейтинг наследников российских миллиардеров Журнал Forbes опубликовал рейтинг богатейших наследников в России, в который вошли 20 семей миллиардеров, где на каждого ребенка приходится не менее 2,25 млрд долларов. 294

Общество Доктор Мясников объяснил низкую смертность от COVID-19 в России Москва, 22 мая 2020, 06:40 — REGNUM Для России и других стран бывшего СССР характерна низкая смертность от коронавирусной инфекции, что можно объяснить по-разному, заявил 21 мая главврач столичной больницы №71 Александр Мясников в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву на его YouTube-канале. 268

Шоу-бизнес Салтыкова выложила свежее фото с изменившейся Овсиенко Известно, что артистка сохранила теплые отношения со своими коллегами, в частности, с певицами Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой. 3

Шоу-бизнес Сергей Соседов сообщил о состоянии Бориса Моисеева Певец Борис Моисеев уже примерно год не появлялся на публике, а о его здоровье иногда рассказывает его друг и менеджер Сергей Горох. 15