Происшествия
Lenta.ruФранцузский телеканал обвинили в дестабилизации социальной обстановки в России
Позицию телеканала France24, выпустившего в эфир репортаж о бунте в исправительной колонии №15 города Ангарска, следует рассматривать как лживую и направленную на дестабилизацию социальной обстановки в России. Такое заявление сделали РИА Новости в ГУФСИН России по Иркутской области.
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с чего всё началось
Как 21 мая сообщили в ГУ ФСИН по Иркутской области, специалистам не понятно, почему съёмочная группа использовала «недостоверную» информацию и слушала жалобы родственников заключённых.Фонтанка.Рувчера в 17:45
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ГУ ФСИН по Иркутской области обвинил телеканал «France24» в провокации против России
Байкал24вчера в 12:07
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Общество
В Краснодарском крае продлили режим ограничений из-за коронавируса
Власти Краснодарского края продлили карантин до 6 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости вчера в 06:59
Космос
Камеры МКС засняли «массовую эвакуацию НЛО» с Земли
iReactor 19 мая в 10:31
Общество
Роспотребнадзор рекомендует не допускать к полету пассажиров без масок
От идеи рассадить всех в шахматном порядке пришлось отказаться - полет в полупустом самолете обошелся бы слишком дорого, но держать расстояние все же рекомендуют.
РЕН ТВ 00:30
Общество
В Адыгее 155 человек заразились коронавирусом на похоронах
Изначально с диагнозом коронавирус была госпитализирована одна женщина, а к 20 мая число заражённых достигло 155 человек, отмечает издание «Юга.ру».
Говорит Москва вчера в 02:37
Шоу-бизнес
Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг
Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU 20 мая в 22:34
Общество
Мэр Алушты грубо выругалась в прямом эфире
В ответ на услышанную информацию Галина Огнева, которая является педагогом с серьезным стажем, грубо выругалась.
Krym.News вчера в 08:14
Общество
Жириновский предложил продать мумию Ленина
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил продать мумию Владимир Ленина, находящуюся в мавзолее на Красной площади.
РБК вчера в 22:50
Авто
Nissan GT-R за 78 миллионов рублей стал серийным
Модель будет выпущена всего в 50 экземплярах стоимостью от 990 тысяч евро (около 78 млн рублей) каждый.
Автоновости дня 20 мая в 07:47
Армия и оружие
ДНР и ЛНР привели милицию в боевую готовность
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что подразделения Народной милиции ДНР приведены в боевую готовность.
Коммерсантъ 20 мая в 12:32
Футбол
Скандинавские легионеры вернулись в расположение «Краснодара»
На борту самолета были скандинавские легионеры «Краснодара» — Виктор Классон, Кристоффер Олссон, Маркус Берг и Йон Гудни Фьолусон, сообщает «Спорт-Экспресс».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 11:57
Политика
Трамп: США выходят из Договора по открытому небу
Вашингтон, 21 мая 2020, 19:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора по открытому небу.
REGNUM вчера в 12:51
Футбол
РФС назвал сроки начала нового сезона чемпионата России
Новый сезон чемпионата России по футболу может начаться 2 или 5 августа.
РБК вчера в 13:02
Общество
22 мая вспоминают Николая Чудотворца: как и когда молятся святому
22 мая православные отмечают день памяти Николая Чудотворца, или Николая Угодника - так любовно называют святителя в народе, а в Церкви торжественно - святителя и чудотворца Николая Мирликийского, особо почитаемого в России.
Российская газета вчера в 17:20
Общество
Прокуратура ответила на данные о вызове медиков в СК из-за выплат
Как сообщало издание «Подъем», правоохранительные органы грозят уголовными делами медикам за то, что они записали видеообращение, где пожаловались на то, что до них не дошли президентские выплаты.
РБК 20 мая в 08:17
Авто
Быстрее Lada Vesta Sport: в гараже нашли ВАЗ-21106 «Желтую акулу»
Прототип ВАЗ-21106 дебютировал на Московском автосалоне в 1996 году и получил имя "Жёлтая акула".
Российская газета 20 мая в 01:01
Культура
«Россия 24» отказала Михалкову в показе очередного выпуска «Бесогона»
Михалков отметил, что программа всегда делалась для зрителей, а канал "Россия 24" оказывал поддержку в распространении мыслей, озвученных в "Бесогоне", до широкой аудитории, но, как добавил режиссёр, если и в дальнейшем канал откажет в сотрудничестве, то программа всё равно будет выходить в интернете.
Ревизор.ру 19 мая в 08:48
Общество
Власти Турции решили не отменять «шведский стол» и «все включено»
Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что власти не будут отменять системы "шведский стол" и "все включено", передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:04
Футбол
Сегодня «Герта» встретится с «Унионом» в матче Бундеслиги
Обе команды являются соседями в турнирной таблице Бундеслиги. «Герта» располагается на одиннадцатом месте с 31 очков в активе.
ГЛАС.RU вчера в 22:28
Происшествия
В нацпарке Приморья задержали браконьера с винтовкой Мосина
У злоумышленника изъято необычное оружие: самостоятельно модифицированная винтовка Мосина с пулеметным дальнобойным стволом армейского образца и оптическим прицелом.
Российская газета вчера в 21:04
Общество
Forbes опубликовал рейтинг наследников российских миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал рейтинг богатейших наследников в России, в который вошли 20 семей миллиардеров, где на каждого ребенка приходится не менее 2,25 млрд долларов.
Российская газета вчера в 06:28
Общество
Доктор Мясников объяснил низкую смертность от COVID-19 в России
Москва, 22 мая 2020, 06:40 — REGNUM Для России и других стран бывшего СССР характерна низкая смертность от коронавирусной инфекции, что можно объяснить по-разному, заявил 21 мая главврач столичной больницы №71 Александр Мясников в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву на его YouTube-канале.
REGNUM вчера в 23:40
Шоу-бизнес
Салтыкова выложила свежее фото с изменившейся Овсиенко
Известно, что артистка сохранила теплые отношения со своими коллегами, в частности, с певицами Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой.
WomanHit.ru вчера в 08:55
Общество
Челябинская область может выйти из режима ограничений
Челябинская область в ближайшие дни может выйти из режима ограничений из-за коронавирусной инфекции.
АиФ Челябинск вчера в 21:07
Политика
"Мы уже в России?": житель Риги возмутился русским языком в транспорте
Житель Риги возмутился из-за объявлений на русском языке в общественном транспорте.
РИА Новости вчера в 20:33
Авто
Renault представила обновленный Kaptur
Renault Россия представила обновленную версию кроссовера Kaptur.
Ведомости вчера в 15:18
Шоу-бизнес
Сергей Соседов сообщил о состоянии Бориса Моисеева
Певец Борис Моисеев уже примерно год не появлялся на публике, а о его здоровье иногда рассказывает его друг и менеджер Сергей Горох.
RuNews24.ru 20 мая в 22:41
Экономика
Украина и МВФ договорились о кредите на $5 млрд
Украина договорилась на рабочем уровне с Международным валютным фондом (МВФ) на предоставление кредита в 3,6 млрд SDR (специальные права заимствования, $5 млрд).
Коммерсантъ вчера в 21:36
Общество
Владимир Путин назвал дату старта ЕГЭ
В связи со снижением распространения COVID-19 в стране, сдача ЕГЭ начнется с 29 июня.
ПроТуймазы 00:53
Наука
Строение кисти австралопитека указало на «двойное» использование рук
Ученые проанализировали внутреннюю структуру тканей костей и сочленений кисти руки Australopithecus sediba (напомним, ранее на примере анатомии этих приматов было показано, насколько легче было рожать нашим предкам).
Naked Science 19 мая в 03:05
Общество
В Башкирии в указ о режиме повышенной готовности внесли изменения
Напомним, Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве сообщил о предстоящих изменениях в указе о режиме повышенной готовности.
Горобзор.ру вчера в 12:05