Позицию телеканала France24, выпустившего в эфир репортаж о бунте в исправительной колонии №15 города Ангарска, следует рассматривать как лживую и направленную на дестабилизацию социальной обстановки в России. Такое заявление сделали РИА Новости в ГУФСИН России по Иркутской области.

Французский телеканал обвинили в дестабилизации социальной обстановки в России

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