Происшествия

Lenta.ruLenta.ruФранцузский телеканал обвинили в дестабилизации социальной обстановки в России

Позицию телеканала France24, выпустившего в эфир репортаж о бунте в исправительной колонии №15 города Ангарска, следует рассматривать как лживую и направленную на дестабилизацию социальной обстановки в России. Такое заявление сделали РИА Новости в ГУФСИН России по Иркутской области.
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Субъект Российской Федерации в юго-восточной части Сибирского федерального округа. Образована 26 сентября 1937 года при разделении Восточно-Сибирской области РСФСР на Иркутскую и Читинскую области.
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