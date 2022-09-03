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Французский журналист Ленгле: доходы России растут благодаря санкциям Запада

Нефтегазовые доходы России растут благодаря санкциям, считает французский журналист Франсуа Ленгле.
RT на русском
Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.
РИА Новости
Как заявил журналист, с конца февраля страны Европы заплатили России более 86 миллиардов евро.
Телеканал 360°
Также власти перевели оплату за газ недружественным странам на рубли.
РИА Новости

Подробнее о событии

Французский журналист Ленгле: Россия зарабатывает на энергоресурсах 3700 евро в секунду
ПРАЙМ17:30
Французский журналист Ленгле: доходы России растут за счет санкций Запада
РИА Новостивчера в 13:04
Французский журналист Ленгле: Россия зарабатывает на нефти и газе 3700 евро в секунду
Lenta.ruвчера в 14:47
Французский журналист Ленгле заявил, что санкции не навредили России и помогли заработать больше
РЕН ТВвчера в 13:50
RTL: Россия зарабатывает по 3700 евро каждую секунду на нефти и газе
URA.Ruвчера в 13:39
Журналист Ленгле: Россия зарабатывает на нефти и газе €3 700 в секунду
Газета.Ruвчера в 13:37
Французский журналист Ленгле: доходы России растут благодаря санкциям Запада
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