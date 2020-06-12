Политика
ИзвестияФранцузский журналист предрек распад США
Соединенным Штатам угрожает распад из-за «самоубийственной» политики американского лидера Дональда Трампа, считает обозреватель Le Figaro Николя Бавре. В статье под заголовком «Разобщенные штаты Америки» журналист пишет, что спустя 30 лет после распада СССР эта же участь грозит США.
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Sony презентовала PlayStation 5
Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
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GTA 5 для Playstation 5 выйдет в 2021 году
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Лукашенко поздравил Путина и россиян с Днем России
Газета.Ru 01:45
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В российском модуле на МКС проводят замеры уровня бензола
В российском модуле на МКС проводят специальные замеры уровня бензола.
Evo-rus.com 03:25
Здоровье
Регионы получили первую партию российского препарата от коронавируса
Первая партия российского препарата против коронавируса «Авифавир» поступила в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также в Татарстан и Екатеринбург, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
RT на русском вчера в 02:45
Происшествия
66 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки
На 10 июня в Алтайском крае у 2524 человек подтвержден коронавирус, в числе зараженных 254 ребенка.
Kursk.com 10 июня в 03:23
Общество
Опубликована география новых случаев коронавируса в Омской области
По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки в Омской области диагноз Covid-19 подтвердился еще у 86 омичей.
Om1.ru 03:15
Игры
Во что превратилась Америка после смертоносной эпидемии: The Last of Us: Part 2
Сюжет второй части The Last of Us начинается через пять лет после этого события.
Lenta.ru 03:00
Здоровье
В Челябинской области почти 4500 человек заразились коронавирусом
В Челябинской области с начала пандемии коронавирусом заразилось почти 4500 человек.
Уральский меридиан 02:27
Политика
Итальянский вирусолог оценил эффективность снятия карантина в России
Снятие карантина для отдельных отраслей при сохранении отдельных ограничений может иметь смысл, подобный метод использовался в Италии, где удалось затормозить распространение вируса.
РБК 02:00
Наука
Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови
После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:56
Здоровье
38 новых случаев коронавируса подтверждено в Амурской области
Темп прироста за сутки составил 4,6%. Всего в Приамурье выявлено 873 случая COVID-2019.
Телепорт вчера в 03:38
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости вчера в 05:55
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости 09 июня в 15:04
Политика
Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну
Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина.
News.ru 10 июня в 10:48
Происшествия
Ефремов остался свидетелем по делу о наркотиках
BFM.ru вчера в 14:48
Политика
В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы
В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Piter.tv 10 июня в 07:12
Происшествия
Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым
Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области.
REGNUM вчера в 09:49
Здоровье
Россиян предупредили об опасности клещей
Газета.Ru вчера в 07:46
Путешествия
Крым объявил о начале бронирования отдыха для россиян
Жители России могут начинать бронировать отдых в Крыму с 1 июля. Об этом объявили в министерстве курортов и туризма региона, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 02:21
Космос
Раскрыта тайна радиосигналов, исходящих из глубин Антарктиды
Команда физиков во главе с американцем Яном Шумейкером предложила новое объяснение аномалиям, зафиксированным в Антарктиде.
Российская газета 10 июня в 09:12
Политика
Мэр Сиэтла посоветовала Трампу вернуться в бункер
Профиль вчера в 06:56
Экономика
Проблемным регионам выделят дополнительные средства на развитие
Мишустин напомнил, что для каждого из этих регионов «была разработана индивидуальная программа социально-экономического развития на 2020-2024 годы с учётом местной специфики и возможных точек роста», а на прошлом заседании Правительства были выделены средства на реализацию такой программы в Курганской области.
Парламентская газета вчера в 05:42
Экономика
Правительство РФ выделит 12 млрд рублей на поддержку семей с детьми
Мишустин сообщил, что правительство рассмотрит вопрос об увеличении субсидий регионам РФ на выплаты ежемесячных пособий для малообеспеченных семей с детьми от трёх до семи лет.
REGNUM вчера в 05:14
Экономика
Госдолг США поставил новый рекорд и превысил $26 трлн
Госдолг США поставил новый исторический рекорд и превысил $26 трлн, следует из данных Минфина США.
РБК вчера в 11:15
Политика
Пушков объяснил решение не приглашать Зеленского на парад Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение Кремля не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москве.
Газета.Ru 02:36
Происшествия
СК изучит видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД
РИА Новости вчера в 06:19
Армия и оружие
Индия начала перебрасывать танки Т-90 на границу с КНР
Местные индийские СМИ отмечают, что эта деятельность является ответом на расширение военного контингента Китая вблизи озера Пангонг Цо.
Evo-rus.com вчера в 13:05