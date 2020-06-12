Политика

ИзвестияИзвестияФранцузский журналист предрек распад США

Соединенным Штатам угрожает распад из-за «самоубийственной» политики американского лидера Дональда Трампа, считает обозреватель Le Figaro Николя Бавре. В статье под заголовком «Разобщенные штаты Америки» журналист пишет, что спустя 30 лет после распада СССР эта же участь грозит США.
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