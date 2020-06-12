Политика
ИзвестияФранцузский журналист предрек распад США
Соединенным Штатам угрожает распад из-за «самоубийственной» политики американского лидера Дональда Трампа, считает обозреватель Le Figaro Николя Бавре. В статье под заголовком «Разобщенные штаты Америки» журналист пишет, что спустя 30 лет после распада СССР эта же участь грозит США.
Читать в источнике
Оценить157
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 02:20, Ашберн
Кино
Disney обновил график кинопремьер в России на 2020 год
Компания Disney обнародовала даты выхода своих будущих проектов в России. Постакарантинный прокат откроет фильм «Мулан».
Gazeta.SPb вчера в 19:31
Политика
Байден пригрозил Трампу военным переворотом
Военные США устроят вооруженный переворот, если глава Белого дома Дональд Трамп откажется признать поражение на ноябрьских выборах, уверен возможный кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден.
Газета.Ru вчера в 15:40
Общество
Сбербанк объяснил причину списания выплат на детей за долги
Единовременные выплаты на детей могли быть списаны в Сбербанке в счёт погашения долгов, если зачисление не было промаркировано как социальная выплата, а судебные приставы направили в банк постановление о списании средств со счёта клиента.
News.ru вчера в 13:16
Общество
Собянин порекомендовал москвичам не выходить из дома в праздники
Мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал жителям города не выходить из дома в День России 12 июня и в день проведения парада Победы – 24 июня.
Ведомости вчера в 12:29
Общество
Кремль отменил удаленный режим работы для чиновников
В администрации президента заканчивается режим удаленной работы, введенный 30 марта из-за коронавируса.
Газета.Ru 01:50
Армия и оружие
Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны
Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета 10 июня в 02:49
Общество
Москва и бизнес передадут жителям сертификаты на покупки на 10 млрд
В столице запустят масштабную программу поддержки бизнеса и населения "Миллион призов", благодаря которой горожанам передадут сертификаты на покупки на 10 миллиардов рублей.
Москва 24 вчера в 04:21
Гаджеты
Из Intel ушёл Джим Келлер, ведущий разработчик процессорных архитектур
Компания Intel объявила, что известный разработчик процессорных архитектур Джим Келлер (Jim Keller) 11 июня 2020 года подал в отставку по собственному желанию.
3DNews вчера в 18:45
Здоровье
Россиян предупредили об опасности клещей
Газета.Ru вчера в 07:46
Происшествия
Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram
Народные новости вчера в 09:18
Общество
Capcom анонсировала Resident Evil 8
В рамках презентации PlayStation 5 компания Capcom анонсировала Resident Evil 8. Игра получила подзаголовок Village.
CyberSport.ru вчера в 17:05
Гаджеты
Эксперт назвал причины произвольного выключения смартфона
Причиной произвольного выключения смартфона может быть прошивка или какое-то приложение.
Газета.Ru 01:29
Шоу-бизнес
Елена Жукова рассказала о страданиях Юлии Норкиной перед смертью
iReactor вчера в 08:07
Технологии
Вышла первая публичная бета Android 11
Компания Google выложила в открытый доступ первую бета-версию следующего крупного обновления операционного системы Android.
Вести.Ru 10 июня в 14:22
Происшествия
СК изучит видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД
РИА Новости вчера в 06:19
Экономика
Потанин предложил «РусАлу» отказаться от дивидендов
Сам Владимир Потанин неоднократно заявлял СМИ, что разлив дизельного топлива «безусловно отразится на «Норникеле», в том числе на его способности выплачивать дивиденды».
REGNUM вчера в 07:37
Кино
Трейлер нового фильма про Билла и Теда с Киану Ривзом появился в Сети
Главные роли в комедии исполнили Киану Ривз и Алекс Уинтер, принимавшие участие в съемках первых двух частей.
NewInform 09 июня в 10:10
Происшествия
Погибшего в ДТП с участием Ефремова похоронят под Рязанью
Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, пройдут 11 июня в селе Кузьминское Рыбновского района Рязанской области.
Росбалт 10 июня в 14:26
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости вчера в 05:55
Происшествия
Росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой
В городе Калач-на-Дону ефрейтор Росгвардии изнасиловал бутылкой сослуживца.
Lenta.ru вчера в 23:04
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
РИА Новости вчера в 06:10
Общество
ФАС отказала «Яндексу» в покупке агрегаторов такси группы «Везет»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала «Яндексу» в приобретении агрегаторов такси группы «Везет», так как сделка привела бы к доминированию компаний на рынке такси.
Известия вчера в 12:19
Футбол
Кариус не собирается уходить из «Ливерпуля»
Вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус дал понять, что он видит свое будущее в мерсисайдском клубе.
Бомбардир.ру вчера в 16:41
Политика
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском 10 июня в 16:55
Кино
Звезда «Сумерек» сравнила съемки в фильме с нахождением в заложниках
Звезда «Сумерек» Анна Кендрик сравнила съемки в фильме с нахождением в заложниках.
Lenta.ru 10 июня в 14:33
Общество
В Подмосковье с 25 июня откроются торговые центры
Предприятия торговли и сферы услуг в Подмосковье возобновят работу с 25 июня без ограничений, в этот день в регионе откроются торгово-развлекательные центры.
ТАСС вчера в 14:52
Экономика
Великобритания увеличит налоги богатым для борьбы с коронавирусом
Министерство финансов Великобритании обсуждает с крупнейшими частными банками и компаниями по управлению активами возможность увеличить налоги для богатых граждан.
Lenta.ru 01:36
Происшествия
Адвокат заявил о решении семьи погибшего не принимать помощь Ефремова
РБК вчера в 14:52
Общество
ВОЗ объяснила заявление о статистике по коронавирусу в России
"Необычная" статистика Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что в России статистика смертности по коронавирусу "необычная" и "сложная для понимания".
РИА Новости вчера в 21:42