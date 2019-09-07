Футбол
MetaratingsФранцузы извинились перед Арменией за гимн Андорры вместо Албании
Начало матча отборочного турнира Евро-2020 Франция — Албания было отложено из-за ошибки организаторов. Вместо Албании на арене «Стад Де Франс» прозвучал гимн Андорры, но диктор по стадиону почему-то принёс извинения Армении.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 20:27, Вашингтон
Политика
Нидерланды сообщили о попытках помешать Украине передать Цемаха России
Нидерланды несколько раз на высшем уровне консультировались с Украиной, чтобы не допустить участия Цемаха в обмене заключенными с Россией, написал Блок.
РБК 12:07
Политика
В Забайкалье выбирают губернатора
REGNUM 19:02
Футбол
Сборная России отправилась в Калининград
Футболисты и тренерский штаб сборной России отправились в Калининград на отборочный матч Евро-2020 против команды Казахстана.
Sport24.ru 11:46
Экономика
Власти Греции разблокируют приватизацию газовой и нефтяной компаний, Афинского аэропорта
Правительство Греции немедленно снимет все препятствия для приватизации газовой компании DEPA, государственной нефтяной компании Hellenic Petroleum S.A. (HELPE) и международного афинского аэропорта имени Элефтериоса Венизелоса, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на открытии 84-й Международной выставки в Салониках.
ПРАЙМ 17:11
Происшествия
В Новой Москве горит мусорный полигон
В Новомосковском административном округе в Новой Москве произошло возгорание на полигоне твёрдых бытовых отходов.
RT на русском 08:30
Политика
Спецборт отряда «Россия» приземлился сегодня в Киеве
В настоящее время во Внуково готовится к отправке спецборт Украины, который доставит группу украинских граждан (всего 30 человек) в Киев.
Absolut TV 04:52
Шоу-бизнес
Борис Корчевников сильно похудел после лечения
StarHit.ru 12:30
Происшествия
Странное заболевание убивает собак в Норвегии
Странное заболевание убивает собак в Норвегии. Об этом сообщает норвежское информационное агентство NRK.
REGNUM 06:36
Единоборства
Макгрегор попросил организовать бой-реванш с Нурмагомедовым в Москве
Ирландский спортсмен и бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе Конор Макгрегор сообщил о готовности провести бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в Москве.
РБК 20:23
Политика
Киев отказался передавать России уроженца Ростова Руслана Гаджиева
Ранее отсутствие в списках на обмен Гаджиева объяснялось тем, что передача Украине Станислава Клыха и Николая Карпюка, осуждённых в России по обвинению в участии в боевых действиях в Чечне, была под вопросом.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 05:52
Общество
На Кубани более 30 тысяч человек остались без электричества
РИА Новости 04:40
Армия и оружие
Дания расширит участие в военных операциях за рубежом
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, министр иностранных дел Йеппе Кофод и министр обороны Трине Брамсен на пресс-конференции 6 сентября заявили, что Дания расширит свое участие в военных операциях за рубежом.
REGNUM 07:59
Политика
Король Саудовской Аравии сменил министра энергетики страны
Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд издал указ о назначении нового министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов страны.
РБК 18:40
Шоу-бизнес
Григорий Лепс открыл свою пекарню
Александр Гречаник в своем Instagram опубликовал пост о том, что Григорий Лепс открыл пекарню на Мясницкой улице в Москве.
Bimru.ru 16:16
Музыка
Игорь Крутой признался, что плохо танцует
Продюсер и композитор Игорь Крутой опубликовал видео, на котором на одной сцене танцует с российским исполнителем Егором Кридом, на официальной странице в социальной сети «Инстаграм».
Мойка78 19:20
Политика
В МИД отметили готовность администрации Зеленского к компромиссам
«В отличие от своих предшественников, новая администрация Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам», — отметили в ведомстве.
RT на русском 08:26
Кино
Киновед: в отличие от Троцкого, Ленин не любил сниматься в кино
Красная весна 12:25
Политика
В Совфеде назвали разговор Путина и Зеленского вселяющим надежду
Третий разговор президентов России и Украины вселяет надежду на дальнейшее улучшение в отношениях двух стран, этот диалог себя оправдывает, считает глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Интерфакс 16:32
Происшествия
В Ленобласти мужчина из ревности убил официантку в кафе
В Приозерском районе Ленинградской области мужчина на почве ревности убил девушку в кафе, которая работала там официанткой, передает Пятый канал.
9111.ru 10:02
Политика
В Палате представителей США пройдет голосование об импичменте Трампу
В юридическом комитете Палате Представителей США, контролируемой демократами, пройдет голосование по резолюции о расследовании и возможности импичмента президенту Дональду Трампу.
РЕН ТВ 15:52
Космос
В Самаре проходит масштабный фестиваль студентов
Самарская газета 07:16
Футбол
Сборная Франции разгромила команду Албании в матче отбора Евро-2020
Сборная Франции дома со счетом 4:1 победила команду Албании в матче группы H отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года по футболу.
ТАСС 16:59
Гаджеты
Meizu выпустит недорогой смартфон на базе процессора Snapdragon 855
Согласно занесенной информации в TENAA, новый смартфон от Meizu создан на процессоре Snapdragon 855.
Astera 11:19
Политика
В Хабаровском крае началось голосование на выборах депутата Госдумы
Голосование началось в Хабаровском крае, где проходят выборы депутата Государственной думы, сообщили ТАСС в избирательной комиссии региона.
ТАСС 18:04
Единоборства
Нурмагомедов рассказал, что помогло ему победить Порье
Российский боец смешанных единоборств и абсолютный чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своей победе над американцем Дастином Порье, которую он одержал в субботу, седьмого сентября.
ТК Звезда 18:20
Наука
Нейросеть теперь видит зеркала в кадре
Goroday.ru вчера в 19:08
Политика
Путин передал в собственность Москвы 30% акций НТЦ «Воробьевы горы»
Путин поручил правительству обеспечить передачу акций в трехмесячный срок.
РИА Новости 17:54
Общество
Из-за «Дориана» сотни тысяч канадцев остались без света
Электроэнергии лишились более 207 тысяч жителей провинции Новая Шотландия (Канада) из-за урагана «Дориан», передаёт CTV.
REGNUM 18:29
Здоровье
Онкологи назвали симптомы рака головы и шеи
Известия вчера в 23:02