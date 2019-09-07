Футбол

MetaratingsMetaratingsФранцузы извинились перед Арменией за гимн Андорры вместо Албании

Начало матча отборочного турнира Евро-2020 Франция — Албания было отложено из-за ошибки организаторов. Вместо Албании на арене «Стад Де Франс» прозвучал гимн Андорры, но диктор по стадиону почему-то принёс извинения Армении.
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На «Стад де Франс» включили гимн Андорры вместо Албании. И извинились перед Арменией

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Организаторы матча Франция - Албания дважды обидели гостей, начало игры задержали на 7 минут

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Ранее отсутствие в списках на обмен Гаджиева объяснялось тем, что передача Украине Станислава Клыха и Николая Карпюка, осуждённых в России по обвинению в участии в боевых действиях в Чечне, была под вопросом.
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Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, министр иностранных дел Йеппе Кофод и министр обороны Трине Брамсен на пресс-конференции 6 сентября заявили, что Дания расширит свое участие в военных операциях за рубежом.
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Третий разговор президентов России и Украины вселяет надежду на дальнейшее улучшение в отношениях двух стран, этот диалог себя оправдывает, считает глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
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В Самаре проходит масштабный фестиваль студентов

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Сборная Франции разгромила команду Албании в матче отбора Евро-2020

Сборная Франции дома со счетом 4:1 победила команду Албании в матче группы H отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года по футболу.
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Согласно занесенной информации в TENAA, новый смартфон от Meizu создан на процессоре Snapdragon 855.
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В Хабаровском крае началось голосование на выборах депутата Госдумы

Голосование началось в Хабаровском крае, где проходят выборы депутата Государственной думы, сообщили ТАСС в избирательной комиссии региона.
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Российский боец смешанных единоборств и абсолютный чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своей победе над американцем Дастином Порье, которую он одержал в субботу, седьмого сентября.
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Онкологи назвали симптомы рака головы и шеи

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