Футбол
MetaratingsФранцузы извинились перед Арменией за гимн Андорры вместо Албании
Начало матча отборочного турнира Евро-2020 Франция — Албания было отложено из-за ошибки организаторов. Вместо Албании на арене «Стад Де Франс» прозвучал гимн Андорры, но диктор по стадиону почему-то принёс извинения Армении.
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На «Стад де Франс» включили гимн Андорры вместо Албании. И извинились перед Арменией
Спорт-Экспрессвчера в 15:03
Организаторы матча Франция - Албания дважды обидели гостей, начало игры задержали на 7 минут
Евро-футбол.рувчера в 14:53
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