Футбол

MetaratingsMetaratingsФранцузы извинились перед Арменией за гимн Андорры вместо Албании

Начало матча отборочного турнира Евро-2020 Франция — Албания было отложено из-за ошибки организаторов. Вместо Албании на арене «Стад Де Франс» прозвучал гимн Андорры, но диктор по стадиону почему-то принёс извинения Армении.
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