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Французы раскритиковали указ о точечном отключении газа для крупных потребителей

Читатели газеты Le Figaro активно обсуждают новость о возможности точечного отключения газа и электричества по всей Франции.
РИА Новости
Также пользователи Сети полагают, что только после выборов президент Франции Эммануэль Макрон «раскроет истинную цель противостояния, которое не коснулось нас напрямую, но в котором мы по глупости приняли сторону американцев».
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"Другими словами, в один прекрасный день грядущей зимой мы рискуем оказаться без электроэнергии, потому что Франция совместно со странами — членами НАТО не смогла заставить Зеленского достигнуть мирного соглашения", — заключил DidierLAGARDE.
РИА Новости
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву.
РИА Новости

Подробнее о событии

Читатели Le Figaro раскритиковали указ о точечном отключении газа во Франции для крупных потребителей
Аргументы недели05:01
Французы раскритиковали указ о точечном отключении газа для крупных потребителей
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Читатели Le Figaro осудили украинцев и Макрона за отключение электричества во Франции
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Читатели Le Figaro возмутились указом о точечном отключении газа для крупных потребителей
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Читатели Le Figaro возмутились указом о точечном отключении газа для крупных потребителей
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