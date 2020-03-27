Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиФранцузы возмутились критикой российской помощи Италии

Французское издание Agoravox назвало статьи, критикующие российскую помощь Италии, агрессивными нападками дезинформационной машины.
Читать в источнике
Комментировать33

Подробнее о событии

Французы просят Россию помочь им в борьбе с коронавирусом. «Позор ЕС! Хорошо, что есть русские»

URA.Ruвчера в 17:20

СМИ: Жители Франции надеются на помощь Москвы в борьбе с COVID-19

РЕН ТВвчера в 16:53

Французов возмутила критика российской помощи Италии в борьбе с коронавирусом

Аргументы неделивчера в 11:38

Во Франции не согласны с критикой российской помощи Италии

ГЛАС.RUвчера в 12:05

Жители Франции раскритиковали местные СМИ за нападки на Россию

News.ruвчера в 11:47

«Хорошо, что есть русские»: Французы просят Россию помочь им так же, как Италии

Царьградвчера в 14:20

Французы возмутились критикой российской помощи Италии

РИА Новостивчера в 11:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 02:37, Ашберн
Общество

Малышева считает коронавирус сезонной инфекцией

Малышева заявила, что считает COVID-19 сезонной инфекцией.
iReactor 01:41
Общество

Из России попытались вывести 11 тонн антисептика

Около 11 тонн дезинфицирующих средств перевозились в полимерных емкостях объемом 500 и 5 000 миллилитров.
Lenta.ru 02:25
Авто

1 апреля АвтоВАЗ поднимет цены на автомобили Lada

Автоновости дня 26 марта в 05:29
Армия и оружие

ВС США собираются построить военные объекты на Украине

ФАН вчера в 02:09
Общество

WSJ сообщила об острой нехватке золота в США

РИА Новости вчера в 20:39
Здоровье

Минздрав обновил рекомендации против коронавируса

Минздрав России выпустил обновленное постановление с рекомендациями по лечению COVID-19.
Известия вчера в 15:43
Общество

В Москве напомнили о наказании для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

Нарушившие режим самоизоляции из-за распространения нового коронавируса пенсионеры лишатся второй части материальной помощи в размере двух тысяч рублей, рассказали РБК в московском департаменте соцзащиты.
РИА Новости 02:31
Транспорт

Тысячи пенсионеров пытались проехать в метро по заблокированным картам

Около 63 тысяч пенсионеров пытались в четверг утром проехать в московском метрополитене по заблокированным социальным картам.
Московский Комсомолец 26 марта в 08:37
Общество

Установлен диагноз Игоря Николаева

News.ru 26 марта в 19:18
Политика

Захарова высмеяла фейк о борьбе с коронавирусом в России

РИА Новости вчера в 20:59
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян потеряла ребенка

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о трагическом случае в Instagram. Журналистка сообщила, что потеряла ребенка.
Политика Сегодня 26 марта в 13:33
Космос

В последние дни марта рядом с Землей пролетят 4 астероида

Первый пройдет на расстоянии 5 632 704 км от Земли, второй - на расстоянии 6 598 310 км. Астероид 2020 FE2 на скорости 25 749 км/ч пролетит мимо нашей в субботу, 28 марта.
СитиТрафик 25 марта в 23:26
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши

Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
RT на русском 26 марта в 08:06
Политика

На западной границе Украины образовалась очередь из пешеходов

RT на русском вчера в 21:15
Экономика

Рецессия в России становится почти неизбежной

Институт международных финансов (IIF, глобальная ассоциация банков) 23 марта, до обращения Путина к россиянам, понизил свой прогноз по росту ВВП России до минус 1,3%. До пандемии и падения цен на нефть IIF прогнозировал рост ВВП России на 1,8% в 2020 году.
РБК вчера в 00:00
Авто

Новый Hyundai Tucson приоткрыл салон

В сети обнаружились фото тестового прототипа Hyundai Tucson следующей генерации.
FormaCar 25 марта в 05:50
Шоу-бизнес

Жена Льва Лещенко рассказала о его состоянии

РИА Новости вчера в 18:29
Происшествия

Маленькая девочка умерла на прогулке в российском детсаду

Воспитанница одного из детских садов Петербурга умерла в результате травмы, полученной во время прогулки, сообщила пресс-служба городского управления Следственного комитета.
Lenta.ru вчера в 12:48
Политика

Российские военные продезинфицировали вторую больницу в Италии

Российские военные прибыли в Италию для помощи в борьбе с COVID-19 по итогам переговоров президента Владимира Путина и премьера Джузеппе Конте.
РИА Новости вчера в 22:15
Общество

Компания OneWeb подала заявление о банкротстве

Британская компания OneWeb подала заявку о банкротстве в суд штата Нью-Йорк, говорится в пресс-релизе на её сайте.
RT на русском 00:19
Гаджеты

Бюджетный флагман Xiaomi Mi 10 Lite с 5G представили в Европе

Astera вчера в 12:05
Экономика

Силуанов уточнил, когда начнут взимать налог на проценты по вкладам

Как сегодня в беседе с журналистами уточнил Силуанов, налог с процентов по банковским вкладам свыше 1 млн рублей начнет взиматься в России с доходов за 2021 год, а уведомления о его уплате граждане получат только в 2022 году.
Росбалт 26 марта в 11:37
Общество

Власти Москвы допускают продление выходных из-за коронавируса

Московские власти в конце следующей недели решат, продлевать ли режим нерабочих дней, объявленный президентом Владимиром Путиным в связи с коронавирусом, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 26 марта в 15:05
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ вчера в 21:51
Происшествия

В Находке произошел взрыв газа в жилом доме

Взрыв газового баллона в квартире жилого дома в Находке не повредил конструкцию здания, пожара не было, выбиты стекла на балконе, сообщил РИА Новости представитель управляющей компании.
РИА Новости 01:47
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Шоу-бизнес

Актриса Таисия Вилкова вышла замуж

Звезда фильма «Гоголь» и сериала «Деффчонки» Таисия Вилкова вышла замуж.
News.ru вчера в 10:53
Общество

Лоукостер «Победа» до 31 мая приостановил все полёты

В авиакомпании пообещали вернуть затраченные на билеты деньги всем клиентам отменённых рейсов с датами вылета в период с 1 апреля по 31 мая 2020 года.
REGNUM вчера в 08:45
Политика

Зеленский сообщил о скором транше от МВФ в размере $2 млрд

Киев в течение полумесяца может получить от Международного валютного фонда (МВФ) первый «быстрый транш» в размере $2 млрд, если выполнит условия фонда.
РБК вчера в 21:07
Авто

Онлайн-подписка Hyundai Mobility охватила еще шесть городов

Evo-rus.com 26 марта в 11:14
Как работают Яндекс.Новости?
Главное