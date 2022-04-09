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Французы возмутились решением Макрона о сокращении поставок газа из РФ

Издание Le Figaro накануне опубликовало большую статью, которая разбирает принятое в пятницу постановление о возможном точечном отключении газа у крупнейших французских потребителей.
РЕН ТВ
Также пользователи Сети полагают, что только после выборов президент Франции Эммануэль Макрон «раскроет истинную цель противостояния, которое не коснулось нас напрямую, но в котором мы по глупости приняли сторону американцев».
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"Другими словами, в один прекрасный день грядущей зимой мы рискуем оказаться без электроэнергии, потому что Франция совместно со странами — членами НАТО не смогла заставить Зеленского достигнуть мирного соглашения", — заключил DidierLAGARDE.
РИА Новости
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву.
РИА Новости

Подробнее о событии

Французы раскритиковали указ о точечном отключении газа для крупных потребителей
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